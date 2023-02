Sozialregion Unteres Niederamt: Vorstand mit neuem Co-Präsidium

Soziale Arbeit Die Aufgaben werden komplexer und die Anzahl Dossiers nimmt zu: So geht es der Sozialregion Unteres Niederamt heute Anfang Jahr haben Katya Döbeli und Felix Monti das Co-Präsidium des Vorstands der Sozial Region Unteres Niederamt übernommen – wir haben die beiden zu einer Standortbestimmung getroffen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 27.02.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Standort der Sozialregion Unteres Niederamt an der Industriestrasse 14 in Däniken. (Archivbild) Bruno Kissling

2008 wurde die Sozialregion Unteres Niederamt (SRUN) gegründet. Die Idee dahinter: Statt dass sich jede Gemeinde einzeln um ihr Sozialwesen, sowie den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst kümmert, übernimmt das die SRUN. Mittlerweile kümmert sie sich auch um das Asylwesen für neun Niederämter Gemeinden. Das Ziel dieser Reorganisation war klar: Steigerung der Professionalität und der Wirtschaftlichkeit.

Die Sozialregion Unteres Niederamt Die SRUN kümmert sich um die Sozialhilfe, den Kinder- und Erwachsenenschutzdienst, die Ausgleichskasse, das Asylwesen, sowie die Mütter- und Väterberatung von insgesamt neun Niederämter Gemeinden. Es sind dies Däniken, Erlinsbach, Eppenberg-Wöschnau, Gretzenbach, Kienberg, Niedergösgen, Schönenwerd, Stüsslingen und Walterswil. Stüsslingen ist erst 2020 zur SRUN gestossen. Die SRUN wird von einem Vorstand geleitet. Dieser setzt sich aus je einem Vertreter der neun Mitgliedsgemeinden zusammen. Die Leitung des Vorstands übernehmen nun Felix Monti (Stüsslingen) und Katya Döbeli (Erlinsbach).

Doch wurde dieses Ziel auch wirklich erreicht? Wie hat sich die Sozialregion in den letzten 14 Jahren entwickelt? Und mit welchen Herausforderungen wird die SRUN derzeit konfrontiert? Für Antworten auf diese Fragen hätten wir gerne ein Gespräch mit Richard Wälti geführt, der den Vorstand der SRUN seit deren Gründung präsidiert hat und Ende 2022 zurückgetreten ist. Wälti war jedoch nicht bereit, dieses Gespräch zu führen. Also haben wir unsere Fragen Katya Döbeli und Felix Monti gestellt, die in einem Co-Präsidium die Nachfolge von Wälti angetreten haben.

Felix Monti und Katya Döbeli führen das Co-Präsidium des Vorstands der Sozialregion Unteres Niederamt Fabio Baranzini

Zunahme an Dossiers und Kosten

Beginnen wir also damit, wie sich die SRUN in den vergangenen 14 Jahren entwickelt hat. «Wir können klar festhalten, dass die Aufwände der SRUN seit den Anfängen klar gestiegen sind», sagt Felix Monti und untermauert dies gleich mit den entsprechenden Zahlen: Im ersten Jahr der SRUN wurden 620 Dossiers in den Bereichen Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutzdienst behandelt. Dafür standen bei der SRUN 14 Mitarbeitende und ein Budget von 14,6 Millionen Franken zur Verfügung.

Heute sind es mit 28 doppelt so viele Mitarbeitende in einem Pensum von 20,5 Vollzeitstellen, die sich um die Dossiers kümmern. Und auch die Anzahl der Dossiers ist klar angestiegen. Aktuell sind es 513 Dossiers in der Sozialhilfe, 385 im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst und 80 im Asylwesen – total also 978, eine Zunahme von knapp 60 Prozent.

Dafür steht der SRUN ein Budget von 29,2 Millionen zur Verfügung. «Es sind aber nicht nur die Anzahl der Dossiers und die Kosten gestiegen, sondern auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden. Der grösste Teil unserer Mitarbeitenden in den Bereichen Sozialhilfe und Kindes- und Erwachsenenschutzdienst hat mindestens einen Bachelorabschluss in sozialer Arbeit», führt Monti aus.

Arbeitsgruppen helfen Kosten senken

Und damit wären wir bei der Frage nach den Herausforderungen der SRUN. Dazu gehört einerseits die Tatsache, dass die Anforderungen an die Mitarbeitenden steigen und man entsprechend viel Aufwand betreibt, die Mitarbeitenden zu fördern und im Betrieb zu halten. Dies im Rahmen eines Projekts mit dem Namen «Best Talent», das sich um Themen wie Aus- und Weiterbildungen, Friendly Workspace und ein transparentes Lohnsystem kümmert.

Aber auch das Thema «Kostensenken» ist präsent. «Für die meisten Gemeinden sind die Kosten der SRUN einer der grössten Ausgabenpunkte in der Jahresrechnung», erklärt Katya Döbeli. «Da wir die Anzahl der Fälle, die behandelt werden müssen, nicht beeinflussen können, konzentrieren wir uns lediglich darauf, die Arbeitsabläufe und den Administrationsaufwand zu reduzieren und so Kosten zu sparen.»

Auch dafür wurde ein entsprechendes Projekt ins Leben gerufen. Um den zeitlichen Aufwand des Vorstands zu senken, wurden mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die Themen aus ihrem Ressort für die anderen Vorstandsmitglieder vorbereiten, sodass sich nicht jedes Vorstandsmitglied in jedes Thema detailliert einarbeiten muss. «Diese Massnahme hat sich bewährt und wird weitergeführt», sagt Döbeli.

Weniger Nähe zu Betroffenen

Bleibt zu guter Letzt noch die Frage nach den Zielen: Ist das Sozial- und Asylwesen, sowie der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst dank der SRUN professioneller und wirtschaftlicher geworden? «Für die kleineren Gemeinden sind diese Ziele mit Sicherheit erreicht worden. Es sind sehr viele und sehr komplexe Themenfelder, die abgedeckt werden müssen und das ist für kleine Gemeinden kaum möglich – oder dann mit sehr hohen Kosten verbunden», streicht Monti das Positive heraus. Ein weiterer positiver Aspekt sei zudem der Lastenausgleich, der durch den Kanton vorgenommen wird.

Monti bringt jedoch auch einen Punkt zur Sprache, der sich durch die Zentralisierung der SRUN zum Negativen entwickelt hat: «Gerade die kleinen Gemeinden waren näher an den Leuten und konnten in gewissen Fällen schon früher tätig werden, als das heute der Fall ist. Dennoch glaube ich, dass die SRUN die bessere Variante ist, als wenn sich weiterhin jede Gemeinde eigenständig um diese Themen kümmern müsste.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen