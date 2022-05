Sozialregion Olten Ein hoffnungsvolles Arrangement für Trimbach: Gelingt der Sozialregion nach der Extrarunde ein Statuswechsel? Dem Vertragsentwurf zugestimmt: Nach erneuten Gesprächen blickt der Gemeinderat Trimbach dem Zusammenhalt innerhalb der Sozialregion Olten optimistisch entgegen. Entscheidend wird jetzt das Ergebnis vor Gemeindeversammlungen und Stadtparlament. Noël Binetti Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.18 Uhr

Hat die höchste Sozialhilfequote in der Sozialregion Olten: Die Gemeinde Trimbach. Patrick Lüthy

Der Status «es ist kompliziert» beschrieb die Situation zwischen Trimbach und Sozialregion Olten während der letzten Jahre perfekt. Nun aber kommt Bewegung in die Sache und es scheint, als habe man sich gefunden; irgendwo in der Mitte. «Der Kostenverteiler, wie er im Vertrag geregelt ist, kann nicht diskutiert werden. Das mussten wir akzeptieren», erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler auf Anfrage am Telefon.

Worum geht’s genau? Die Zusammenarbeit der fünf Trägergemeinden der Sozialregion mit der Stadt Olten als Leitgemeinde lieferte seit längerem Stoff für Debatten. Trimbach hat, als Gemeinde mit der am weitaus höchsten Sozialhilfequote, am meisten sogenannte pro-Kopf-Restkosten zu tragen. Zuletzt lehnte eine Mehrheit des Trimbacher Gemeinderates einen ausgearbeiteten Vertragsentwurf ab. Für Trimbach müsse «mehr drin liegen», wurde gefordert.

Kostenteilung und Strategie als Schwerpunkte

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach. Bruno Kissling

Was ist in der Zwischenzeit passiert? Man traf sich erneut zum Gespräch und tarierte einzelne Punkte im Vertragsentwurf präziser aus. Martin Bühler:

«Das Ergebnis der Gespräche ist ein positives, die eingelegte Extrarunde hat sich gelohnt.»

Inwiefern? «Die Stadt Olten hat weiterhin den Lead inne. Das neu zu bildende Leitorgan, das aus allen fünf Gemeinden (Olten, Trimbach, Hauenstein-Ifenthal, Winznau und Wisen) je eine Vertretung schickt, hat jedoch Antragsrecht und setzt die Schwerpunkte. Auch wurde genauer abgemacht, was die politischen Vorgaben sind, ohne jedoch die Arbeit vor Ort zu definieren», so Bühler.

Niemand wolle, dass die Sozialregion mutwillig zerstört werde. Bühler zeigt sich versöhnlich und bindet der neuen Chefin der Sozialregion, Kristine Sprysl, «einen grossen Kranz». Als Kritik an die frühere Leitung will er das Lob aber nicht verstanden wissen. Zu den Punkten, bei denen Trimbach künftig mitreden möchte, zählt Bühler vor allem zwei Dinge: Die Strukturen und Kosten der Verwaltung und die Strategieentwicklung der Sozialregion. Aktuell arbeiten 54 Personen in der Verwaltung der Sozialregion.

Es gehe darum, gemeinsam zu schauen, wo Kosten sinnvoll eingespart werden können. Mit dem nun erfolgten Facelifting des Vertragsentwurfs sei eine Vordiskussion geführt worden, wie künftig die Zusammenarbeit konstruktiv gestaltet werden kann. Am Ende hätten alle ein Interesse daran, die Ausgaben möglichst tief zu halten. Bühler: «Ich gehe davon aus, dass diese Vereinbarung jetzt überall durchkommt. Wir geben uns zudem zwei Jahre Zeit, die Pflichtenhefte und Strukturen zu testen.»

Danach soll das Ganze angeschaut werden und auf nötige Anpassungen hin überprüft werden. «Das steht nirgends festgeschrieben, aber man hat sich dieses Vorgehen gegenseitig zugesichert», so Bühler.

Der neue Vertrag könnte ab 2023 in Kraft treten

Auch Raphael Schär-Sommer, Stadtrat und Sozialdirektor der Stadt Olten, zeigt sich zuversichtlich:

Raphael Schär-Sommer, Stadtrat und Sozialdirektor der Stadt Olten. Tom Ulrich

«Es hat diesen Weg gebraucht. Jetzt haben wir eine Lösung, die allen Beteiligten entspricht.»

Trimbach habe seine Standpunkte noch einmal deponieren können. Nun hoffe er, dass der einstimmige Beschluss des Trimbacher Gemeinderates genüge, um die Gemeindeversammlung davon zu überzeugen.

Nachdem Trimbach den Entwurf Ende 2021 zuerst ablehnte, sistierten die übrigen Gemeinden das Geschäft. Jetzt, wo man an einem Strick zieht, werden die vier kleineren Gemeinden den Vertragsentwurf im Frühsommer den Gemeindeversammlungen beantragen. Etwas später, nach den Sommerferien im September, wird schliesslich noch das Stadtparlament Olten darüber befinden. Stimmen alle zu, tritt der neue Vertrag ab Januar 2023 in Kraft. Ab dann könnte der Status der Sozialregion Olten also wieder lauten: «Gemeinsam unterwegs».

Persönlichkeitsrechte gehen vor

Werden in Trimbach keine installiert: Überwachungskameras. Stefan Kaiser

Aufgrund wiederholter Sachbeschädigungen und liegengebliebenem Müll prüfte Trimbach die Installation von Überwachungskameras an neuralgischen Stellen im Dorf. Dazu kommt es aber nicht: Nach seiner letzten Sitzung will der Rat «mit vermehrten Einsätzen von Sicherheitspatrouillen die Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum, insbesondere im Bereich der Nachtruhestörung, gewährleisten».

Als Grund dafür werden Bedenken des Kantons angeführt. Martin Bühler erklärt: «Im Austausch mit der zuständigen Stelle beim Kanton zeigte sich relativ rasch, dass diese Massnahme nicht das mildeste und verhältnismässigste Mittel wäre, um etwa gegen Littering oder Nachtruhestörung vorzugehen.»

Weil es dabei nicht um die Verhinderung schwerer Straftaten geht, sei der Schutz der Persönlichkeitsrechte höher zu gewichten. Bühler: «Das Geld, das wir nun nicht für Kameras ausgeben, werden wir über die Sommermonate bei Bedarf in zusätzliche Patrouillengänge eines privaten Sicherheitsdienstes investieren.»

