In Stüsslingen soll eine ukrainische Familie Platz finden

Solidarität Gemeinde will helfen: In Stüsslingen soll ukrainische Flüchtlingsfamilie Platz finden Die Gemeinde Stüsslingen will in der Wohnung des alten Schulhauses Rohr eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine unterbringen. Dafür zuständig ist die Sozialregion Unteres Niederamt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 09.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon bald soll im alten Schulhaus Rohr eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine untergebracht werden. Bruno Kissling (Archiv)

Die aktuelle Situation in der Ukraine beschäftigt auch die Gemeinde Stüsslingen. Deshalb hat der Gemeinderat am Montag einen Grundsatzentscheid gefällt: In der Wohnung des alten Schulhauses Rohr soll künftig eine ukrainische Flüchtlingsfamilie untergebracht werden.