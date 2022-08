Sommerserie: Das Postkartensujet von Schlosswart Stefan Bernhard

Sommerserie Wartenfels-Schlosswart: «Man sitzt ja nach Feierabend auch nicht im Büro und trinkt ein Glas Wein» Stefan Bernhards (52) persönliches Postkartenmotiv zeigt einen weniger prominenten Winkel der Schlossanlage Wartenfels in Lostorf: im Vordergrund das alte Pförtnerhäuschen, im Hintergrund den Ausblick Richtung Olten. Loriana Zeltner Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Das persönliche Postkartenmotiv von Schlosswart Stefan Bernhard zeigt das alte Pförtner- und Gärtnerhaus: mediterranes Ambiente mit Ausblick auf Olten, Engelberg, Säli und die Alpen. Bruno Kissling

Stefan Bernhard, der Schlosswart auf Schloss Wartenfels, sieht die Schlossanlage mit anderen Augen als die vielen Besucherinnen und Besucher der Sehenswürdigkeit. Auch seine Ansichtskarte solle nicht einmal mehr die bekannte Südseite oder den Architekturgarten aus Vogelperspektive abbilden. Er schwärmt:

«Ich sehe vom Burghof gerne in die Ferne. Je nach Tageszeit und Wetterlage kann man die schönsten Stimmungen einfangen – gerade die Morgenstimmung ist eindrücklich.»

Und die kommt auf seiner Postkarte nicht zu kurz. Ebenfalls mit auf dem Bild: das kleine Pförtnerhaus am Eingangstor in frischem Anstrich. Die neue Farbe sorge mit den Pflanzen im Vordergrund für ein mediterranes Feeling. «Fast ein bisschen Ferienersatz», schmunzelt der Gärtner, dessen Hauptsaison für viele andere mitten in der Ferienzeit liegt.

Ausserdem sei das Pförtnerhaus später zum kleinen Gärtnerhaus geworden, also zur Wohnstätte seiner Amtsvorfahren. Heute liegt das Haus des Gärtners ausserhalb der Schlossmauern und ist geräumiger.

Stefan Bernhard, Schlosswart auf Schloss Wartenfels. Bruno Kissling

Die frische Morgenstimmung kriegt der Schlosswart häufig mit, denn sein Arbeitstag beginnt gerade im Sommer früh am Tag:

«Im Moment braucht es morgens um die drei Stunden, bis ich mit dem Giessen durch bin. Da beginnt man schon mal um sechs».

Im September starte glücklicherweise die Installation einer Bewässerungsanlage, die etwas Abhilfe schaffen soll. Seit acht Jahren hegt und pflegt der Landschaftsgärtner die weitläufige Schlossanlage gemeinsam mit seiner Frau und einer studentischen Hilfskraft. Die Familie zog aus dem Zürcher Oberland zu und bewohnt in alter Tradition das zum Schloss gehörige Gärtnerhaus. Zur Anlage zählen die Schlossgebäude, der Architekturgarten und die Gärtnerei mit Gewächshaus.

Im Fluss der Jahreszeiten

Natürlich ist Stefan Bernhards Alltag eng mit den Jahreszeiten verknüpft. Sind die Winterarbeiten undankbar, weil sie von den Besuchern weniger wahrgenommen werden als die Blumenspektakel und der säuberlich gepflegte Garten? Nein, meint der Profi. Denn im Winter habe er endlich die Gelegenheit, sich um Flickarbeiten im Schloss wie auch sonstige Dinge zu kümmern, für die im Sommer keine Zeit bleibe.

Mit mehr «Spatzig» mache zudem der Small-talk mit vorbeiziehenden Spaziergängern einfach mehr Spass. Die Winterpause sei eigentlich kürzer, als man annehmen würde. Bis im Dezember stehen Aufräumarbeiten an, ein Teil der Topfpflanzen werde dann ins Gewächshaus umquartiert.

Wenn Arbeit und Wohnen an einem Ort stattfinden

In den letzten zwei Jahren erfuhren viele, was es heisst, Arbeit und Freizeit unter einem Dach zusammenbringen zu müssen. Stefan Bernhard lebt schon Jahre auf diese Weise:

«Der Lockdown hat einigen Bekannten die Augen geöffnet, dass meine flexible Arbeitsstruktur und der fehlende Arbeitsweg nicht nur Freiheit bedeuten».

Garten wie auch Schloss werfen einiges an Arbeit ab, der man nicht immer hinterherkäme. Die Aufgaben für den nächsten Tag sieht man am Abend buchstäblich vom Wohnzimmerfenster aus. «Ich komme wohl auf mehr Arbeitsstunden als jemand mit getaktetem Berufsalltag, trotzdem hätte ich Mühe mit einem 0815-Job».

Als Schlosswart sei er in der Nähe seiner Kinder und sie wiederum würden live miterleben, was ihre Eltern für einen Beruf ausüben. «Als wir die Stelle frisch antraten, stürzten wir uns euphorisch auf die zahlreichen Aufgaben und konnten kaum genug kriegen. Heute fällt es uns einfacher, Pausen einzulegen und Abstand zu Garten und Schloss zu schaffen», erzählt Stefan Bernhard.

Das Gärtnerehepaar verweilt nach getaner Arbeit aber selten gemütlich im Schlossgarten: «Man sitzt ja nach Feierabend auch nicht im Büro und trinkt ein Glas Wein». Um richtig abschalten zu können, brauche es schon einen Ausflug oder ein paar Tage Abwechslung.

Postkarten an die Götti-Kinder

Postkarten mit dem Schloss Wartenfels als Motiv gibt es zahlreiche – einige habe er auch schon bei Antiquaren entdeckt, berichtet Stefan Bernhard. Er selbst schreibe gerne die ein oder andere Ansichtskarte aus den Ferien. Am liebsten noch die herkömmlichen Postkarten; keine, die aus eigenen Fotos bestehen. Die glücklichen Empfänger seien oft die Götti-Kinder.

Auf der persönlichen Bucket-List des Landschaftsgärtners steht eine Reise nach England, ins Mutterland der Gartenkultur. Und Skandinavien ist eine weitere Wunschdestination.

