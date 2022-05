Schönenwerd Kunst unter der Frühlingssonne: Elf Kunstschaffende aus der Region stellen ihre Werke in der Shedhalle aus Vom 19. bis 22. Mai zeigen Kunstschaffende aus der Region Olten-Gösgen ihre Kunstwerke an der Art Shedhalle Schönenwerd – teils unter freiem Himmel. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 17.05.2022, 14.00 Uhr

Organisieren die Kunstausstellung Art Shedhalle Schönenwerd: Jürg Meyer (links) und Oliviero Gorza. Neun weitere Kunstschaffende aus der Region stellen zusammen mit ihnen aus. Bruno Kissling

Jürg Meyer und Oliviero Gorza sind Urgesteine der Schönenwerder Art-Shedhalle-Geschichte: Seit 2001 organisieren sie mit Unterstützung weiterer Kunstschaffender Ausstellungen in der ehemaligen Industriehalle, die gleich neben dem Primarschulhaus angesiedelt ist. In diesem Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Oliviero Gorza erklärt:

Oliviero Gorza Bruno Kissling

«Vor Corona haben wir uns immer wieder vorgenommen, die Kunstausstellung von der Vorweihnachtszeit, in welcher sonst schon so viel läuft, auf den Frühling zu verlegen.»

Dies sei aber immer beim blossen Vorhaben geblieben. Durch die Pandemie habe jedoch ein Umdenken bei den beiden Hauptinitiatoren des Events stattgefunden, denn auf einmal brachte der Frühling noch ganz andere Vorteile.

Da sich die Pandemie ja nicht in Luft aufgelöst hat, gibt die wärmere Jahreszeit den Organisierenden ein signifikantes Mehr an Sicherheit, dass nicht auf einmal wieder Einschränkungen verhängt werden müssen oder die Ausstellung gar ins Wasser fällt, wie dies 2021 der Fall war. Ebenfalls ermöglichen die wärmeren Temperaturen den Ausstellenden zum ersten Mal das künstlerische Bespielen des Hallen-Vorplatzes unter freiem Himmel – sofern das Wetter mitspielt.

Eines der Werke zeigt blutigen Weg

«Es liegt eine harte Zeit hinter uns allen», erinnert sich Meyer an die vergangenen zwei Jahre, ergänzt jedoch sogleich, dass wir alle durch die Geschehnisse in der Ukraine nun in einer noch härteren stecken. Der Krieg im Osten mache schlicht sprachlos. Was dort ablaufe sei einfach unvorstellbar.

Ob die neun weiteren Kunstschaffenden, die ebenfalls – nebst Meyer und Gorza – an der diesjährigen Ausstellung ihre Werke präsentieren, das Kriegsgeschehen thematisieren, wissen die beiden nicht. Meyer hält fest:

Jürg Meyer. Bruno Kissling

«Wir lassen den Mitausstellenden freie Hand, das war auch schon immer so.»

Gorza wird mit Sicherheit ein Gemälde, welches er 2016 für die von ihm initiierte Street-Art-Ausstellung anfertigte und das den Syrien-Krieg zum Thema hatte, ausstellen. An Aktualität hat das Werk, das einen blutigen Weg darstellt, jedenfalls kein bisschen verloren. Wie und wo das Gemälde während der Ausstellung hängen oder liegen wird – es misst stattliche 10 mal 2,5 Meter – weiss der Künstler aber noch nicht.

Social-Media-Post gab den Anstoss

Die Freundschaft zwischen Meyer und Gorza nahm ihren Ursprung bereits in den 80er-Jahren. Damals leitete Meyer die Oltner Färbi und Gorza war oft und gerne Gast im mittlerweile abgerissenen, kultträchtigen Jugendlokal. Später erlernten beide auf autodidaktischem Weg das Bronzegiessen, womit die Weichen in Richtung künstlerischer Zukunft gestellt waren.

1995 machte sich Gorza gemeinsam mit seinem Bruder denn auch selbstständig und bezog innerhalb der Shedhalle eine eigene Kunstwerkstatt. Die Idee, in diesen Räumlichkeiten eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, lag für Meyer und die Gebrüder Gorza auf der Hand. Meyer:

«Wir wollten den Bewohnerinnen und Bewohnern Schönenwerds nebst der Kunst auch zeigen, was für ein Kleinod mitten in ihrem Dorf steht.»

Blick in die Ausstellung, die sich aktuell im Aufbau befindet und am Donnerstag im Beisein Remo Anklis eröffnet wird. Bruno Kissling

Auch in diesem Jahr ist es vorgesehen, dass der «harte Kern», also jene Kunstschaffenden, die jedes Mal dabei sind, ihre Werke ausstellen. Zusätzlich werden Gastkünstlerinnen- und Künstler eingeladen, um ihre Werke zu präsentieren.

Art Shedhalle, Schönenwerd, Kunstschaffende aus der Region, v.l.: Jürg Meyer, Barbara Mäder, Tim Glanzmann, Silvia Glanzmann, Simone Martin, Ernst Fretz, Salvatore La Cola, Willi Rüegsegger, Romeo Gorza, Bernhard Käser, Oliviero Gorza. zvg

«Den Anstoss, um unsere diesjährige Ausstellung in Angriff zu nehmen, gab uns Willi Rüegsegger mit einem Social-Media-Beitrag», erklärt Meyer. Der Oltner Musiker und Maler habe mit seiner geposteten Frage, wo er denn nun seine Bilder ausstellen und verkaufen können, nachdem ein für ihn wichtiger Anlass 2021 wegen Überschwemmungen buchstäblich ins Wasser fiel, den Stein ins Rollen gebracht.

Für Meyer und Gorza war klar, dass der Moment gekommen war, um aus dem Corona-Schlummer zu erwachen und das Projekt «Ausstellung 2022» anzupacken, bei dem Rüegsegger – auch musikalisch – mit von der Partie ist. Meyer und Gorza freuen sich nun auf zahlreiche Gäste, die dieses Mal aber nicht in den Genuss von Erdnüsschen und Mandarinen, sondern von Bratwurst und kühlen Getränken kommen werden.

Die Vernissage mit einer Ansprache von Remo Ankli findet am Donnerstag, 19. Mai um 19 Uhr statt.

