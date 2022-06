Serie: Revision im KKG Kühlturm ohne Dampf: Der Chef vom Kernkraftwerk Gösgen über die «besonderen» Wochen einer Jahresrevision Während die Schweiz Strom anderer Quellen bezieht, leisten Angestellte und Externe im KKG einen logistischen Sondereffort. In drei Beiträgen begleiten wir das routinierte Treiben zwischen Kühlturm und Reaktor. Im Gespräch verrät Werkschef Herbert Meinecke, welche Figur der «Simpsons»-Serie auf seinem Schreibtisch steht. Teil II/III. Noël Binetti Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Neue Ausstellung im Besucherzentrum: Das KKG hat die Monate der Coronazeit genutzt, um eine neue Erfahrungswelt zu gestalten. Hier wird interessierten Gruppen und Privatpersonen erklärt, wie im Kernkraftwerk Strom produziert wird. Bruno Kissling

Bei einem Besuch während der Jahresrevision taucht das Symbol für Radioaktivität nur einmal auf: beim Röntgengerät am Eingang zum gesicherten Areal. Doch zuerst fällt auf: das Besucherzentrum, welches sich vor der gut gesicherten Schleuse befindet, ist neu eingerichtet worden.

Hier wird interessierten Gruppen und Privaten vermittelt, wie mit Kernkraft Strom produziert wird – 12 bis 14’000 Personen besuchen das KKG im Jahr. Die Monate der Coronazeit wurden dazu genutzt, um die Ausstellung neu zu gestalten.

Aktuell steigt über dem Niederamt keine Dampfsäule empor: Rund 180 externe Betriebe unterstützen die Belegschaft bei allen möglichen Instandstellungsarbeiten. Bereits auf dem Parkplatz vor dem Gelände herrscht Gedränge und sogar die zusätzlichen Parkfelder hinter dem Areal sind belegt. Zwei Männer mit Trottinett und Warnweste sind bemüht um die Parkordnung.

Nach einer Kontrolle, die penibler ausfällt als bei einem internationalen Langstreckenflug, stösst Kraftwerkschef Herbert Meinecke dazu. Er und zwei Medienverantwortliche des KKGs führen durch die allgemeine Betriebsamkeit. Überall sind Leute an der Arbeit. Zwei Trafostationen, die beide fast so gross sind wie ein kleines Einfamilienhaus, wurden bereits ausgewechselt.

Im Herbst wird kommuniziert, wo die Schweiz ein Tiefenlager baut

Meinecke erklärt: «Rund ein Drittel der Arbeiten, die für diese Revision vorgesehen sind, wurden bereits ausgeführt.» Auch Brennelemente wurden bereits ausgeladen. Die gebrauchten werden in einem Becken im Reaktorgebäude zwischengelagert und später in ein hochsicheres Gebäude hinter dem Reaktor verfrachtet. Dort hat es Platz für 1'000 Brennelemente, gut die Hälfte davon ist belegt. Nach und nach werden die abklingenden Brennelemente nach Würenlingen ins Zwischenlager transportiert.

Diesen Herbst will die Organisation Nagra der Öffentlichkeit kommunizieren, an welchem Standort die Schweiz ein Tiefenlager für Atommüll bauen wird. «Meiner Ansicht nach handelt es sich dabei nicht um Abfall, sondern um Rohstoffe, die – neu aufbereitet – in Zukunft und mit bereits bestehenden Methoden weiter eingesetzt werden können», sagt Meinecke. Doch diese Fragen muss die Politik beantworten.

Die Coronazeit wurde dazu genutzt, das Besucherzentrum neu zu gestalten. Bruno Kissling Zwei dieser Transformatorblöcke wurden bereits ausgewechselt. Bruno Kissling Alle Sicherheitssysteme sind vierfach angelegt. Dieses Jahr wird die Revision genutzt um ein neues Reaktorschutzsystem zu installieren. Bruno Kissling Dampffrei: während rund fünf Wochen steigt über dem Niederamt keine Säule aus Dampf auf. Bruno Kissling Die Stelen unter dem Kühlturm: Bevor die Anlage hochgefahren wird wird hier noch ordentlich geputzt. Sand wird weggewaschen und die Kühlturmtasse wird von Dreck, der während des Jahres aus der Luft ausgewaschen wurde, befreit. Bruno Kissling

«Als Kernkraftanlagen in der Ukraine von Kriegshandlungen tangiert waren, erhielten wir tägliche Updates»

Herbert Meinecke (57) ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Während neun Jahren führte er im Kernkraftwerk Beznau die Abteilung Elektrotechnik bevor er Anfang 2011 zum KKG wechselte und dort 2012 die Werksleitung übernahm. Bruno Kissling

Was gehörte zu den «Spezialaufgaben», mit denen Sie 2011 betraut wurden, bevor Sie ein Jahr später zum Chef des KKGs ernannt wurden?

