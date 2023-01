Die Sekundarschule Unteres Niederamt wird neu strukturiert

Schulführung Nach «Unsicherheiten» an der Sekundarschule Unteres Niederamt: Nun wird die Schulleitung neu aufgestellt Gleich beide Personen quittierten letztes Jahr ihren Dienst in der Schulleitung. Die Sekundarschule Unteres Niederamt S-UN mit fünf Trägergemeinden will sich nach diesen Vorkommnissen für die Zukunft neu aufstellen – eine Analyse wurde bereits durchgeführt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Das Sälischulhaus in Schönenwerd: Neben Niedergösgen der zweite Standort der S-UN. Hansruedi Aeschbacher (Archiv)

Mindestens mit zwei Sätzen aus dem Leitgedanken der Schule standen Schulvorstand und Lehrerschaft Anfang letzten Jahres in Konflikt. Denn folgende Präambeln hat man sich dort, unter vielen anderen, auf die Fahne geschrieben: «Die Zusammenarbeit im Kollegium ist wertschätzend, unterstützend und jederzeit zielgerichtet.» Und: «Lehrpersonen, Schulleitung und Schulvorstand bewältigen die Aufgaben der Schule gemeinsam.»

Als dann im März 2022 schliesslich gleich beide Schulleitungspersonen ihre Stelle kündigten, geriet der Schulvorstand unter Druck: Schon der reguläre Markt für Lehrpersonen ist ausgetrocknet, noch prekärer ist die Situation auf dem Markt für Schulleitungen. Unter der Lehrerschaft zirkulierte entsprechend die Frage, wie es weitergeht. Von «Missmut und Unstimmigkeiten» war zuletzt die Rede. Mittlerweile hat sich die Situation an der Schule aber beruhigt.

Die Sekundarschule Unteres Niederamt An der S-UN werden gut 400 Schülerinnen und Schüler in 23 Klassen an den Standorten Schönenwerd und Niedergösgen von gut 50 Lehrpersonen unterrichtet. Trägergemeinden sind Schönenwerd, Niedergösgen, Däniken, Gretzenbach und Eppenberg-Wöschnau. Seit Beginn der laufenden Legislatur, seit rund 1,5 Jahren, ist Beat Tännler Präsident des Schulvorstandes, er ist Gemeinderat in Gretzenbach. Der Schulvorstand besteht aus neun Personen. Aktuell ist Schönenwerd geschäftsführende Gemeinde. Sie führt die Rechnung und ist bei Anstellungen zuständig – bei finanziellen Belangen und bei der Budgetrechnung müssen alle fünf Gemeinden einbezogen werden.

Am Telefon klärt Beat Tännler, Präsident des Schulvorstandes, über die gegenwärtige Situation auf. Er sagt: «Schulleitungen sind generell stark am Anschlag, die Belastung ist hoch.»

Beat Tännler, Präsident des Schulvorstandes der S-UN und Gemeinderat in Gretzenbach. zvg

Als 2022 die beiden Kündigungen eingingen, habe man zuerst ein externes Büro engagieren wollen, welches die Schulführung während einer gewissen Zeit hätte übernehmen sollen. Derweil wollte man sich in aller Ruhe neu aufstellen. «Doch das war viel zu teuer. Wir hatten dafür eine Offerte über eine halbe Million Franken», so Tännler.

Eine pragmatischere Lösung musste her – und die wurde gefunden: Mit Ruedi Rickenbacher für den Standort Niedergösgen und Remi Bürgi als Gesamtschulleiter in Schönenwerd konnten vorerst zwei erfahrene Schulleiter engagiert werden, die zudem mit der Region und dem Schulsystem des Kantons Solothurn vertraut sind. Rickenbacher etwa war während rund zweier Jahrzehnte Schulleiter in Däniken, Bürgi stand der Sekundarschule Unteres Niederamt schon 2009 bis 2013 vor. Vorerst, weil beide in fortgeschrittenem Alter sind. Ihre Anstellungsdauer ist denn auch befristet.

Pensenerhöhung als kurzfristige Massnahme

«Das verschafft uns Luft. Die beiden können uns im laufenden Prozess zur Seite stehen», erklärt Tännler. Mit Prozess meint er die Neustrukturierung der Schulführung. Denn: Vom letzten Sommer bis zum Herbst führte die externe Firma DW Schulconsulting eine Analyse durch, worauf eine Reorganisation beschlossen wurde.

In einem ersten Schritt tourte Tännler im Dezember durch alle fünf Trägergemeinden. Weil Mehrkosten gemäss aktueller Regelung von sämtlichen Gemeinderäten bewilligt werden müssen, hatte Tännler ihnen die Pläne zu erklären. «Für uns hatte die Aufstockung der Schulleitungs- und Sekretariatspensen aufgrund der Analyse oberste Priorität. Das geschah in Form eines Nachtragskredits, denn im Juni 2022, als wir unser Budget einreichten, war das noch nicht vorhersehbar.» Neben Niedergösgen genehmigten auch die anderen Gemeinderäte der Trägergemeinden die Pensenerhöhung.

Tännler ist froh darum und sieht dies als wichtigste kurzfristige Massnahme. «Längerfristige gehen wir nun an. Im Wesentlichen geht es um die Aufstellung der Schule und wie diese organisiert ist.» Ins Detail will er nicht gehen, «der Schulvorstand will das zuerst mit den betreffenden Gemeinden diskutieren». Doch aus dem Gespräch wird klar, dass es um die Schulorganisation in ihrer Gesamtheit geht.

Einen offenen Dialog etablieren

Tännler, der seine Funktion noch nicht allzu lange innehat, will einen offen und transparenten Dialog unter den Gemeinden, aber auch zwischen Schulvorstand und Schulleitung etablieren: «Das wurde bisher weniger so gehandhabt. Und weil das viele Personen betrifft, ist das organisatorisch nicht ganz einfach.»

Ziel der Neuorganisation ist, dass es in Zukunft besser läuft. Inzwischen sei das Klima in der Lehrerschaft gut, sagt Tännler. Nun gilt es, die zwei Stellen in der Schulleitung, die neu als Co-Leitung organisiert wird, langfristig mit kompetenten Personen zu besetzen. Denn Ruedi Rickenbacher wird Ende des laufenden Schuljahres aufhören, Remi Bürgi im August 2025. Tännler dazu: «Diese zeitliche Versetzung ist bewusst so gewählt, damit nicht wieder auf einen Schlag viel Know-how verloren geht.»

Als kommende Aufgaben sieht Tännler etwa den Abbau der vielen Überstunden in der Schulleitung und im Schulsekretariat, «aber auch der knappe Schulraum ist kein Geheimnis. Doch das ist ein langfristiger Prozess, der politisch geführt werden muss. Ein Schulhaus baut man nicht in einem halben Jahr.»

