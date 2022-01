Diese Frau aus Schönenwerd sammelt für Blindenhunde

Schönenwerd Jeder gesammelte Plastikdeckel zählt: Diese Gruppe recycelt und sammelt gleichzeitig für Blindenhunde Auch Nadine Ruch aus Schönenwerd nimmt Verschlüsse entgegen. Der Erlös daraus geht an zwei Stiftungen ausserhalb des Kantons Solothurn. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 14.01.2022, 17.00 Uhr

Nadine Ruch schätzt, bisher etwa 30 Kilogramm Plastikdeckel eingesammelt zu haben. Bruno Kissling

«Kleine Dinge können grosses bewirken.» Das ist das Motto der 39-jährigen Nadine Ruch. Anfang Januar hat sie sich der Facebook-Gruppe «Plastikdeckel-Sammelaktion für junge Blindenführhunde» angeschlossen und hilft seither tatkräftig beim Sammeln dieser Deckel mit. Seit 2019 läuft die Sammelaktion, die ursprünglich von Martinus Aarts aus Herisau lanciert wurde. Mittlerweile machen Leute aus der ganzen Schweiz mit, stellen Container und Behälter im eigenen Verein, am Arbeitsplatz oder vor dem Wohnhaus auf. Die Gruppe zählt auf Facebook mittlerweile rund 1'600 Mitglieder.

Sinn und Zweck der Aktion ist es, so viele Plastikdeckel wie nur möglich zu sammeln und sie in der Recyclingfirma Inno Recycling AG im thurgauischen Eschlikon abzugeben. Dort werden die Deckel unter anderem zu Rohren und Kabelhaltern weiterverarbeitet, wie Gründer Martinus Aarts auf Anfrage mitteilt. 30 Rappen gibt es für ein Kilogramm Deckel. Der dafür erhaltene Erlös geht unter anderem an die Stiftung Schweizerische Schule für Blindenführhunde in Allschwil sowie an die Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule in Goldach.

Helfen aus Überzeugung

Ruch lebt zwar in Schönenwerd und hat mit den genannten Stiftungen an sich nicht viel am Hut. Und auch nicht mit den Gemeinden, in denen diese zuhause sind. Bei der Aktion mitzumachen sei aber trotzdem ein Herzensprojekt, wie sie auf Anfrage erklärt.

Plastikdeckel aller Art werden in den Sammerlbehälter von Nadine Ruch geworfen. Bruno Kissling

Auf einer Raststätte habe sie einen Flyer von der Aktion gesehen, der ihr keine Ruhe gelassen habe. Ruch sagt dazu:

«Ich setze mich gerne für Menschen mit einem Handicap ein.»

Denn sie selbst habe auch ein Geburtsgebrechen; eine seitliche Krümmung in der Wirbelsäule. Sie sagt, dass sie in Zukunft vielleicht auch einmal auf einen vierbeinigen Helfer angewiesen sein könnte.

Sammelbehälter steht rund um die Uhr bereit

Ähnlich wie andere Mitglieder der Facebook-Gruppe hat auch Ruch vor ihrem Haus in Schönenwerd einen Container aufgestellt. Spenderinnen und Spender von Plastikdeckeln können ihre Ware direkt in den Container befördern, der rund um die Uhr bereitsteht. Alternativ dazu empfängt Ruch das gespendete Plastik auch am Hauseingang. Dabei könne sie Kontakte pflegen und etwas Werbung für die Aktion machen. Auch per Post können die Deckel gespendet werden, wenn die Spendenden das Porto bezahlen.

Die Sammelstelle ist an Ruchs Gartenzaun angeschrieben. Bruno Kissling

Ist der Container voll, wird der Inhalt sortiert. Denn nicht alle Plastikdeckel können in die Sammelstelle gegeben werden. Dazu sagt Ruch:

«Nur harte und drehbare Deckel können wir an die Inno Recycling AG verkaufen.»

Deckel, die nebst Plastik auch Karton oder Aluminium aufweisen, würden den Wert der abgegebenen Menge senken. Der von der Inno Recycling AG berechnete Betrag wird dann direkt an die beiden Stiftungen überwiesen. Ruch schätzt, dass sie seit Anfang Januar 30 Kilogramm an Plastikdeckeln sammeln konnte. So genau könne sie das aber nicht sagen.

Sammeln für Aufzucht und Ausbildung

Wie Ruch erklärt, gebe es viele Wege, Plastikdeckel einzusammeln. «Zum Beispiel hat mein Mann seinen Chef gefragt, ob er im Büro einen Trog zum Sammeln aufstellen könne.» So wandern die Deckel von Mineralwasser und Co. nicht mehr in den Abfall, sondern in die Sammlung für die Blindenhunde. Die gelernte Logistikerin ist derzeit auf Arbeitssuche, weshalb sie sich der Sammelaktion ganz und gar widmen kann. Ruch schildert:

«Ich nutze meine freie Zeit, um diverse Unternehmen anzuschreiben, ob sie bei der Aktion mitmachen würden.»

Auch privat geht sie aktiv auf Familienmitglieder und Freunde zu.

Mit dem Erlös wird konkret die Aufzucht von Welpen sowie deren Ausbildung zu Blindenhunden finanziert. Doch warum fokussieren sich die Sammelnden gerade auf die Welpen? Ruch erklärt:

«Die Welpen sind die Zukunft und die Aufzucht ist sehr teuer.»

Genauer gesagt: So kann die Gruppe Kauf und Zucht von neuen Hunden unterstützen. Ausserdem sei ein ausgebildeter Hund zu teuer, um ihn mit Deckeln zu finanzieren, wie Gründer Martinus Aarts erklärt.

So viele Deckel braucht es für einen Welpen Die Organisatoren der Gruppe der Sammelaktion haben berechnet, wie viel ein Welpe kostet und wie viele Deckel pro Hund benötigt werden. Rund 5000 Franken kostet ein Vierbeiner, wie auf der Facebook-Seite der Gruppe aufgeführt wird. Bei der Inno Recycling AG in Eschlikon erhält die Gruppe pro Kilogramm an Deckeln 30 Rappen. Somit brauche es rund 17 Tonnen an Plastikdeckeln, um einen Welpen unterstützen zu können. Nach den Berechnungen der Gruppe würden die rund 17 Tonnen etwa 7'500'000 Deckeln entsprechen. Die Gruppe informiert auch über den jetzigen Stand der Aktion: Nach drei Jahren konnten bisher drei Welpen bezahlt werden, mit allem Drum und Dran. Die Unterstützung konnte aber nicht nur mit Deckeln gewährleistet werden. Auch Spendengelder hätten dazu beigetragen. Wie die Organisatoren erklären, überleben Blindenführhundeschulen zu 80 Prozent von Spendengeldern. (ckp)

