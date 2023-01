Schönenwerd: Das ehemalige Hotel Storchen wird zum B Smart Hotel

Schönenwerd Der «Storchen »wird zum B-Smart-Hotel: Die Liegenschaft befindet sich im Umbau und wird mit neuem Konzept wiedereröffnet Seit Weihnachten ist das ehemalige Hotel Storchen zu. Bis zum Neustart in sieben Wochen ist noch einiges zu tun. Und damit werden auch einige Änderungen mit einhergehen: etwa mit einem 24-Stunden-Check-in und einem Motel. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Das ehemalige Hotel Storchen wird zum B-Smart-Hotel Schönenwerd; am 13. März wird es wiedereröffnet. Bruno Kissling

Seit Ende 2022 ist der «Storchen» passé: Denn am 13. März eröffnet B Smart Selection das ehemalige Hotel Storchen als B-Smart-Hotel Schönenwerd. Weshalb die Namensänderung? «Das Haus hat ein wahnsinniges Potenzial. Daher wollen wir, dass die Gäste der B Smart Selection auch den Wiedererkennungseffekt der Hotelgruppe haben. Und natürlich sind wir stolz, dieses traditionsreiche Haus in unserer Gruppe zu integrieren, das wollen wir auch zeigen», erklärt Jeremy Kunz, Marketing- und Vertriebsverantwortlicher von B Smart Selection.

Im Juli 2020 übernahm die Kette das Schönenwerder Hotel von Monika und Peter Lustenberger, die den «Storchen» 25 Jahre lang betrieben haben. Zuvor hatten Lustenbergers das Hotel von den Bally-Schuhfabriken übernommen und zu einem 4-Sterne-Geschäfts- und Seminarhotel entwickelt.

Jeremy Kunz, Marketing- und Vertriebsverantwortlicher der Hotelkette B Smart Selection. zvg

Nun soll eine neue Ära eingeläutet werden: Noch steht aber das B-Smart-Hotel Schönenwerd in einem Komplettumbau. Die Kernsanierung werde etappenweise umgesetzt, sagt Kunz. Der Startschuss dazu fiel am 24. Dezember. Seither ist der ganze Betrieb inklusive Restaurant geschlossen.

Das Essensangebot wird vergrössert

Erst kürzlich wurde das Restaurant erneut mit 14 «Gault-Millau»-Punkten ausgezeichnet. Das Speiseangebot soll ausgebaut werden und zusätzlich entsteht im Haus eine Bar.

«In der Küche ändert sich, wie auch im restlichen Haus, nichts im Team. Daniel Sladek begeistert weiterhin die Gäste mit seiner Küchencrew, während Katharina Sladek weiterhin als Resident Managerin das Haus führt», ist in einer Medienmitteilung von B Smart Selection zu entnehmen.

Auch der Restaurantbereich wurde aufgefrischt. zvg

Das Unternehmen habe eine Bautruppe, die von Hotel zu Hotel gehe und zusätzlich von lokalen Firmen ergänzt werde. Daher könne man sehr speditiv arbeiten, sagt Kunz weiter. Ein neuer Schliff wurde der Aussenfassade, der Terrasse und dem Vorplatz des Schönenwerder Betriebs bereits zwischen Juli und September vergangenen Jahres verliehen.

So wurden auf dem Vorplatz Pflastersteine statt Betonfläche eingebaut oder etwa die Terrasse etwas angehoben. Zudem wurden die Fenster ausgetauscht und Bäume gepflanzt, die Schatten spenden sollen.

Die Innenräume werden noch saniert

Das Innere des Hotels ist derzeit aber noch eine Baustelle: Alle «Zimmer und Suiten sowie Meeting- und Seminarräume» werden derzeit umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Sanierung werde erst kurz vor der Wiedereröffnung fertig sein, wenn dann noch die restlichen elektronischen Arbeiten erledigt seien und tapeziert wurde, sagt Kunz.

Der Umbau im Innern schreitet voran. zvg

Und im März werde auch das Hotelkonzept von B Smart Selection in Schönenwerd angeboten. Heisst etwa: die Einführung des 24-Stunden-Self-Check-in. So hätten die Gäste immer die gleichen Voraussetzungen für ihren Aufenthalt, auch beim Check-out, sagt Kunz. Bei Abreise wird die Schlüsselkarte einfach in die Check-out-Box gelegt.

Noch im Umbau: Ab dem 13. März kann im Schönenwerder Hotel selbst eingecheckt werden. Bruno Kissling

Im Nebengebäude des Hotels werden die Apartments durch ein Flexy Motel ersetzt. Mit diesem preisgünstigeren Angebot wolle man Gäste abholen, die lediglich eine Übernachtung brauchen, erklärt Kunz. Daher sei auch das Frühstück nicht inbegriffen, könne aber jederzeit im Restaurant dazu gebucht werden.

Die Apartments (Gebäude rechts) werden zu einem Motel umfunktioniert. Bruno Kissling

Betrieb soll in die heutige Zeit überführt werden

Stefan Ulrich, Geschäftsführer Region Olten Tourismus. Bruno Kissling

Auch Region Olten Tourismus arbeitete dank Olten Meetings eng mit dem früheren Hotel Storchen zusammen. Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern. Was denkt Geschäftsführer Stefan Ulrich über das neue Motel-Angebot? Er sagt, ein Grossteil der Gäste könne so bedient werden, da sie lediglich eine Übernachtungsmöglichkeit brauchten. Trotz Schönenwerds guter Lage, befinde sich der Standort nicht im Stadtzentrum. Daher müsse man dies auch im Preis berücksichtigen. «Das Konzept ist ein guter Ansatz.»

Wichtig sei, den Betrieb wieder in die heutige Zeit überführen zu können. Das 24-Stunden-Check-in-Konzept entspreche dem Zeitgeist, sagt Ulrich. Denn Businessleute seien die Hauptzielgruppe. Und durch weniger Personal könne das Hotel effizienter und wirtschaftlicher betrieben werden.

Die Hotelkette B Smart Selection Im Jahr 2014 wurde B Smart Selection (Eigenschreibweise: b_smart selection) gegründet. Derzeit gehören 18 Übernachtungsbetriebe in Liechtenstein, der deutschsprachigen Schweiz sowie in Österreich zur Gruppe. «Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 190 Mitarbeitende», heisst es in einer Medienmitteilung. In diesem Jahr sollen drei neue Betriebe eröffnet werden und vier Betriebe nach Umbauarbeiten wieder ihre Tür öffnen. (las)

