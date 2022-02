Schönenwerd: Petition für Lotsendienst ist gescheitert

Schönenwerd Zu wenig Unterstützende: Petition für mehr Sicherheit beim Fussgängerstreifen in der Schmiedengasse ist gescheitert Die Petition forderte mehr Sicherheit für Kindergarten- und Primarschulkinder. Unterzeichnet wurde sie jedoch nur von 40 statt von 100 nötigen Personen. Lavinia Scioli 22.02.2022, 17.00 Uhr

Zu viel Verkehr beim Fussgängerstreifen an der Schmiedengasse in Schönenwerd. Trotzdem scheiterte die Petition für einen Lotsendienst. Bruno Kissling

Zu Beginn sah die Idee vielversprechend aus: Gerademal einen Tag nach der Lancierung einer Petition waren bereits 32 von 100 nötigen Unterschriften gesammelt. Die Forderung: ein Lotsendienst am Fussgängerstreifen an der Schmiedengasse in Schönenwerd.