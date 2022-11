Schulhaus «1912» Lostorf nach umfassender Sanierung eingeweiht

Schule Lostorf Eingeweiht nach Renovation: Am Wochenende begutachtete die Bevölkerung die frisch gestalteten Räume des «1912» Im September 2020 hatten die Stimmberechtigten Lostorfs einem Kredit von knapp 5,8 Millionen Franken zugestimmt – nun konnte sie einen Blick auf die ausgeführten Arbeiten werfen und der offiziellen Einweihung beiwohnen. 06.11.2022, 14.20 Uhr

Tag der offenen Tür des neu renovierten Schulhauses 1912 in Lostorf: Gemeindepräsident Thomas A. Müller (schwarzer Mantel, Mitte), die gesamte Lehrerschaft und ein Vertreter der Schulkinder schneiden gemeinsam das Band und eröffnen damit offiziell das Schulhaus. José R. Martinez

Bereits Ende September sind die Lostorfer Schulkinder aus den provisorischen Unterrichtsräumen in Containern zurück in die frisch renovierten Schulzimmer zurückgekehrt. Damals war es an mehreren Stellen noch etwas unordentlich. Am Samstag fand nun die offizielle Einweihung statt – das wurde gebührend gefeiert und das Schulhaus durch die Einwohnergemeinde an die Lehrerschaft «übergeben».