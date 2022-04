Winznau: mehr Wasser im alten Aarelauf – Alpiq mahnt zu Vorsicht

Hochwassergefahr Grund zur Vorsicht: Doppelte Wassermenge für die alte Aare in Winznau Seit Anfang Jahr lässt Alpiq in Winznau viel mehr Wasser in den alten Aarelauf abfliessen als bisher. Auslöser für die Verdoppelung sind aktualisierte Umweltauflagen in der neuen Konzession für das Wasserkraftwerk Gösgen. otr 06.04.2022, 17.00 Uhr

Soll in den nächsten Jahren durch einen Neubau ersetzt werden: Das Stauwehr in Winznau. zvg

Die Wassermenge in der alten Aare unterhalb von Olten variiert je nach Jahreszeit und je nach Stärke der Niederschläge. Seit dem 1. Januar 2022 muss Alpiq beim Stauwehr Winznau pro Sekunde zwischen 15 und 25 Kubikmeter Wasser in den alten Aarelauf abfliessen lassen. «Das ist doppelt so viel wie in früheren Jahren», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.