Es war das Jahr, als die Havarie in Fukushima geschah. Als Reaktion darauf ist es uns in der Schweiz gelungen, innerhalb von etwa sechs Wochen ein Notfalllager in Reitnau im Kanton Aargau aufzubauen. Das Unglück in Japan hat gezeigt, dass in einem solchen Fall zusätzliches Notfallmaterial benötigt wird. Das Kernkraftwerk Gösgen war bei diesem Projekt federführend und ich hatte dabei die Verantwortung inne. Realisiert wurde das Notfalllager aber in Zusammenarbeit mit allen Schweizer Kernkraftwerken und mit der staatlichen Aufsichtsbehörde Ensi.

Was bedeutet die Zeit einer Jahresrevision für Sie als Kraftwerkschef?

Als Leiter ist dies meine 10. Revision im KKG. Das sind für mich intensive Wochen mit einer besonderen Atmosphäre. Sie haben viel mit Technik zu tun, es finden vermehrt Kontakte auf dem Gelände statt und ich kann mich mit den Mitarbeitenden vertieft austauschen – das schätze ich sehr. In dieser Zeit ist hier einiges los und es wird fokussiert gearbeitet.

Dieses Jahr hat Russland die Ukraine angegriffen und im Kriegsgebiet gerieten auch atomare Anlagen in Bedrängnis, etwa in Tschernobyl – haben diese Ereignisse Auswirkungen auf die Revision im KKG?

Einen direkten Einfluss gibt es nicht. Als die Kriegshandlungen Kernkraftanlagen in der Ukraine tangierten, belieferte uns der Weltverband der Kernkraftwerksbetreiber Wano mit täglichen Updates aus der Ukraine. Das haben wir natürlich verfolgt. Das Gute war, dass die Anlagen alle weiter betrieben werden konnten. Wenn einige Anlagen ihre Leistung reduzierten, war das aus dem Grund, dass wegen dem Krieg weniger Strom verbraucht wurde.

Setzt das KKG Brennstoff aus russischer Produktion ein?

Nein, wir haben keine Lieferantenbeziehungen mehr zu Russland. Bei der letzten Erneuerung haben wir diese Verträge auslaufen lassen und 2016 neue unterzeichnet. Dabei wurden die Lieferantenbeziehungen erstmals auch nach ethischen Gesichtspunkten beurteilt. Heute setzen wir Uran ein, das aus Kanada und Australien stammt; angereichert wird es in Westeuropa.

Sind Sie, wenn die Jahresrevision im KKG ihrem Ende zugeht und die Anlage wieder hochgefahren wird, nonstop vor Ort – und schlafen Sie in dieser Zeit ruhig?

Ja, ich schlafe immer gut (lacht). Vielleicht ist das auch mein Naturell. Und ja, ich bin dann die meiste Zeit hier – aber das müsste ich nicht; die Mitarbeitenden haben alles im Griff. Ich kann es so erklären: Wenn man einen Marathon gelaufen ist, möchte man nicht auf die letzten zwei Kilometer verzichten, wenn diese zudem die schönsten der Strecke sind. Auf die Revision übertragen bedeutet das: Wir dürfen den Erfolg unserer Arbeit geniessen und deren Qualität feststellen.

Wie messen Sie die Qualität der Revisionsarbeiten?

Anhand der Anzahl Störmeldungen, die während des mehrstufigen Prozesses beim Herauffahren der Anlage auftreten. Und anhand des anschliessenden Betriebs der Anlage.

Wenn es bei der Revision zu Verzögerungen kommt und sich die Stromproduktion verspätet; was kostet ein zusätzlicher Tag Ausfall der Anlage das KKG aus betrieblicher Sicht?

Für uns als KKG bedeutet das etwas über eine Million Franken Kosten pro Tag. Doch für die beteiligten fünf Aktionäre können diese Kosten noch höher ausfallen. Denn sie müssen dann Ersatzstrom zum Marktpreis einkaufen, um ihre Kundschaft beliefern zu können. Wenn wir Anzeichen für einen Ausfall haben, informieren wir die Marktaufsicht frühzeitig.

