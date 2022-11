Schönenwerd «Viele kommen heute unregelmässig in den Unterricht»: Eine Niederämter Yogalehrerin kämpft bis heute mit den Folgen der Pandemie Pascale Schmid aus Schönenwerd unterrichtet seit bald 20 Jahren als Yogalehrerin. Die Coronapandemie veränderte alles: ihre Art des Unterrichtens, die Gewohnheiten ihrer Teilnehmenden, das öffentliche Bild von Yoga. Trotz vieler Rückschläge bleibt auch etwas Positives. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 15.11.2022, 11.00 Uhr

Wegen der Pandemie zügelte Pascale Schmid in ein grösseres Studio. Wer will, kann aber immer noch online teilnehmen. Bruno Kissling

Die Augen geschlossen, die Beine verschränkt sitzen sie auf ihrer Matte und singen begleitet von sphärischen Klängen aus dem Stereorecorder die immer gleiche Silbenfolge: «Ra-ma-da-sa, sa-say-so-hung.» Sie, das sind in durchmischtem Alter 15 Frauen und ein Mann, die an einem Mittwochabend die Yogaklasse von Pascale Schmid in Schönenwerd besuchen.

Pascale Schmid zeigt die Bewegungsfolge zum Mantra vor. Bruno Kissling

Übersetzt heisse dieses heilende Mantra «der Sonne, dem Mond, der Erde, den Sternen und der Unendlichkeit gewidmet», erklärt Schmid von ihrem Podest aus an die Klasse gewandt. Es helfe dabei, sich selbst und alle Lebewesen zu heilen.

Sie legt ihren samtenen, bestickten Mantel ab, um die Bewegungsfolge zum Mantra vorzuzeigen: mit dem Zeigefinger die Unterlippe, die Nasenspitze, den rechten Augenwinkel und den Punkt zwischen den Augenbrauen antippen. Dasselbe auf der rechten Seite. Musik ab.

Fast 20 Jahre im gleichen Studio unterrichtet

Die Freude am Unterrichten steht der 55-Jährigen ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder: Nachdem die Pandemie ihre Arbeit auf den Kopf stellte, ist nun ist vieles wieder beim Alten. Laptop und Videokamera bleiben aber vorläufig im Studio: Bis heute bietet Schmid alle ihre Kurse auch online an. Gerade hat sich eine Teilnehmerin per Zoom zugeschaltet.

Bevor sie die Stunde beginnt, tauscht Pascale Schmid ein paar Worte mit der einzigen Online-Teilnehmerin aus. Bruno Kissling

20 Jahre lang habe sie im gleichen Studio in Aarau unterrichtet. «Der Raum war immer mehr als voll», so Schmid. Bei vielen habe die Yogastunde bei ihr einen festen Platz im Wochenplan gehabt. Dann kam der Coronavirus und mit ihm die Einschränkungen.

Die meisten wichen schnell auf Onlineangebote aus

Zuerst die Abstände zwischen den Matten, dann die Begrenzung der Teilnehmerzahl, die Zeitbeschränkung und schliesslich im Dezember 2021: die 2G-Pflicht. Schmid durfte gar nicht mehr im Studio unterrichten.

Auf den sozialen Medien habe sie verfolgt, wie sich andere Yogastudios verhalten. Vor allem die grösseren hätten schnell begonnen, ein Onlineangebot aufzubauen. «Ich sträubte mich lange dagegen.» Dass sich über einen Livestream eine Gruppenenergie wie im Studio einstellt, bezweifelte sie.

Existenzängste: Massnahmen gegen die Pandemie hatten Folgen

Nach fast drei Monaten entschied sie, dem Onlineunterricht doch eine Chance zu geben. Zu ihrer Überraschung habe es tatsächlich einige Momente gegeben, in denen sie «den Zauber der Gruppenenergie» durch den Bildschirm gespürt habe.

Yogalehrerin Pascale Schmid aus Schönenwerd. Bruno Kissling

«Es gab aber auch jene Momente, in denen ich den Deckel des Laptops schliessen musste und einfach nur geweint habe.»

Nicht zu wissen, ob und wie es weitergeht, sei das Schlimmste gewesen, so Schmid. «Yoga ist mein Lebensinhalt, meine Passion.» Sie habe sich dann aber aufgerafft und nach einem grösseren Studio gesucht. In einem Gebäude der ehemaligen Bally-Schuhfabrik in Schönenwerd wurde sie fündig.

Kurzausbildungen erleben einen Boom

Bei der Eröffnung im Mai sei sie berührt gewesen, viele Teilnehmende nach so langer Zeit wiederzusehen. Dennoch habe Corona Spuren hinterlassen. So kämen heute viele unregelmässiger in den Unterricht. Die Zahl der Teilnehmenden schwanke dementsprechend.

Und noch etwas bereitet Schmid Sorgen: Die Pandemie habe ihren Beruf zusätzlich verwässert. 200-Stunden-Ausbildungen – ein Angebot, das in den USA entstanden sei – werde auch hier immer beliebter. Sie wisse von vielen, die so ein Diplom auf die Schnelle erworben hätten und nun bereits unterrichteten.

Viele haben falsches Bild von Yoga

«Das ist problematisch. Mit Yoga hat das leider nicht viel zu tun», so Schmid. Das Problem sei ein viel grundsätzlicheres. Viele hätten ein falsches Bild von Yoga, würden es mit Entspannung verbinden oder wegen der bekannten Körperhaltungen als eine Form von Akrobatik betrachten.

Nicht nur eine Form von Akrobatik: Für Yogalehrerin Pascale Schmid (l.) ist Yoga der Weg zum inneren Selbst. Bruno Kissling

Im Kern gehe es aber vielmehr darum, sich mit seinem innersten Selbst auseinanderzusetzen. Schmid sagt:

«Es ist ein Weg in Richtung Freiheit, ein lebenslanger Prozess.»

Doch die Leute, denen der «wahre Yoga» wichtig ist, würden schon die richtigen Lehrer finden, ist sie überzeugt.

Etwas Positives an Corona aber bleibt: «Ich hatte noch nie so tolle Klassen wie jetzt.» In der ereignisreichen Zeit hätten sich viele ihrer Teilnehmenden tiefer auf den Unterricht eingelassen. Viele Menschen befänden sich in einem Erschöpfungszustand, so Schmid. Hier würden Yogawerkzeuge «wahre Wunder» bewirken. Für den Winter hofft sie deshalb fest, dass erneute Einschränkungen ausbleiben.

