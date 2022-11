Mietverhältnis aufgelöst: Für das Bistro an der Schmiedengasse wird eine neue Lösung gesucht

An der Schmiedengasse, mitten im Dorfkern von Schönenwerd, ist ein kleines Lokal zur Miete ausgeschrieben. Das bestehende Mietverhältnis wurde von der Immobilienfirma per Dezember aufgelöst – weil vertragliche Pflichten nicht eingehalten wurden. Was soll nun aus dem Lokal werden?