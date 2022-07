Reformierte Kirche Niederamt: Diese Themen bewegt sie

Schwierige Zeiten «Wir sind in hohem Grad überaltert» – die reformierte Kirche Niederamt muss mit einigen Unwägbarkeiten fertig werden Leute, die aus Spargründen aus der Kirche austreten, viele alte Menschen und kaum Neueintritte. Wie begegnet die Kirchgemeinde solchen Fragen und wie wahrt sich deren Präsident die Motivation für seine Arbeit? Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.10 Uhr

Mitgliederschwund, Kirchenaustritte und ein Immobilienportfolio, das im Unterhalt einiges kosten dürfte – dennoch schreibt die reformierte Kirchgemeinde Niederamt regelmässig schwarze Zahlen. Wie ist das möglich?

«Es ist richtig, während der letzten 25 Jahre haben wir gut 2000 Mitglieder verloren», bestätigt Gottfried Dörfelt im Gespräch den Rückgang der Gemeindeangehörigen. Seit 2013 ist Dörfelt Präsident der reformierten Kirchgemeinde im Niederamt.

Die Verluste seien aber nicht bloss auf Austritte zurückzuführen; vielmehr spiele die demografische Zusammensetzung eine wichtige Rolle: «Wir sind in hohem Grad überaltert.»

Ende 1997, zu einer ihrer besten Zeiten, verzeichnete die Gemeinde 6361 Angehörige. Ähnlich hoch war «der Peak» in den 60ern und 70ern.

Doch seit einer Weile zeigen die Trends nach unten. Zwar lassen jüngste Entwicklungen wieder einen Hoffnungsschimmer zu, doch dazu später. Per Ende Dezember 2021 gehörten der Kirchgemeinde noch 4025 Menschen an. Dörfelt erklärt:

Gottfried Dörfelt, Präsident der reformierten Kirchgemeinde Niederamt.

«Im Schnitt verlieren wir pro Jahr etwa 100 Personen.»

Es gebe zu wenige Geburten im Vergleich zu den Todesfällen und Austritten. «Diese Situation ist für uns belastend und ja, sie spiegelt sich auch bei den Mindereinnahmen wider.»

Antworten auf die vielen Austritte hat die Kirchgemeinde keine. Dörfelt geht davon aus, dass viele Leute sich aus finanziellen Gründen von der Kirche abwenden: «Ich glaube aber, dass sich viele nicht bewusst sind, dass darunter die Angebote für Kinder oder Senioren leiden. Wenn dann staatliche Institutionen einspringen müssen, führt das eben da zu Mehrausgaben. Austretende leisten sich also, meiner Ansicht nach, einen Bärendienst.»

Sparen, wo es nicht wehtut

Die Teuerung und steigende Einkommen führt Dörfelt als entlastende Parameter für die Kirchgemeinde an: «Weil die Menschen heute mehr verdienen, gleicht das unsere Mindereinnahmen etwas aus.» Finanziellen Ausfällen könne die Kirchgemeinde nur mit «rigorosen Sparmassnahmen» begegnen, ist Dörfelt überzeugt. Sind also allein solche dafür verantwortlich, dass die reformierte Kirche im Niederamt keine Verluste schreibt?

Dörfelt holt aus: «Bereits vor acht Jahren haben wir die Arbeitsgruppe Kirche 2020 gegründet. Das ist ein ähnliches Projekt, wie heute die Kirchgemeinde Olten verfolgt, nur eben halt einige Jahre früher. Seit ich Präsident bin, und meines Wissens auch davor, schrieben wir niemals rote Zahlen.» Investitionen habe die Kirchgemeinde immer so geplant, «dass wir nicht auf Banken angewiesen waren», wie es der Gemeindepräsident formuliert.

1997 leistete sich die Kirchgemeinde noch vier Pfarrstellen, heute sind es noch deren zwei. «Doch das, was wir anbieten wollen, ist im vollen Umfang gewährleistet», versichert Dörfelt. Mit anderen Worten: Es wurde vor allem bei den Stellen gespart? Dörfelt: «Das war ein Punkt, mit dem sich unsere Arbeitsgruppe auseinandergesetzt hat.» Es sei gelungen, bei der Verwaltung, statt bei den Angeboten für die Mitglieder zu sparen.

«Gespräche gibt es immer»

Dennoch sieht Dörfelt Parallelen zur benachbarten Kirchgemeinde Olten, insbesondere bei den Immobilien: «Wir haben zu viele Gebäude und auch deren Auslastung ist für uns aktuell nicht zufriedenstellend.» Also habe man sich überlegt, was man ändern kann.

Das Ergebnis? «Es laufen Gespräche mit anderen Landeskirchen, für gemeinsame Nutzungen. Auch mit Einwohnergemeinden und mit der Bevölkerung finden Diskussionen statt, wie man die Gebäude gemeinsam nutzen kann.» In einer Stadt kommen, so Dörfelt, vielfältigere Nutzungen in Frage als in ländlicheren Gebieten.

