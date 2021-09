Serie «Eine für alle» Leiterin Kinderhort Niedergösgen, Sharon Catino: «Man schätzt unsere Arbeit sehr» Wer betreut meine Kinder? In unserer Serie «Eine für alle» stellen wir Ihnen in loser Reihenfolge jemanden vor, der massgebend zur Region Olten beiträgt. Diese Woche im Porträt: die Kinderhort-Leiterin Sharon Catino. Cyrill Pürro 06.09.2021, 05.00 Uhr

Krippenleiterin Sharon Catino begrüsst jedes Kind mit einem Lächeln. Bruno Kissling

In der Kindertagesstätte in Niedergösgen herrscht Ruhe vor dem Sturm: Die Kinder in der Kinderkrippe essen gerade, die Kinder vom Hort werden schon bald vom Kindergarten abgeholt und die Schülerinnen und Schüler, die sich für den Mittagstisch im Haus einfinden, werden auch schon bald die Türen für das Mittagessen einrennen. Im Untergeschoss des Hauses duftet es nach Pasta und Poulet.

Sharon Catino, die Leiterin des Kinderhortes Niedergösgen, steht lächelnd im Eingang. Ihr Tag habe sehr schön begonnen:

«Ein Spielkamerad meiner Tochter überreichte mir heute eine Rose, als ich sie zum Kindergarten brachte»,

sagt sie. Solch ein Erlebnis wecke sie mehr als ein starker, morgendlicher Kaffee.

Mit Kindern kann die 27-jährige gut. Bei jedem Kind welches vorbeiläuft, flitzt ihr ein Schmunzeln über die Lippen, das von ihrem Gegenüber sogleich erwidert wird.

Seit 2019 ist Catino Leiterin des Kinderhortes und gleichzeitig die Ausbildungsverantwortliche für einen Lernenden im zweiten Lehrjahr. Sie selbst schloss ihre Ausbildung 2015, als Kinderbetreuerin EFZ ab. Auf die Frage, wie Catino zu diesem Beruf kam, erklärt sie, sie habe schon immer viel mit Kindern zu tun gehabt.

«Ich wuchs in einer Grossfamilie auf, mit kleinen Kindern und Cousinen und Cousins. Zudem hütete ich schon in jungen Jahren viel»,

erklärt sie ihren frühen Bezug zum Berufsfeld.

Dem Raum und dem Leben etwas Farbe verliehen

Während Catino von ihrer beruflichen Leidenschaft erzählt, führt sie in das erste Stockwerk des Hauses und zeigt die bunten Räume des Kinderhortes. Sie selbst bemalte die einst weissen Wände. «Als ich hier zu arbeiten begann, war hier alles so weiss», sagt Catino schmunzelnd. So nahm sie Farbeimer und Pinsel und verlieh den Wänden etwas Farbe. Den Wänden im Esszimmer verpasste sie unteranderem ein Regenbogenbild, mit den Namen der Wochentage je an beiden Enden des farbigen Naturspektakels. So hätten die Kinder etwas Farbe im Raum, gleichzeitig Unterstützung beim Lernen, wie Catino ihr Kunstwerk erklärt.

Als Sharon Catino die Stelle antrat, waren die Wände noch weiss. Bruno Kissling

Farbe in ihrem Leben verleiht ihr nicht nur das künstlerische Gestalten. Auch die Wertschätzung seitens der Kinder und Eltern gibt ihr eine enorme Kraft. «Man schätzt unsere Arbeit sehr», so Catino. Die Kinder nehmen gemeinsame Bastelarbeiten sehr ernst und von den Eltern erhält sie jeden Abend bei der Abholung ihrer Kinder ein «Merci». Wertschätzung erlebe die Kinderbetreuerin auch seitens des Präsidiums des Elternvereins.

«Wir pflegen hier ein sehr familiäres Verhältnis»,

so Catino.

Ihre tägliche Arbeit beginnt Catino um 11 Uhr im Büro, für die Organisation des Tages. Vor dem Mittag holt sie die Kinder aus dem Kindergarten. «Wir essen dann gemeinsam, putzen die Zähne und helfen den Kindern nach dem Mittag bei den Hausaufgaben», erklärt Catino ihren Tagesablauf.

Der Montag sei der vollste Tag. Dann befänden sich rund 22 Kinder im Hort, sonst seien es zwischen 13 und 14 Kindern pro Tag.

Täglich werden zusammen die Zähne geputzt. Bruno Kissling

Nebst dem Hort betreut das Team, bestehend aus fünf ausgelernten Betreuerinnen, drei Lernenden und einer Praktikantin, zusätzlich die Kita, einen Mittagstisch mit eigener Köchin und eine Spielgruppe mit fünf Spielgruppenleiterinnen. «Wir bieten hier eigentlich alles an», so Catino.

Neben dem Standort in Niedergösgen befindet sich auch eine KiTa in Obergösgen, die dem Elternverein Niedergösgen gehört. Der Elternverein ist der finanzielle Träger der beiden Kindertagesstätten.

Unerfahrene unterschätzen manchmal die Arbeit

Die Kindertagesstätte lebt einerseits durch die Jahresbeiträge der Mitglieder und durch die Elternbeiträge, wie Catino erklärt. Das sei anders als bei den Schulen und Kindergärten, die staatlich anerkannt sind. «Manchmal ist es für eine KiTa schwierig, an Geld zu kommen», sagt sie weiter. Das habe auch gesellschaftliche Auswirkungen.

Von fremden Leuten, denen Catino erklärt, welchen Beruf sie ausübt, werde sie manchmal belächelt. Die Menschen, die nicht hinter die Kulissen sehen, hätten manchmal ein falsches Bild vom Beruf im Kopf.

«Wir sind nicht nur am Rumsitzen und Putzen. Wir machen sehr viel gleichzeitig»,

so Catino.

Das ist an diesem Tag auch im Kinderhort in Niedergösgen spürbar. Hie und da wuseln Betreuende von Raum zu Raum, immer wieder gehen Kinder die Treppen hoch und durch die Gänge. Es herrscht ein reger Betrieb.

Dass sich Catino unterschätzt fühlt, komme aber selten vor. Die meiste Zeit über erlebe Sie viel Dankbarkeit, gerade von den Eltern. Zu Weihnachten bekämen die Betreuenden des Kinderhortes von manchen Eltern sogar Geschenke. Doch die schönste Wertschätzung erhalte sie von den Kindern. Es seien kleine Dinge, die ihr den Tag versüssen.

«Umarmungen sind am schönsten»,

sagt Catino strahlend. Vor allem dann, wenn Sie aus dem Nichts kämen, zusammen mit einem «ich mag dich», aus einem Kindermund.