Schönenwerd: Theatergruppe «Goldni Aehri» zurück auf der Bühne

Schönenwerd Nach zwei Jahren meldet sich die Theatergruppe Goldni Aehri zurück – unter neu formiertem Vorstand Gespielt wird ein Stück von Janine Berger: Die Theatergruppe Goldni Aehri präsentiert dieses Jahr wieder Aktivitäten auf der Bühne. Den Anfang macht ein Programm, bei dem Beat Wernli Regie führte. 15.01.2023, 12.00 Uhr

Die Darstellenden der Theatergruppe Goldni Aehri freuen sich, nach dreijährigem Unterbruch wieder auf der Bühne zu stehen und spielen zu dürfen. zvg

«Jesses Gott, was hesch jetzt scho wieder gmacht?» – «Nüüt, ich han nur welle s Wasser i de Mikrowelle warm mache und puff, hetts klöpft, gfunkt und mir eis putzt.» Mit diesen Worten startet die Theatergruppe Goldni Aehri aus Schönenwerd die Saison 2023. «Der Schwank in drei Akten von Janine Berger handelt von einer steinreichen, einsamen Dame: Frau von Drachenberg (Ursula Hälg)», heisst es in einer Mitteilung. Diese sei überzeugt, dass Geld die Welt regiert.