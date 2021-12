Geduld gefragt: Trimbach und die Sozialregion Olten

Sozialregion Olten Trimbach will mehr als mitreden: Gemeinderat bekennt sich zu konstruktivem Gestaltungswille Nachdem an der Gemeindeversammlung diese Woche das Budget der Sozialregion Olten verabschiedet wurde kam die Frage auf, wie es mit dem Dossier weitergeht. Eine Verweigerungshaltung Trimbachs schliesst der Gemeindepräsident derweil aus. Noël Binetti 18.12.2021, 04.59 Uhr

Trimbach leidet unter der hohen Sozialhilfequote. Nun will der Gemeinderat mit den vier Partnergemeinden der Sozialregion weiterverandeln. Das Gemeindehaus von Trimbach. Bruno Kissling

Trimbach fordert schon lange die Neuauflage des Vertrags mit den vier Partnergemeinden der Sozialregion. Die Unterzeichnung einer ersten Version, welche nach Gesprächen mit Olten, Winznau, Hauenstein-Ifenthal und Wisen erarbeitet wurde, lehnte der Gemeinderat aber ab.

Zwar hätte dieser Vertrag neben Olten als Leitgemeinde neu auch für die anderen vier Gemeinden ein Mitspracherecht vorgesehen – doch Trimbach als Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote wünscht sich insbesondere eine Neuauflage der Kostenverteilung.

Thema kommt an Gemeindeversammlung auf

Nachdem an der Gemeindeversammlung vom Montag das Budget 2022 für die Sozialregion verabschiedet wurde, kam die Frage auf: Wie weiter in dieser Sache? Bereits an der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch war diese Frage erneut Thema. Auf Anfrage sagt Martin Bühler: «Es hat sich gezeigt, dass wir gewillt sind, mit den anderen vier Gemeinden weiterhin zusammenzusitzen.» Mit dem erarbeiteten Vertragsentwurf sei bereits Bewegung in die Sache gekommen. «Nun möchten wir uns dafür einsetzen und Überzeugungsarbeit leisten.»

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling

Bühler sagt:

«Das Gespräch zeigte, dass der Gemeinderat für Trimbach mehr herausholen will. Eine Verweigerungshaltung bringt niemandem was, wir wollen uns konstruktiv einsetzen.»

Es sei das erklärte Ziel, bei der Aufteilung der Restkosten einen neuen Weg zu finden. «Und auch zur Senkung der Verwaltungsausgaben wollen wir beitragen.»