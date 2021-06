Schönenwerd-Niedergösgen: Renovation des Kreuzganges

Schönenwerd-Niedergösgen Kirchgemeinde beschliesst Renovation des Kreuzgangs – und neuer Präsident der Kirchgemeinde tritt sein Amt an Die scheidende Kirchgemeindepräsidentin Silvia Meier übergab den symbolischen Präsidenten-Schlüssel an ihren Nachfolger Hans Jörg Schilliger. mgt/otr 27.06.2021, 17.00 Uhr

Der Kreuzgang St. Leodegar in Schönenwerd. Balz Bruder (Archiv)

An der Kirchgemeindeversammlung der Christkatholischen Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen am 22. Juni gab es verschiedene neue Gesichter und Projekte, wie es in einer Mitteilung heisst.