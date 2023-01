Bally-Park Schönenwerd: Das dürre Fichtenwäldchen wurde gerodet

Schönenwerd Aus dem spektakulären Plan B mit dem Helikopter wurde nichts: Die Fichten im Bally-Park wurden bereits gefällt Geplant war die Rodung des Fichtenwäldchens im Schönenwerder Park erst im Februar. Durch den Kälteeinbruch hat man nun aber die Chance gepackt und die 14 Bäume bereits am vergangenen Freitag gefällt. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.01.2023, 14.00 Uhr

Früher als geplant: Das Fichtenwäldchen im Bally-Park wurde gerodet. zvg

Die Rodungsarbeiten sind bereits vollbracht: Wer nun im Bally-Park vom Kosthaus in Richtung Weiher spaziert, begegnet nicht mehr den 14 Fichten, die sich in der Nähe der Aare befunden haben. Geplant war die Rodungsaktion der dürren Bäume allerdings erst im Februar.

Warum hat man das Fichtenwäldchen vorzeitig gefällt? Man habe die Chance gepackt, als das Kaltwetter vergangene Woche einbrach, sagt Silvia Glanzmann, Mitglied der Betriebskommission des Bally-Parks. Am Donnerstagnachmittag habe sie einen Anruf der Bildungswerkstätte Oltech erhalten, die für die Baumfällung zuständig ist, dass für Freitag eine Lücke frei geworden wäre.

So sah die Rodung aus. zvg

Die Wege wurden nicht beschädigt

Wegen der Kälte hat man also gleich reagiert: Am vergangenen Freitagmorgen ging es dann bereits los. Wie Glanzmann sagt, seien vier Leute an der Aktion beteiligt gewesen. «Sie haben Vollgas gegeben.» Die Fällung der Bäume sei sehr effizient verlaufen. Als Glanzmann kurz nach 13 Uhr vor Ort war, seien nur noch 2 von 14 Fichten gestanden.

Ein Fichtenbaum, der gefällt wurde. zvg Kurz nach dem Mittag standen nur noch zwei von 14 Fichten. zvg Das kleine Fichtenwäldchen wurde gerodet. zvg Die Baumstämme wurden weggebracht. zvg

Anschliessend wurden die Bäume durch einen Traktor herausgezogen. Und weil der Boden gefroren war, wurden auch die Wege im Schönenwerder Park nicht beschädigt – auch wenn am Nachmittag durch die Sonnenstrahlen der Boden bereits etwas aufgetaut war.

Das Holz soll nun verkauft werden

Nach der Rodung wurden die Baumstämme weg transportiert. Und was geschieht nun mit ihnen? Das Holz werde verkauft, sagt Glanzmann. Aus dem Ertrag werde dann die Rodung teilfinanziert. Dies sei so bereits in der Offerte berücksichtigt worden.

Silvia Glanzmann vor dem mittlerweile gefällten Fichtenwäldchen. Bruno Kissling

Da die Bedingungen für die Bodenbefahrbarkeit ideal waren, wird aus dem spektakulären Plan B also doch nichts: Die Bäume mussten nicht mit dem Helikopter ausgeflogen werden.

