Niederamt Zweckverband Abwasser Schönenwerd hält Delegiertenversammlung ab Der Jahresabschluss des Zweckverbands der Abwasserregion Schönenwerd (ZAS) fällt im Rahmen der Vorjahre aus - dennoch höhere Kostenbeteiligung für die Gemeinden erwartet. 05.05.2021, 15.55 Uhr

Die Model AG in Niedergösgen bestätigte an der Generalversammlung des ZAS ihre Ausbaupläne. Bruno Kissling (Archiv)

Der Zweckverband der Abwasserregion Schönenwerd (ZAS) hat kürzlich seine erste Delegiertenversammlung in diesem Jahr abgehalten. Sie habe unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmassnahmen in der Turnhalle Gretzenbach stattgefunden, wie der Zweckverband in einer Medienmitteilung schreibt.