Sie haben drei Kinder und gucken die Serie vielleicht auch selbst: Welche «Simpsons»-Figur ist Ihnen näher: der fahrige Homer, der im Atomkraftwerk arbeitet oder sein geiziger Chef und Kraftwerksbesitzer, Mr. Burns?

Menschlich ist mir Homer definitiv lieber (lacht). Optisch bin ich aber wohl näher bei Mr. Burns und auf meinem Schreibtisch steht tatsächlich eine Figur von ihm. Und ja, Charles Montgomery Burns ziert auch das Profilbild meiner Jogging-App.

Jetzt führt die KKG-Equipe durch massive Stahltüren in das mehrstöckige Schaltanlagengebäude und mehrere Treppen hoch. An jeder Ecke muss man sich mit einem elektronischen Badge registrieren, auch Werkschef Meinecke. Mag er eine Prognose machen, wann das Kernkraftwerk Gösgen für immer vom Netz geht?

Er mag: «Ich tippe auf 2059. Dann wäre das Werk 80 Jahre alt. Vergleichbare, aber ältere Anlagen in den USA werden auch nach dieser Zeit abgestellt.» In der Schweiz gilt für die bestehenden Kernkraftanlagen keine Laufzeitbeschränkung, sie dürfen betrieben werden, «solange sie sicher sind».

Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten rund um den Kommandoraum sind wieder viele Beschäftigte anzutreffen: Einige Arbeiter machen Pause, andere stecken mit dem Oberkörper in Schrankanlagen voller Drähte und Kabel. Eine junge Ingenieurin leitet ein Team an, das gerade mit der Verkabelung des neuen Reaktorschutzsystems beschäftigt ist. Neben einer Schleuse wacht eine Mitarbeiterin von Securitas über den Flur.

Das neue Reaktorschutzsystem wird installiert. Bruno Kissling

Meinecke zeigt auf eine Schaltfläche im Kontrollraum und erklärt: «Alle Systeme und Kreisläufe zur Überwachung des Reaktors bestehen in vierfacher Ausführung.» Diese werden immer wieder auf ihre Funktion hin einzeln getestet, auch wenn die Anlage in Betrieb ist.

Das Interieur des Kommandoraums erinnert entfernt an Bilder, die manchmal aus Nordkorea in den Medien gezeigt werden. Zwar werden die Systeme hier immer wieder auf den neusten Stand gebracht, doch das Gebäude und die verbauten Materialien versetzen einen zurück in die 70er-Jahre.

Exotische Bäume sollen Eindringlingen keine Deckung bieten

Wieder draussen, zwischen Maschinenhaus und Kühlturm, schildert Herbert Meinecke eine Anekdote zu den Bepflanzungen auf dem Gelände. Denn die kleinen Bäumchen muten mit ihren bonsaiartigen Schnitten tatsächlich etwas exotisch an. «Das hat eine historische Komponente», weiss der Werkschef, «diese Bäume stammen noch aus der Zeit, als das Kraftwerk gebaut wurde. Um potenziellen Eindringlingen auf dem Areal weder Versteck noch Deckung zu bieten, wurden sie damals von unseren Gärtnern so geschnitten.»

Kurioser Pflanzenschnitt: Die Bäumchen auf dem Gelände stammen teilweise noch aus der Bauzeit des Kraftwerks. Ihre merkwürdige Form sollte damals möglichen Eindringlingen die Deckung verwehren. Heute stehen dafür modernere Technologien im Einsatz. Bruno Kissling

Der Schnitt wurde beibehalten, doch gegen Unbefugte Personen wurden neue Sicherheitsanlagen installiert: «Heute hält eine zweifache Zaunanlage um das Gelände Eindringlinge vom Zutritt ab. Innerhalb der gesperrten Zone kommen modernste Systeme zum Einsatz.»

Auch für die Sicherheit bedeutet die Revisionszeit, wenn rund 1000 externe Fachkräfte auf dem Gelände unterwegs sind, einen enormen Mehraufwand: Das Kontrollpersonal wird in dieser Zeit aufgestockt.

Im ersten Teil der Serie ist nachzulesen, wie eine Jahresrevision im KKG in groben Zügen abläuft und welche planerischen Herausforderungen sie mit sich bringt. Im dritten und letzten Teil beleuchten wir den Moment, in dem die Anlage wieder ans Netz geht und welche Rolle die staatliche Aufsichtsbehörde ENSI dabei einnimmt.

