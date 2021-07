Helden des Alltags: Ein Hauswart erzählt von seiner Arbeit

Serie: Helden des Alltags Hauswart gibt Einblick in sein Schaffen: «Diskutieren ist nachhaltiger als Bestrafen» Marc Joss zeigt im Rahmen der Serie Helden des Alltags seinen Arbeitsplatz in der Schule Niedergösgen. Während den Sommerferien stehen für Hauswart und Team umfassende Arbeiten an. Cyrill Pürro 29.07.2021, 05.00 Uhr

Marc Joss arbeitet oft im Hintergrund. Der 49-Jährige Hauswart will sich nun im Vorstand des Solothurner Fachverbandes für Hauswarte für eine Aufwertung des Berufsbildes engagieren. Bruno Kissling

Trotz Sommerferien herrscht Trubel im Haus: In der Schule Niedergösgen wird die Abwesenheit der Schüler genutzt, um Böden zu putzen und zu polieren. Die Klassenzimmer sind ausgeräumt, Tische und Stühle türmen sich in den Gängen der Schule. Die Putzequipe und die freiwilligen Schülerinnen und Schüler, die sich beim Helfen etwas zum Taschengeld dazuverdienen, packen an.

Mittendrin in der hektischen Atmosphäre ein munteres, entspanntes Gesicht. Der 49-jährige Lostorfer Marc Joss liebt den Sommerputz, «auch wenn es manchmal stressig wird», wie er sagt. Mit ausgestrecktem Arm führt er durch den Lärm der Poliermaschinen und die herumwuselnden fleissigen Helferinnen und Helfer und schreitet die Wendeltreppe zum zweiten Stock hinauf. Mit Stolz präsentiert er die bereits polierten Klassenzimmerböden. «Wie neu», bemerkt er knapp und grinst.

Dialog statt «Zusammenschiss»

Weiter führt Joss in sein Büro. Er deutet auf Papierstapel und verteilte Werkzeuge und erklärt lachend:

«Wenn wir den Sommerputz machen, herrscht hier manchmal etwas Chaos.»

An den Schranktüren hängen Bilder von seiner Frau und den beiden Kindern. Diese befinden sich bereits in der Ausbildung, wie Joss sagt. Er setzt sich hin und erklärt, er habe in jungen Jahren die Lehre zum Carosseriespengler gemacht und dreissig Jahre lang auf dem Beruf gearbeitet.

Im Jahr 2016 beschloss er, sich auf den Beruf des Hauswarts umzuschulen, und begann seine neue Karriere bei der Schule Niedergösgen. Insbesondere, wenn Joss vom technischen Aspekt des Berufes spricht, zeigt sich in seinen Augen Freude. «Das Technische lag mir schon immer, wie beispielsweise ein Zimmer oder ein ganzes Haus umbauen», erzählt Joss. Bei der Technik ist er zuhause, davon zeugt sein Büro und Arbeitszimmer. Geräte summen vor sich her und warten darauf, dass Hauswart Joss seine Hände zur Reparatur anlegt.

Im Umgang mit Schülerinnen und Schülern versucht Joss stets auf Dialog zu setzen. Als Hauswart seien positive Energie und Empathie nämlich eines der wichtigsten Elemente. Wenn er beispielsweise jemanden erwischt, der mit dem Töffli und übersetzter Geschwindigkeit durch die Fahrverbotszone brettert, versucht er, auf die Folgen aufmerksam zu machen.

«Diskutieren statt Bestrafen ist zwar aufwendiger, aber nachhaltiger»,

sagt Joss dazu.

Ein Bild, dass sich gewandelt hat

Von Kollegen aus dem Lehrpersonal und auch von den Schülerinnen und Schülern nimmt er starke Wertschätzung wahr. «Ich habe mir die Anerkennung erarbeitet», sagt er dazu. Wie er aus seinem Bekanntenkreis erfährt, sei es als Hauswart nicht immer einfach, sich durchzusetzen. «Man hat noch das alte Bild des Abwarts im Kopf, der mit hervorgehobenem Zeigefinger hinter einer Mauer lauert und bei jeder Kleinigkeit hervorspringt», so Joss.

Mit der Möglichkeit, den Beruf in Form einer Berufslehre zu erlernen, habe sich das Berufsbild geändert. «Plötzlich merkt man, dass ein Hauswart viele Tätigkeitsfelder auf einmal abdecken muss», erklärt Joss. Das bekomme er durch seinen ersten Lehrling mit, welcher sich im ersten Lehrjahr zum Fachmann Betriebsunterhalt befindet. So müsse dieser sich in Gartenbau auskennen, sanitär und technisch begabt sein, reinigen können und letztlich auch wissen, wie man sich in der Administration zurechtfindet. Laut Joss wird nicht wahrgenommen, welche Aufgabenbereiche der Hauswart letztlich alle beherrscht.

Wirken im Hintergrund hat auch Nachteile

Um vorherrschenden Vorurteilen entgegenzuwirken, möchte Joss mehr tun. Vor kurzem fragte ihn der Solothurner Fachverband für Hauswarte an, ob er dem Vorstand beitreten wolle. Von dort aus könne er mithelfen, das allgemeine Bild des Berufes zu verbessern. Ein möglicher Grund für die fehlende Wertschätzung könne laut Joss sein, dass er als Hauswart vor allem im Hintergrund agiere. Anstehende Reparaturen oder Renovationen muss er möglichst ausserhalb der Schulzeit erledigen. «Da will ich ansetzen», sagt Joss bestimmt. Als Hauswart fühle man sich manchmal unsichtbar, wie Joss beschreibt.

«Wie ein Heinzelmann, der Dinge flickt und putzt, ohne dass es jemand sieht.»

Und gerade jetzt ist es so, in den Sommerferien, wenn Joss, sein Team sowie die helfenden Schülerinnen und Schüler das unbevölkerte Schulhaus auf den Kopf stellen, Zimmer ausräumen und Flure und Böden polieren.