Heute gehören der Kirchgemeinde Niederamt sechs sakral genutzte Gebäude. Es sind dies die beiden Kirchen in Lostorf und Däniken sowie die vier Kirchgemeindehäuser in Obergösgen, Niedergösgen, Stüsslingen und das in Schönenwerd, das älteste.

Die reformierten Kirchen in Däniken (links) und Lostorf.

Hinzu kommen drei Pfarrhäuser. Diese werden bereits heute an Private vermietet: «Heute sind Pfarrer flexibler, die Lebensgestaltung hat sich verändert.»

Beabsichtigt die Kirchgemeinde den Verkauf von Gebäuden? Darauf antwortet Dörfelt ausweichend. Er sagt: «Einen Verkauf kann man immer diskutieren. Als Käufer kommen eigentlich nur Gemeinden in Frage, da die Gebäude in Zonen für öffentliche Bauten stehen. Aber das sind komplexe Geschichten, weil nicht nur die Kirchgemeinde zustimmen muss, sondern auch die jeweilige Einwohnergemeinde. Es gibt immer wieder Gespräche, doch aus Diskretionsgründen will ich dazu nicht mehr sagen.»

Gefragt, an welchen Gebäuden die Kirchgemeinde unbedingt festhalten will, zählt Dörfelt die beiden Kirchen und das Kirchgemeindehaus in Schönenwerd auf: «Sie wurden als Kerngebäude definiert.» Das Kirchgemeindehaus in Schönenwerd biete viel Platz für vielfältige Nutzungen. Auch seien Weitervermietungen an die Schule oder an den Kindergarten immer wieder willkommen. Dörfelt:

«Es ist schön, wenn Kinder unsere Gebäude bevölkern. Wenn sie da sind, sind die Gebäude voller Leben. Sie sind zu selten hier, hingegen ältere Menschen finden regelmässig den Weg zu uns.»

Die Freiwilligenarbeit als tragende Säule

Die Verwaltung der Kirchgemeinde wurde, wie angesprochen, reduziert. Dörfelt führt aus: «Neben den zwei Vollzeit-Pfarrstellen gibt es zwei Gemeindehelferinnen zu je 50 Prozent, im gleichen Pensum eine Finanzverwalterin sowie eine Gemeindeschreiberin, die auch die Verwaltung der Gebäude übernimmt. Auch sie im Halbzeit-Pensum.» Das sei das absolute Minimum.

«Ein wichtiger Kern der Kirchgemeinden, eine tragende Säule ist die Freiwilligenarbeit», sagt Dörfelt. Und: «Es ist ganz wichtig, dazu Sorge zu tragen.»

Zwar werde es immer schwieriger, Leute dafür zu finden; erstaunlicherweise ergäben sich dennoch immer wieder Lösungen. «Und die Leute, die einmal dabei sind, sind es mit Herzblut. Das hat wiederum Signalwirkung auf andere», glaubt der Kirchgemeindepräsident.

Auf das Ausbleiben von Antworten der Kirche auf Zukunftsfragen, und nach seiner Motivation für sein Engagement gefragt, sagt Dörfelt: «Wir sind ein gutes Team, die Kommissionen funktionieren gut. Das gibt mir Mut, um weiterzumachen. Hinzu kommen einzelne Erfolge im Kleinen, die einen anspornen.» Und: «In jüngste Zeit steigen die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten wieder.»

Ablenkung in unvorstellbarem Masse vorhanden

Eine Zeit lang habe man befürchten müssen, dass der Pfarrer seine Gottesdienste bald mit den Siegristen allein abhalte. Das Kirchencafé hingegen zählt Dörfelt zu den Erfolgen: Regelmässig nach dem Gottesdienst wird dann bei Kaffee und Zopf zusammengesessen und geredet: «Dieses Angebot erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Mit solchen Projekten und mit einer gestärkten Freiwilligenarbeit kann sich die Kirche fit für die Zukunft machen.»

Was die altersmässige Mitte der Gesellschaft angeht, tut sich die Kirche besonders schwer. Junge Familien stünden heute vor zahlreichen anderen Fragen, sodass die Kirche in den Hintergrund rücke und erst wieder im Alter präsent werde. Dörfelt sagt: Diese Tendenz lässt sich seit beinahe 40 Jahren feststellen.» Heute seien andere Möglichkeiten und Ablenkungen in unvorstellbarem Masse vorhanden.

Bis die Kirche einen geeigneten Umgang mit dieser Entwicklung gefunden hat, gelte es, auch im Kleinen zu sparen und nach Rezepten zu suchen. Die Kirchgemeinde Niederamt hat denn auch eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die ihre Arbeit voraussichtlich im nächsten Jahr startet. Gottfried Dörfelt dazu:

«Wir sehen noch Potenzial, um Synergien zwischen unseren beiden Pfarrkreisen besser zu nutzen.»

Doch eigentlich möge er es nicht, sich dem Jargon aus der Wirtschaft zu bedienen.

