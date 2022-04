Schulraumplanung Eine Extrarunde für die Neubaupläne – die Schule Trimbach platzt aus allen Nähten Der Gemeinderat Trimbach überdenkt seine Strategie und setzt nun doch auf drei statt zwei Standorte. Obwohl ein früheres Gutachten davon abrät, wird die Sanierung des Standorts Gerbrunnen erneut geprüft – aus Kostengründen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

In schlechtem Zustand und am Anschlag, was die Klassenanzahl betrifft: das Schulhaus Gerbrunnen. Hier werden zehn Oberstufenklassen unterrichtet (Archivbild). Bruno Kissling

Im letzten Juni noch stellte der Gemeinderat folgenden Fahrplan vor: Ein Pavillon zur Entlastung der bestehenden drei Schulstandorte, Ausarbeitung eines Grossprojektes, dessen Vorstellung an der Gemeindeversammlung vom letzten Dezember und die entsprechende Urnenabstimmung in diesem Frühling.

Gleichzeitig liess der Gemeinderat damals verlauten, dass man in Zukunft eher auf eine Reduktion auf zwei statt wie bisher drei Schulstandorte setze. Heute wird die Unterstufe an den beiden Orten Mühlematt und Leinfeld/Gassacker unterrichtet. Die oberen Klassen sind im Schulhaus Gerbrunnen angesiedelt. Dieses ist in schlechtem Zustand und, so zeigten frühere Untersuchungen, eine Sanierung lohnt sich nicht. Ein Neubau sei vorzuziehen.

Das Mühlemattschulhaus: Hier hätte die Gemeinde noch Baulandreserven (Archivbild). Bruno Kissling

An seiner Sitzung vom Dienstag entschied sich der Gemeinderat nun aber für eine Extrarunde. Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Martin Bühler: «Wir haben uns dafür ausgesprochen, die Strategie wie bisher, mit weiterhin drei Standorten beizubehalten.» Gefragt, warum dieses Umdenken erfolgte, sagt Bühler:

«Das Festhalten an drei Standorten bietet der Gemeinde eine gewisse Flexibilität.»

Dennoch sei klar, dass die Gemeinde ein neues Schulhaus brauche. Bühler: «Es war aber der Wunsch der Mehrheit im Gemeinderat, die Varianten Neubau oder Sanierung vertieft zu prüfen.»

Sanierung Gerbrunnen wird erneut geprüft

Damit soll noch einmal geschaut werden, ob für den Sitz der Oberstufe und das bezüglich Klassenanzahl am Limit laufende Schulhaus Gerbrunnen nicht doch eine Sanierung in Frage kommt.

«Das war kein politischer Entscheid, sondern einer aus rein finanziellen Überlegungen», schätzt Bühler die Sache ein und ergänzt: «Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Neubau am selben Standort günstiger und effizienter errichtet werden kann, ohne dass damit der laufende Schulbetrieb stark beeinträchtigt wird.» Eine Sanierung hingegen sei mit grossen Auswirkungen für die Klassen verbunden.

Der ursprüngliche Fahrplan ist also bereits fast ein Jahr im Verzug. Dazu meint Bühler:

Martin Bühler, Gemeindepräsident Trimbach. Bruno Kissling

«Ich hätte auch gerne, dass es schneller vorwärts geht. Doch im Sinne eines mehrheitsfähigen Ergebnisses lohnt es sich jetzt, zusätzliche Zeit zu investieren.»

Mit dem beschlossenen Pavillon wird die Situation für's Erste entschärft: Die Werkräume der Oberstufe werden dort eingerichtet. Damit werden in den anderen Schulhäusern zusätzliche Zimmer frei. Derweil läuft das Schulhaus Gerbrunnen am Limit: Mit zehn Klassen sind alle verfügbaren Schulzimmer besetzt. «Und wir werden bei der Schüleranzahl weiter wachsen», ist Bühler überzeugt.

Die Schulanlage Leinfeld/Gassacker: Diese beiden Schulhäuser sind vorerst noch intakt. Ihre Sanierung dürfte in rund zehn Jahren zum Thema werden (Archivbild). Bruno Kissling

Im Mai trifft sich die Gemeinde in dieser Sache mit dem Kanton. Bühler erklärt: «Wir wollen ihm unsere nun beschlossene Strategie vorstellen und schauen, wie er reagiert.» So soll ausgelotet werden, was der Kanton zum vorgesehenen Grossprojekt eines Neubaus sagt und ob er das Vorhaben und seine Finanzierung mitträgt. «Denn nur dann ist es möglich, in der Bevölkerung eine Mehrheit abzuholen», zeigt sich Bühler realistisch.

Die Kosten werden zum Knackpunkt

Über den Zeitpunkt der Gespräche merkt er an: «Nach der Abstimmung über die vorliegende Steuerinitiative wird zudem Klarheit herrschen, ob Trimbach bedeutende Steuerausfälle drohen oder ob die Gemeinde vom bisherigen Einnahmeniveau ausgehen kann.» Auf jeden Fall sei die Variante mit nur zwei Standorten für's Erste vom Tisch. In einem zweiten Schritt, nach den Gesprächen mit dem Kanton, soll eine breitere Öffentlichkeit an der Ausgestaltung beteiligt werden.

Bühler: «Wir möchten mit Betroffenen, mit den Schulen und den meinungsbildenden Parteien in einen Dialog treten.» Und schliesslich soll die Präsentation eines Ergebnisses nach den Sommerferien erfolgen. «Ich bin optimistisch und hoffe, dass das zeitlich so aufgeht», sagt Bühler.

