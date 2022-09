Astronaut Claude Nicollier zu Besuch in Schönenwerd

Schönenwerd Astronaut Claude Nicollier zu Besuch im Gugelmann-Museum – «Ich bin bestimmt nicht das letzte Mal hier» Am Montag wurde im Paul Gugelmann-Museum eine spezielle Führung im kleinen Kreis durchgeführt: Eingeladen von Freunden wurden dem Schweizer Astrophysiker und Astronauten Claude Nicollier die Werke Gugelmanns gezeigt. Verena Fallegger Jetzt kommentieren 12.09.2022, 17.00 Uhr

Astronaut Claude Nicollier (l.) besuchte heute Montag das Paul Gugelmann-Museum. Begleitet wurde er von Benoît Studemann (ehemaliger Kommandant Flugplatz Payerne) und Jürg Studer (Direktor Fliegermuseum Payerne (r.). Hier mit Paul Gugelmanns Werk «Lust zu fliegen» aus dem Jahr 1992. Bruno Kissling

Vor einiger Zeit wurde in Gesprächen im «Musée de l’Aviation Militaire de Payerne» vom Paul Gugelmann-Museum und vom kürzlich verstorbenen Künstler erzählt. Claude Nicollier war begeistert und hat in der Folge einer privaten Einladung zugesagt.

Versammelt vor dem Museum in Schönenwerd (v.l.): Martin Planzer (Präsident Förderverein Paul Gugelmann-Museum), Willi Bachmann, Jürg Studer (Direktor Fliegermuseum Payerne), Astronaut Claude Nicollier, Bruno Haas (Führungen Museum) und Benoît Studemann (ehemaliger Kommandant Flugplatz Payerne). Bruno Kissling

Der in Schönenwerd wohnhafte, ehemalige Flugplatzkommandant von Payerne, Benoît Studemann, hat den Besuch möglich gemacht. Weil Nicollier einen gewissen Bekanntheitsgrad geniesst aber keine Aufmerksamkeit erregen wollte, wurde der Besuch nicht öffentlich angekündigt. Bei der Führung waren deshalb nur geladene Gäste dabei, unter anderem der Direktor des Fliegermuseums in Payerne, Jürg Studer, der Präsident des Förder-Vereins Paul Gugelmann, Martin Planzer und dessen langjähriger Freund Willi Bachmann aus Zofingen.

Trotz all seinen nicht alltäglichen Erfolgen und Einsätzen – oder gerade deswegen – besitzt Nicollier immer noch eine uneingeschränkte Leidenschaft für den Weltraum und dessen Eroberung. Persönlich zeigt er grosses Interesse an unterschiedlichen Kulturgütern. So wurde durch seine Freunde die Neugier für das Museum Paul Gugelmann geweckt. Das Museum mit den «poetischen Maschinen» wurde 1995 eingeweiht und erfreut seither mit aussagekräftigen Exponaten Gross und Klein, wie jetzt auch Claude Nicollier.

Schweizer Astronaut zeigt sich beeindruckt

Museumsführer Bruno Haas erzählte während der Führung auf eindrückliche Weise über das Leben des Künstlers Paul Gugelmann und dessen Gedanken, die jeweils zur Gestaltung der Werke geführt haben.

NASA-Testpilot und bisher einziger Schweizer Astronaut: Claude Nicollier. Bruno Kissling

In einem Gespräch bedauert Claude Nicollier, dass er den Niederämter Künstler nicht mehr kennen lernen durfte:

«Dies wäre eine bestimmt gute und tiefe Begegnung geworden. Ich bin dankbar, dass ich dieses Museum besuchen durfte.»

Und er ergänzte: «Beeindruckend für mich ist auch, dass der Künstler nebst Familie und Beruf so vieles schaffen konnte.»

Die Überlegungen der Themen, die schlussendlich zu den Werken Gugelmanns geführt haben, hätten ihn fasziniert und beeindruckt. Besonders sei, dass die Räder und Übersetzungen zum nächsten sich bewegenden Teil nicht steif seien, sondern durch Lockerheit allen Werken Leben einhauchen. Nicollier betonte:

«L’impression artistique est genial! Ich bin bestimmt nicht das letzte Mal hier.»

Der Präsident des «Musée de l’Aviation Militaire de Payerne», Jürg Studer, könnte sich auch eine Sonderausstellung mit Werken von Paul Gugelmann vorstellen. Er sei auch zum ersten Mal in Schönenwerd und nun gehe er beeindruckt nach Hause.

Im Museum: (v.l.): Bruno Haas, Willi Bachmann, Claude Nicollier, Benoît Studemann, Jürg Studer und Martin Planzer. Bruno Kissling

Der Vorsitzende des Fördervereins des Paul Gugelmann-Museums, Martin Planzer, bedankte sich bei allen Beteiligten für diesen aussergewöhnlichen Besuch: «Freude herrscht, Monsieur Nicollier.» Diese berühmt gewordenen Worte sagte einst Alt Bundesrat Ogi, als er dem zurückgekehrten Astronauten gratulierte. Heute herrschte die Freude im Museum in Schönenwerd.

