Sommerserie: Mein liebstes Postkartenmotiv aus Walterswil

Sommerserie «Ich gehe gerne weg – doch am liebsten komme ich wieder zurück nach Walterswil» Das persönliche Postkartenmotiv von Flavia Plüss (30) aus Walterswil ist der Dorftreffpunkt: der Gasthof St. Urs & Viktor. Hier verbringt sie manchmal beinahe mehr Zeit als zuhause.

«Im ‹St. Urs› findet man mich mindestens zweimal die Woche», erzählt Flavia Plüss. Manchmal verbringe sie beinahe mehr Zeit in dieser Wirtschaft als zu Hause. Daher passe der ‹St. Urs› perfekt als Motiv für ihre persönliche Postkarte. Der Gasthof mit eigener Metzgerei und zugehörigem Hofladen sei der Mittelpunkt des Dorflebens.

Schattenspendendes Blätterdach und gemütliches Ambiente: Im Gasthof St. Urs & Viktor in Walterswil fühlt sich Flavia Plüss wohl. Bruno Kissling / Anes Filan

Im Winter spiele sich alles im urchigen Landgasthof ab, im Sommer treffe man sich gemütlich auf der Gartenterrasse. «Bei dem warmen Sommerwetter macht sich die Gartenbeiz unter dem Blätterdach aber besser für eine Ansichtskarte», entscheidet die Walterswilerin.

Das Restaurant und die Gartenbeiz spielen in ihrem Alltag eine wichtige Rolle. Bereits als Kind zählte sie häufig zu den Gästen: Die meisten Familienfeste seien im «St. Urs» gefeiert worden. Besonders auf den Geburtstag des Grossvaters wurde immer im Gasthof angestossen.

Die regelmässigen Besuche gab die nun dreissigjährige Flavia nicht auf. Sie ist in Walterswil geboren und aufgewachsen. Nach einigen Jahren, in denen es sie in andere Ecken zog, kehrte sie in ihr Heimatdorf zurück. Heute hat sie ihr Elternhaus übernommen und scheint zufrieden in ihrem Heim:

Flavia Plüss aus Walterswil schätzt die schöne Gartenwirtschaft des Restaurants St. Urs u. Viktor. Bruno Kissling

«Man muss schon der Typ dazu sein, um sich in dem Alter, in dem ich das Haus damals kaufte, an einen Ort binden zu wollen. Doch für mich stimmte das so. Das Haus und der Garten sind heute immer noch mein Lieblingsort.»

Ob sie sich vorstellen könne, wieder von Walterswil wegzuziehen? «Da bräuchte es schon sehr viel», nach kurzem Nachdenken ergänzt sie: «Vielleicht wenn mein Partner und ich auf Weltreise wären und uns ein Ort wirklich umhaut». Das sei aber unwahrscheinlich.

Ein Schlauchdorf und sein Mittelpunkt

«St. Urs & Viktor» sei nicht nur für sie persönlich wichtig. Der Gasthof bringe das ganze Dorf zusammen. Einen Treffpunkt zu haben sei gerade in einem Schlauchdorf wie Walterswil unverzichtbar. Historisch entwickelte sich das Dorf aus zwei selbstständigen Gemeinden: das Gebiet Rothacker und die Ortschaft Walterswil.

Die räumliche Trennung erkennt man mit einem Blick auf die Ortskarte heute noch. Im Gasthof treffen sich aber die Bewohnenden aus allen Winkeln der Gemeinde. Was sagt Flavia zum Stereotyp, im Dorf kenne jeder jeden?

«Für meine Grossmutter und meinen Vater würde ich das sofort bestätigen. Auf mich trifft der Spruch nicht mehr zu. Mich kennen die Leute vielleicht vom Namen her. Ich hingegen kenne die Gesichter, aber die wenigsten beim Namen». Instinktiv schaut sie sich in der Gartenbeiz um: «Nein, die dort am Stammtisch kenne ich vom Sehen, aber auch nur, weil sie Stammgäste sind».

Der Gasthof sei auch für das Vereinsleben ein Dreh- und Angelpunkt, denn nach den Trainings und sonstigen Vereinsaktivitäten würden sich die noch aktiven Vereine Walterswils gewöhnlich im «St. Urs» treffen, berichtet die selbst aktive Flavia Plüss:

«Der ‹St. Urs› ist einer der letzten Gasthöfe im Dorf und hier versammeln sich auch die letzten Vereine».

Sie widmet ihre Freizeit gleich zwei Vereinen: den Feldschützen Walterswil und seit 2016 der Ortsfeuerwehr:

«Ich finde es schön, wenn man in einem Verein ‹gross werden› kann und langjährige Bekanntschaften schliesst, das sollte erhalten bleiben».

Nach den ersten Schiessversuchen nahm es ihr nicht sofort «den Ärmel rein», erinnert sich Flavia. Mit mehr Übung und besserer Trefferquote sei der Spass hinzugekommen. «Mittlerweile ist der Schützenverein Walterswil überregional bekannt», freut sie sich stolz. Flavia ist eine der wenigen Schützinnen und gewann diesen Sommer sogar das Waadtländer Kantonalschützenfest.

Zuhause ist es am schönsten

Sie selbst schreibe selten Postkarten. Es sei ihr wichtig, dass die Karte jeweils ankomme, bevor sie aus ihren Ferien zurück ist. Dafür sei sie meistens nicht lang genug weg, erklärt Flavia. Von ihrer Traumdestination Hawaii würde sie aber sicher eine Postkarte versenden. Sie sagt:

«Ich gehe gerne für kurze Zeit weg, doch ich freue mich nach ein paar Tagen schon wieder auf mein Zuhause.»

Und sie ergänzt: «Wenn ich mir einen Lieblingsort aussuchen müsste, wäre das einerseits mein Haus, andererseits das Ferienhaus meiner Kollegin in Schweden. Das blaue Häuschen am See mit einem Steg und der Abgeschiedenheit ist mein Inbegriff von Lieblingsort». Wenn sie könnte, würde sie die jetzige Zeit gerne einfrieren:

«Es läuft gerade gut mit meinem Partner, mit dem Haus, in den Vereinen – so kann es gerne bleiben».

