Serie: Revision im KKG. Frühlingsputz im Reaktor, I/III

Serie: Revision im KKG Frühlingsputz im Reaktor – ein akribisches Mammutprojekt mit viel planerischer Vorlaufzeit Während die Schweiz Strom anderer Quellen bezieht, leisten Angestellte und Externe im Kernkraftwerk Däniken einen logistischen Sondereffort; die Planung dafür beginnt Monate im Voraus. In drei Beiträgen begleiten wir das routinierte Treiben zwischen Kühlturm und Reaktor. Teil I/III. Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Alles bis ins kleinste Detail geplant: Einsatzpläne und anstehende Arbeiten der Jahresrevision werden jeweils Monate vorher festgelegt. Hier die Grossrevision des Generators im letzten Jahr. zvg/KKG

Das Kernkraftwerk Gösgen KKG gleicht aktuell einem nuklearen Bienenstock. Im Frühsommer, wenn es wärmer wird und die Schweiz weniger Strom verbraucht, verschickt das KKG jeweils eine Medienmitteilung. Deren Inhalt: Die reguläre Wartungspause stehe vor der Tür; die Stromproduktion werde einige Wochen eingestellt.

Wenige Tage nachdem die Medienmitteilung zur Jahresrevision verschickt wird, steigt kein Dampf mehr aus dem 150 Meter hohen Kühlturm. So auch jetzt: Das KKG befindet sich seit Samstag, 21. Mai während rund fünf Wochen in Revision. Wer koordiniert diese komplexen Abläufe? Und was müssen die Verantwortlichen alles bedenken? Eine erste Einführung in die Jahresrevision.

Die Betriebspause in der wärmeren Jahreszeit wird von der Betreiberschaft genutzt, einige der 177 Brennstäbe zu ersetzen und sämtliche Systeme auf Zustand und mögliche Schäden hin zu untersuchen.

Verschleissmaterial wird ausgewechselt und jedes Jahr stehen ausgewählte Bereiche des Kernkraftwerks in einem besonderen Fokus. Zu den Schwerpunkten der laufenden Jahresrevision gehören im nuklearen Teil Inspektionen der drei Hauptkühlmittelpumpen und Wirbelstromprüfungen der drei Dampferzeuger. All das geschieht unter der Prämisse der Sicherheit und nach peniblen Abläufen.

Der Reaktor wird wieder «aufgetankt»

Die erste Revisionswoche ist für alle beteiligten Fachkräfte die anspruchsvollste. Neben den rund 500 Mitarbeitenden des KKGs, die zu einem Grossteil aus der Region stammen, reisen während der Revision rund 1000 zusätzliche Personen aus dem In- und Ausland als Unterstützung an. Ganze Teams übernehmen einzelne Aufgaben und Herstellerfirmen bestimmter Systembereiche schicken spezialisierte Profis nach Däniken.

In einer Jahreshauptrevision werden drei Arbeitsblöcke bearbeitet: Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen von Armaturen, Bauwerksteilen und Anlagensteuerungen. Und auch Stromversorgungen werden unter die Lupe genommen und sicherheitstechnische Verbesserungen von Anlagenteilen umgesetzt. Und im nuklearen Teil der Anlage, im eigentlichen Herzstück, erfolgen Wechsel und Austausch von Brennelementen – der Reaktor wird quasi wieder «aufgetankt».

Sämtliche Intervalle für Instandhaltung, Prüfungen und Inspektion folgen Vorgaben von Behörden und Herstellerfirmen. Hinzu kommen Erfahrungen des KKGs, vergleichbar mit dem Service bei einem Fahrzeug: Komponenten werden auf Funktion, Alterung und Verschleiss geprüft und wenn angezeigt, ersetzt.

Aus den erwähnten Intervallen ergibt sich ein Zehnjahresplan zur groben Übersicht. Und schliesslich wird ein detaillierter Fünfjahresplan erstellt. Es macht den Eindruck, als werde nichts dem Zufall überlassen.

Um das Reaktorgebäude des Kernkraftwerks Gösgen war im März 2021 ein Baugerüst eingerichtet: Die Reaktorkuppel wurde gereinigt und der Oberflächenschutz erneuert. Die letzten vergleichbaren Arbeiten am Reaktorgebäude wurden 1997 durchgeführt. Gaetan Bally/Keystone

Einsatzpläne stehen ein halbes Jahr vorher fest

Im Dezember des Vorjahres liegt bereits ein erster konkreter Revisionsplan vor, der neben den jährlich wiederkehrenden auch die «grossen» Arbeiten der kommenden Revision enthält. Zum Beispiel eine Grossrevision des Generators im letzten Jahr.

Bis im Frühling nennen die Fachleute weitere Arbeiten, die ausgeführt werden sollen. Danach ist es Aufgabe der Revisionsplaner, daraus ein schlüssiges Revisionsprogramm zusammenzustellen, das allen Vorgaben entspricht, sicher und durchführbar ist. So kann zum Beispiel der vorhandene Platz ein wichtiges Kriterium sein: Neben der Grossrevision des Generators im Jahr 2021 hatte es im Maschinenhaus nicht mehr viel Platz für andere Arbeiten.

Die Revisionsplanung legt nicht nur den Beginn, sondern auch die Fertigstellungstermine fest, damit die Anlage wieder von aussen nach innen zugeschaltet werden kann. Mit den wieder zugeschalteten Systemen werden dabei Probeläufe gemacht, um die Funktionstüchtigkeit von Pumpen, Ventilen und anderen Anlagen zu testen.

Mitten in grüner Landschaft: Aktuell steigt aufgrund der laufenden Jahresrevision kein Dampf aus dem Kühlturm. Anfang Juni sollten alle Arbeiten abgeschlossen sein und die Anlage wieder ans Stromnetz «synchronisiert» werden. zvg/KKG

Während der ganzen Revisionsdauer führt die staatliche Aufsichtsbehörde Ensi Inspektionen und Kontrollen durch. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine Schlussinspektion. Ist alles vorschriftsgemäss ausgeführt worden, gibt die Behörde das OK zum Wiederanfahren.

Nach Rücksprache mit der Netzleitstelle Swissgrid kann dann der Reaktor hochgefahren und schliesslich die Stromproduktion wieder aufgenommen werden. Dazu wird das Kraftwerk mit dem Stromnetz «synchronisiert». Während der Leistungssteigerung auf Volllast werden mehrere Haltepunkte eingelegt, um abschliessende Prüfungen der Anlage vorzunehmen.

Wer ist vor Ort für reibungslose Abläufe verantwortlich? Wo übernachten all die angereisten Fachkräfte? Und wie ruhig schläft Kraftwerksleiter Herbert Meinecke, wenn die Anlage wieder hochgefahren wird? Im zweiten und dritten Teil der Serie besuchen wir das KKG, mitten in der Jahresrevision.

