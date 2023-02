Schönenwerd: Bau der «ÖV-Drehscheibe» ist in vollem Gange

Schönenwerd «ÖV-Drehscheibe» am Bahnhof Schönenwerd: Der Bau ist in vollem Gange Am Schönenwerder Bahnhof kehrt Ruhe ein, obwohl die Bauarbeiten längst nicht fertig sind. Nachdem Anwohnende wegen des Lärms der Baustelle an den Perrons rote Köpfe bekamen, ist dies beim Umbau des Bahnhofplatzes wohl nicht mehr der Fall. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Der Umbau des Bahnhofplatzes Schönenwerd läuft. Bruno Kissling

Die Gemeinde Schönenwerd steckt mitten im Umbau des Bahnhofplatzes. Das Grossprojekt «ÖV-Drehscheibe» beinhaltet mehrere Teilprojekte. Diese werden jeweils von den SBB, der Gemeinde und dem Kanton umgesetzt.

Anfang 2023 stellen die SBB den Umbau der Perrons fertig. Nun sind diese für alle Personen hindernisfrei begehbar. Die Gemeinde arbeitet nun noch an der Aufwertung des Bahnhofsplatzes. Konkret werden im Moment Vorbereitungen für die Optimierung des «Park&Ride»-Angebotes unternommen. Ausserdem ist die Überdachung beim Busbahnhof in Bearbeitung. Und auch die Feldeck-Unterführung und die Gösgerstrasse werden bald vom Kanton saniert.

Baulärm machte den Anwohnenden zu schaffen

Die Lärmemissionen des SBB-Umbaus sorgten in der Vergangenheit für rote Köpfe. Im Zuge dessen haben Gespräche mit der Bauherrschaft, den betroffenen Anwohnenden und der Gemeinde stattgefunden. Dies bestätigt Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin auf Anfrage. An den Gesprächen erhielten die Anwohnenden Gelegenheit, Fragen bezüglich des Bauprojekts zu stellen. Shah-Wuillemin:

«Die Leute konnten nicht mehr herunterfahren in dieser Zeit.»

Sie seien oft rund um die Uhr berieselt worden. Trotzdem hätten sich die Gesprächspartner gegenseitig verstanden, so die Gemeindepräsidentin.

Beim Umbau des Bahnhofplatzes sollte der Lärm kein Problem mehr sein, fährt sie fort. Natürlich würden alle Baustellen Emissionen verursachen. Im Gegensatz zum Projekt der SBB wird auf den Baustellen der Gemeinde aber nur tagsüber gearbeitet. Daher fällt in der Nacht kein Lärm an. Nun freuen sich laut Shah-Wuillemin alle Beteiligten über den Umbau.

Neuer Glanz für den Bahnhofplatz

Durch die verschiedenen Umbauten am und um den Bahnhof soll in Schönenwerd eine «Drehscheibe» für den Personenverkehr entstehen. Das gesamte Areal soll attraktiver für Pendelnde gestaltet werden. Daher müsse der Bahnhofplatz auch optisch etwas hergeben. In den letzten Jahren sei dieser «heruntergekommen», weshalb er nun aufgewertet wird.

So sah der «heruntergekommene» Bahnhofplatz in Schönenwerd bis anhin aus. (Archivbild) Bruno Kissling So soll der Bahnhofplatz nach dem Umbau aussehen. zvg

Unter anderem ist die Überdachung beim Busbahnhof in Bearbeitung. Künftig sollen drei Busse von verschiedenen Linien bei der «Drehscheibe» Halt machen. Das Dach ermöglicht künftig, dass Pendelnde beim Umsteigen bei jedem Wetter trocken bleiben. Ausserdem baut die Gemeinde Veloständer am Bahnhofplatz. Personen mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln sollen also künftig die «Drehscheibe» in Schönenwerd in Schwung halten.

Laut Shah-Wuillemin sei das Projekt bezüglich Budget- und Zeitplan auf Kurs. Dies werde regelmässig an Sitzungen kontrolliert. Wegen der Witterung im Winter kam es zu minimalen Verzögerungen, die aber wieder aufgeholt werden konnten. Grössere Unterbrüche gab es bis anhin noch keine. Die Teuerungen bei Stahl und Holz sollten mit dem Budget für Unvorhergesehenes gedeckt werden können, so Shah-Wuillemin. Der Umbau des Bahnhofplatzes dauert voraussichtlich noch bis Oktober 2023.