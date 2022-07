Sommerserie: «Die schönste Sicht auf Trimbach»

Sommerserie «Von hier aus sieht man sehr gut auf das Dorf – auf den schönen Teil von Trimbach» Die in Trimbach aufgewachsene Rebecca Rutschi ist nach Genf gezogen um zu studieren. Während sie ihr persönliches Postkartenmotiv aus der Heimat verrät, wägt sie Vor- und Nachteile der Grossstadt gegenüber Trimbach ab. Franziska Roth Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

«Von hier aus sieht man sehr gut auf das Dorf - auf den schönen Teil von Trimbach», erzählt Rebecca Rutschi. Sie ist überzeugt, dass viele Trimbacherinnen und Trimbacher diese Aussicht wählen würden, wenn diese eine Ansichtskarte von Trimbach entwerfen müssten.

Die persönliche Postkartenlandschaft von Rebecca Rutschi aus Trimbach. Patrick Lüthy / Alessandro Crippa

Beim Felsen, auf dem man diesen Ausblick geniessen kann, gibt es eine Feuerstelle und Sitzbänke zum Grillieren und Verweilen. Er befindet sich rund fünf Gehminuten oberhalb der Waldhütte Schoneflüeli.

Seit September letzten Jahres wohnt die 22-Jährige in Genf; wo sie seither internationale Beziehungen studiert. Sie ist in Trimbach aufgewachsen und gerne zum Felsen gewandert. Von ihrem Elternhaus, in der Nähe des Restaurants Isebähnli, brauchte sie rund 30 bis 40 Minuten durch den Wald dorthin.

Zweimal quer durch die Schweiz gewandert

Wandern ist ein Hobby Rebecca Rutschi, dem sie in ihren Ferien nachgeht. Sie ist bereits zweimal quer durch die ganze Schweiz gewandert: «Mein Vater, meine beiden Brüder und ich haben 2009 angefangen, die Strecke von Romanshorn nach Genf etappenweise zu wandern», erzählt sie.

Mittlerweile sind die vier auch die Strecke von Basel nach Chiasso gewandert. «Immer wenn wir etwas Zeit hatten, machten wir wieder eine weitere Etappe.» Als neues Projekt soll es dieses Jahr im schweizerischen Nationalpark im Kanton Graubünden weitergehen.

Sie wandere aus rein ästhetischen Gründen:

Rebecca Rutschi ist in Trimbach aufgewachsen. Heute studiert die 22-Jährige in Genf internationale Beziehungen. Patrick Lüthy

«Es ist jetzt nicht so, dass ich einen grünen Daumen hätte oder so, ich finde die Natur einfach nur extrem schön.»

Die freie Natur, Wald und Grün, welches nicht unterhalten werden muss, fehle ihr in Genf. Allerdings sei die Grossstadt in Sachen Nachtleben ihrem Heimatdorf voraus: «Dort läuft nach 22.00 Uhr noch etwas.»

Trimbach symbolisiert für sie den Heimatbegriff

Allerdings sei in Trimbach ihr soziales Umfeld, das sie vermisst, grösser als in Genf. «Ich habe schon einige Freunde dort durch das Studium. Aber der grosse Teil meiner Freunde ist in der Region Trimbach zuhause.» Das anonyme Stadtleben sei auch gewöhnungsbedürftig; «Dort kann ich nicht in einen Laden oder in ein Kaffee gehen und erwarten, dass ich jemanden kenne.»

Derzeit kommt Rutschi hauptsächlich an den Wochenenden zurück in ihr Heimatdorf. In dieser Zeit pflege sie hauptsächlich Freundschaften. Nach Trimbach komme sie immer gerne zurück: «Trimbach symbolisiert für mich den Heimatbegriff. Wenn ich durch die Strassen gehe und Leute sehe, die ich kenne, fühlt es sich heimisch und sicher an.»

«Die Sprache fühlt sich noch etwas fremd an»

In Genf konnte sich Rebecca Rutschi aber gut einleben: «Ich fühle mich sehr wohl dort. Die Sprache fühlt sich noch etwas fremd an, ich muss mich konzentrieren, wenn ich mich auf Französisch unterhalte.» Sie könne sich aber schnell an neue Situationen anpassen, erzählt sie.

Da sie politisch interessiert ist, sei Genf die optimale Stadt für sie. Es gebe viele interessante politische Debatten. Aber auch an der Region Olten bleibt sie interessiert: «Ich habe Leute in meinem Umfeld, die im Oltner Stadtparlament sind. Die halten mich stets auf dem Laufenden.»

«Ich werde in Trimbach verwurzelt bleiben»

Wenn sie nicht gerade am Wandern, im Ausgang oder in politische Diskussionen verstrick ist, liest Rutschi gerne. Die Zeit für ein anderes Hobby fehle ihr derzeit ein bisschen neben dem Studium, erzählt sie.

Wohin ihr beruflicher Weg sie nach dem Studium führen wird, weiss sie noch nicht: «Ich habe viele Möglichkeiten, ich möchte mir verschiedene Optionen offenlassen und ausprobieren, was mir am meisten Spass macht.» Zurück nach Trimbach ziehen, sei für sie nicht ausgeschlossen: «Je nach dem, wie es beruflich für mich weitergeht. So oder so werde ich in Trimbach verwurzelt bleiben, meine Eltern und viele meiner Freunde leben da.»

