Klebstoff und Giessharz: Besuch der Firma SCO in Schönenwerd

Schönenwerd Schnüffeln verboten: In dieser Firma werden pro Jahr 1500 Tonnen Klebstoff und Giessharz verarbeitet Die fünf Mitarbeitenden der SCO Chemie AG produzieren verschiedenste Klebstoffe und Giessharze für Kunden in der Schweiz und im Ausland – ein Besuch in Produktionshalle und Labor. Fabio Baranzini 16.09.2022, 05.00 Uhr

Die Firma SCO Chemie AG in Schönenwerd: Viele Container lagern vor dem Gebäude. Fabio Baranzini

Das Erste, was auf dem Firmengelände der SCO Chemie AG auffällt? Die vielen 1000-Liter-Kunststoffcontainer, die sich zwischen dem verrosteten Zaun, der sich mannshoch ums Firmengelände spannt, und dem Hauptgebäude stapeln. Die meisten dieser Container sind leer und warten darauf, gefüllt zu werden. Entweder mit Rohstoffen, die später zu Klebstoff oder Giessharz verarbeitet werden, oder direkt mit dem Endprodukt.

Das Hauptgebäude der Schönenwerder SCO Chemie AG, die 2006 gegründet wurde, ist ein ehemaliges Bally-Fabrikgebäude und umfasst drei Stockwerke. Im obersten Stock treffen wir Geschäftsführer Dietmar Meyer. Er ist seit der Gründung mit dabei.

Eigene Rezepturen und Spezialwünsche

Für all diejenigen, die sich unter Klebstoff und Giessharz wenig vorstellen können, hier die Erklärung von Dietmar Meyer:

«Klebstoff ist der ganz gewöhnliche, weisse Leim, den wir vom Basteln kennen.»

Und: «In Zusammenarbeit mit der ZHAW in Winterthur pflegen und entwickeln wir etwa 40 verschiedene Klebstoff-Rezepturen, weil jeder Kunde – je nachdem, was er kleben will – Klebstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften benötigt.»

Geschäftsführer Dietmar Meyer in der Produktionshalle der SCO Chemie AG. Fabio Baranzini

Und was hat es mit dem Giessharz auf sich? «Das Giessharz wird verwendet, um Kabelverbindungen im Boden wasser- und luftdicht zu verschliessen», erklärt Meyer. Auch beim Giessharz produziert die SCO Chemie AG nach verschiedenen Rezepturen. Diese wurden aber nicht selbst entwickelt. «Wir produzieren die verschiedenen Giessharzvarianten nach den Rezepturen unserer Kunden», sagt Meyer.

30 bis 50 Tonnen Rohstoffe pro Woche

Mit ihren Produkten beliefert die SCO Chemie AG einerseits den Schweizer Markt, liefert andererseits aber auch ins Ausland: Deutschland, Italien, Tschechien und Malaysia werden bedient. Den grössten Anteil macht dabei das Giessharz aus – rund 60 Prozent. Der Klebstoff, der vorwiegend in der Verpackungsindustrie eingesetzt wird, deckt rund 25 Prozent ab.

Ein Mitarbeiter füllt ein Produkt nach genauer Rezeptur ab. Fabio Baranzini

Den Rest verdienen Dietmar Meyer und seine vier Mitarbeitenden mit dem Ab- und Umfüllen von Rohstoffen. Im Schnitt fährt ein bis zwei Mal pro Woche ein Lastwagen mit 23 Tonnen Rohstoff auf das Gelände der SCO Chemie AG. Der Inhalt dieser Lastwagen wird dann in die 1000 Liter Container abgefüllt, die vor dem Gebäude stehen.

Die Umfüllanlage der Firma SCO. Fabio Baranzini

Anschliessend werden die Rohstoffe entweder weitertransportiert oder zu Klebstoff und Giessharz verarbeitet. Die fertigen Produkte werden in unterschiedlich grosse Behälter abgefüllt – von 1000 Liter bis 25 Liter gibt es beim Klebstoff praktisch alle Grössen. Beim Giessharz werden zusätzlich zu den grossen Behältern auch kleine Kartuschen befüllt – je nach Kundenwunsch.

Bei diesem Arbeitsschritt wird Giessharz in Kartuschen abgefüllt. Fabio Baranzini

Über weite Strecken Handarbeit

Was auffällt: Bei der SCO Chemie wird vieles in Handarbeit gemacht. Die Inhaltsstoffe für Klebstoff und Giessharz werden manuell abgewogen und in grosse Mischmaschinen gegeben. Diese fassen drei bis vier Tonnen.

Auch das Abfüllen in die Kartuschen und in die verschiedenen Behälter ist nicht komplett automatisiert. «Dafür sind unsere Produktionsmengen schlicht zu klein. Voll automatisierte Produktionsanlagen würden sich finanziell nicht rechnen», sagt Meyer. Und das, obwohl die fünf Mitarbeitenden des Unternehmens pro Jahr 1500 Tonnen Klebstoff und Giessharz produzieren.

Blick in eines der zwei Labore der SCO Chemie AG: Hier wird an Mixturen getüftelt. Fabio Baranzini

Der grosse Anteil an Handarbeit ist jedoch bei weitem nicht die grösste Herausforderung für Dietmar Meyer und das Unternehmen. Eine viel grössere Hürde ist die Tatsache, dass er den grössten Teil seines Umsatzes in Euro fakturiert: rund vier Millionen pro Jahr.

Das entsprach vor ein paar Jahren noch fast sechs Millionen Schweizer Franken. Heute sind es noch etwa 3,8 Millionen Franken. Und auch die Verfügbarkeit der Rohstoffe ist derzeit alles andere als stabil. Meyer sagt:

«Um mehr Sicherheit gewährleisten zu können, haben wir begonnen, für unsere grössten Kunden ein Lager aufzubauen.»

Und er ergänzt: «Doch die Verfügbarkeit bleibt auch so unsere grösste Herausforderung.»

