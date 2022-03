Schule Niedergösgen Schlechte Noten vom Kanton: Untersuchung zeigt Defizite bei Arbeitsklima und Schulführung Eine externe Evaluation im Auftrag des Kantons attestiert der Schule Niedergösgen nicht nur «grüne» Bereiche: Das Arbeitsklima für Lehrpersonen wird mit «gelb» und die Schulführung mit «rot» ausgezeichnet. Der Gemeindepräsident hat dafür eine Erklärung und verspricht Besserung. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Kanton erkennt bei Evaluation der Schule Niedergösgen Defizite bei der Schulführung. (Archiv) Bruno Kissling

Im Auftrag des Kantons prüft die externe Fachstelle Schulevaluation die Volksschulen auf ihre Qualität hin. Verschiedene Bereiche einer Schule werden so in regelmässigen Abständen beleuchtet und bewertet. Die Fachstelle unterstützt die Schulen zudem bei der Verbesserung der Qualität.

Der Schlussbericht der externen Schulevaluation liegt nun vor. An seiner Präsentation versammelten sich letzte Woche alle Lehrkräfte und der Gemeinderat. In vier von sechs geprüften Bereichen hat die Schule gut abgeschnitten.

Jedoch beim Arbeitsklima für Lehrpersonen sowie bei der Schulführung wurden Defizite festgestellt. Für diese zwei Bereiche erhielt Niedergösgen eine gelbe und eine rote Ampel – die externe Fachstelle arbeitet nach einem Ampelsystem.

Zyklus wegen Corona verzögert Über 80 Schulkörperschaften werden im Kanton Solothurn alle sechs Jahre einmal extern auf ihre Qualität hin untersucht. Dabei wird unter sechs verschiedenen Bereichen unterschieden: Schul- und Unterrichtsklima, Betriebsklima (Lehrpersonen), Elternkontakte, Erfüllung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, die Schulführung sowie das Qualitätsmanagement. Begonnen wurde mit diesem System 2010. Damit jede Schule im Kanton im entsprechenden Rhythmus überprüft wird, sind jährlich etwa 15 Schulen an der Reihe. Es werden jedes Jahr einzelne Punkte in den Ampelfarben Grün, Orange oder Rot vergeben. Dabei zeigt sich die Tendenz, dass die Bereiche Qualitätsmanagement oder Betriebsklima häufiger als unzureichend eingestuft werden als andere. Die Elternkontakte oder die Betreuungsfunktion werden übereinstimmend kaum bemängelt. Gerade geht der zweite Zyklus zu Ende: Weil die Pandemie die Evaluationen erschwerte, ist das Ende dieser Runde – mit einem Jahr Verspätung – für 2022 vorgesehen. Abschliessend wird vom Kanton ein Monitoringbericht veröffentlicht.

Probleme sind schon länger bekannt

Im Zusammenhang mit dem neuen Bericht verschickte Gemeindepräsident Roberto Aletti eine Medienmitteilung. Zu den zwei durch die Fachstelle bemängelten Bereichen heisst es: «Wir sind uns dieser Defizite bewusst und haben bereits vor zwei Jahren einen Transformationsprozess gestartet sowie ein entsprechendes Massnahmepaket geschnürt.»

Auf Anfrage erläutert Aletti die Situation:

Roberto Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

«Wir waren von den Ergebnissen nicht überrascht. Dem Gemeinderat und mir ist bekannt, dass es bei den beanstandeten Bereichen Nachholbedarf gibt.»

Es sei auch nicht so, dass man nun plötzlich darauf reagieren müsse, «wir befinden uns bereits mitten im Prozess zur Verbesserung», so der Gemeindepräsident. Und: «Das nun vorliegende Ergebnis unterstützt uns in unseren Bestrebungen.»

Aletti holt etwas aus und beginnt im Herbst 2019. Damals startete die neue Schulleiterin Sandra Balli in ihre neue Aufgabe. Aletti selbst war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr im Amt. «Es war bereits damals bekannt, dass sich bezüglich Arbeitsklima in der Lehrerschaft einige Dinge ändern sollten», sagt Aletti. Doch zur Veränderung verblieb der neuen Schulleiterin kaum Zeit: Wenige Monate nach ihrem Stellenantritt ging es los mit stetig wechselnden Massnahmen gegen die Pandemie.

«Darum bin ich etwas unglücklich über den Zeitpunkt, an dem die Evaluation in Niedergösgen stattgefunden hat», gibt Aletti zu. «Denn die schwierige und sich ständig ändernde Situation rund um die Auflagen machte es fast unmöglich, an der Schule und in der Lehrerschaft auf zwischenmenschlicher Ebene zu arbeiten und etwas zu erreichen.»

Die Schulleiterin Sandra Balli will sich zu den Ergebnissen der Evaluation nicht äussern. Sie verweist auf den Gemeindepräsidenten.

Eine Kündigung wegen unterschiedlicher Meinungen

Gefragt, wie die betreffenden und mit gelber und roter Farbe taxierten Bereiche nun grün würden, erklärt Aletti: «Wir werden in Absprache mit der kantonalen Schulaufsicht unser Massnahmepaket überarbeiten und wo notwendig anpassen. Damit werden wir die festgestellten Defizite beheben.» In zwei Jahren erfolge in den bemängelten Punkten zudem eine Zwischenevaluation.

Besteht nun also das Risiko, dass das Klima in der Lehrerschaft weitere zwei Jahre schlecht bleibt? Aletti: «Nein. Wir wollen das so rasch als möglich in Ordnung bringen.» Dinge wie Unzufriedenheit in einem Team dürfe man nicht aufschieben. Das Ziel sei, bei der Nachkontrolle in zwei Jahren auch in den beanstandeten Punkten mit grün bewertet zu werden.

Wie steht es denn um das Klima unter den Lehrpersonen? Kam es auch zu Kündigungen? Und wie zeigten sich die Unzufriedenheiten? Aletti führt aus:

«In diesem Zusammenhang kam es zu einer Kündigung, aufgrund von Meinungsverschiedenheiten.»

Andere Abgänge hätten sich ergeben wegen Erreichen des Pensionsalters oder wegen Schwangerschaften.

Aletti selbst hat durch verschiedene Gespräche mit Lehrpersonen aus der Spurgruppe festgestellt, dass die Erwartungen der Lehrpersonen an die Personalführung durch Schulleitung und Gemeinde teilweise nicht erfüllt werden.

Der Gemeindepräsident kündigt nun einen verstärkten Austausch zwischen der Exekutive und den Lehrpersonen an: «Die Mitglieder des Gemeinderats werden künftig Schulbesuche machen.» Das diene einerseits der Kontaktpflege und sorge andererseits für Vielschichtigkeit.

«Denn die Lehrpersonen sollen spüren, dass wir für ihre Arbeit dankbar sind und sie als Personen für die Gemeinde wichtig sind.»

Beim Prozess der kommenden zwei Jahre bis zur Zwischenevaluation wird die Schulleitung durch Solothurner Volksschulamt begleitet. In Niedergösgen unterrichten 38 Lehrkräfte 331 Schulkinder in zwölf Primarschul- und vier Kindergartenklassen.

