Serie: «Einer für Alle» Retter in der Not: Feuerwehroffizier Martin Messer wollte schon immer anderen helfen Feuer, Überflutung oder Unfall: Wer kommt mir zur Hilfe? In unserer Serie «Einer für Alle» stellen wir in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche im Porträt: Feuerwehrmann Martin Messer. Sharleen Wüest 15.09.2021, 05.00 Uhr

Er ist stets für den Ernstfall gewappnet. Bruno Kissling

Von der Kleidung zu den Fahrzeugen, alles ist in rote Farbe getaucht. Kein ungewöhnlicher Anblick für ein Feuerwehrmagazin. Überraschend ist die Ruhe, die sich durch das Gebäude zieht.

Doch die stille Atmosphäre darf keinesfalls täuschen: Das Löschfahrzeug der Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein ist einsatzbereit. Die Schutzbekleidung hängt geordnet im Raum nebenan. Auch die unzähligen Helme sind griffbereit. Rund 70 Personen aus Trimbach, Winznau und Hauenstein-Ifenthal sind für jeden Notfall gewappnet. Mit dabei auch der 40-jährige Offizier Martin Messer.

Der gebürtige Berner ist seit zehn Jahren für die Regionalfeuerwehr tätig. Zuvor hat er im Nachbarkanton Einsätze geleistet. Ob Brand, Unwetter oder Haustiere in Not – er hat schon einiges erlebt. Dass er sein Können in der Feuerwehr beweisen möchte, wusste er schon als kleiner Junge. Denn, bevor Messer selber Hand anlegen durfte, beobachtete er die Übungen von der Seitenlinie aus. «Mein Vater war in der Feuerwehr», sagt er. Messer lächelt und ergänzt: «Ich schätze, ich hatte schon immer den Wunsch anderen helfen zu können.»

Er ist Helfer durch und durch

Martin Messer sitzt lässig am Tisch, die Hände ineinandergeflochten. Keine Spur von Müdigkeit im Gesicht, obwohl er soeben eine 24-Stunden-Schicht hinter sich hat. Denn neben dem Einsatz bei der Feuerwehr gehen er und seine Kolleginnen und Kollegen einem anderen Beruf nach. Die Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein agiert im Milizsystem. Messer arbeitet hauptberuflich bei der SBB Intervention – er ist Helfer durch und durch. Auch im Beruf muss er für den Ernstfall bereit sein. «Es ist eine Art Betriebsfeuerwehr. Wir helfen zum Beispiel bei Zugentgleisungen, Unfällen und Evakuierungen», sagt er.

Ist er nicht am Arbeiten, verbringt er die meiste Zeit mit der Feuerwehr. Der 40-Jährige ist als Pikettchef für Aus- sowie Weiterbildungen verantwortlich. Welche Kurse absolviert werden und was noch der Übung bedarf liegt in seinen Händen.

Zudem ist er Teil der Feuerwehrkommission. Diese ist für die strategische Weiterentwicklung sowie die Kontrolle zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört zum Beispiel auch das jährliche Budget. Im Ernstfall übernimmt Messer als Offizier die Einsatzleitung oder eine andere Führungsfunktion.

«Wir haben keine speziellen Rechte»

Im Hintergrund rauscht es. Der Funk springt an. Kurze, knappe Sätze hallen durch das Gebäude. Ein Ernstfall? Messer bleibt, vom Funk unbekümmert, sitzen. «Das ist ein Kanal für alle Ortsfeuerwehren», erklärt er. Also keine Meldung für den Trimbacher.

Hätte es sich bei der Durchsage um einen Fall für die Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein gehandelt, wären die nächsten Minuten anders abgelaufen. «Bei einem Notfall startet die Alarmzentrale ein Konferenzgespräch mit den Offizieren und schildert dabei kurz und knapp das Problem», erzählt Messer aus Erfahrungen. Dabei werde entschieden, wie viele Mannschaftsmitglieder gebraucht würden. Wer aufgeboten wird, erhält einen Funkruf durch den Pager sowie einen Anruf. Danach geht alles sehr schnell. Schon wenig später ist der Skoda der Feuerwehr unterwegs. Ein erster Check des Einsatzortes wird gemacht. So kann die Mannschaft bereits auf dem Weg informiert und gebrieft werden.

In einem Ernstfall Ruhe zu bewahren ist wichtig – aber nicht immer einfach. «Wir fahren mit zivilen Autos zum Magazin. Wir haben keine speziellen Rechte», sagt Messer und ergänzt: «Wir müssen uns natürlich stets an die Verkehrsregeln halten. Das ist zum Teil herausfordernd, aber man soll nichts riskieren nur um wenige Sekunden schneller zu sein.» Das ist auch am Einsatzort so:

«Wir brauchen Ruhe und Ordnung.»

Nichtsdestotrotz: Vor einem Einsatz würden die Gedanken rasen. «Sind noch Personen vor Ort? Sind wir voll besetzt? Wie kommen wir in das Gebäude?» Ausrücken muss die Mannschaft im Durchschnitt 40- bis 50-Mal im Jahr. «Dazu gehören neben Bränden unter anderem Fehlalarme, Ölspuren, Unwetter und Verkehrsunfälle», sagt Messer und ergänzt: «Auch das Bilderbuchbeispiel der Katze in Not gehört dazu.» In den letzten zwei Jahren konnte die Feuerwehr zwei Katzen und einen Hund retten. Unterscheiden sich diese Einsätze von anderen Rettungen? «Nein, die Tiere sind ihren Besitzern wichtig, da möchten wir helfen», entgegnet er. Die Dankbarkeit ist gross.

Auch sonst erfährt der Offizier viel Dankbarkeit. Er sagt:

«Die Wertschätzung und der Rückhalt der Bevölkerung sowie unserer Arbeitgeber ist riesig.»

Die Mannschaft sei zum Beispiel auf Übungsmöglichkeiten angewiesen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihnen der Platz geboten wird. Die Unterstützung in den Gemeinden ist gross.

«Ich habe meine Frau hier kennengelernt»

Weg von den Rettungseinsätzen: «Was ich in meiner Freizeit mache? Nicht mehr viel», sagt Messer und lacht. Neben seinem Beruf und der Feuerwehr bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber das scheint ihm nichts auszumachen – im Gegenteil. «Sonst würde ich das schon lange nicht mehr machen», sagt er.

Sein Blick schweift umher, er wirkt noch immer gelassen mitten in seinem zweiten Zuhause. Kann man das so sagen? Ist die Feuerwehr wie eine zweite Familie? «Hier ist oftmals sogar die erste mit der zweiten Familie gemischt.» Das ist auch bei Martin Messer so. Denn im Feuerwehrmagazin hat es gefunkt. «Ich habe meine Frau hier kennengelernt», sagt Messer. Rot ist schliesslich nicht nur die Farbe des Feuers, sondern auch die der Liebe. Auch nach zehn Jahren ist seine Zeit bei der Feuerwehr noch lange nicht vorbei.

Martin Messer steht in Vollmontur neben dem Löschfahrzeug. Nur der Helm fehlt. Doch zum Glück braucht es ihn an diesem Tag nicht. Ausser um mit Stolz zu zeigen, welchen Einsatz man für die Bevölkerung leistet.