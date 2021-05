Schnaps Den Menschen eine Freude machen: Dieser Kienberger pflegt eine hochprozentige Leidenschaft Der Kienberger Theaterregisseur Rolf Marti hält die Tradition hoch und führt das Handwerk seiner Eltern fort: Schnaps brennen. André Albrecht 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kienberger Rolf Marti. André Albrecht

Rolf Marti ist in seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist und immer noch zufrieden lebt, bekannt als aktiver Vereinsmensch. Vor allem im Theaterverein, dem er seit 44 Jahren treu ist, ist er als Schauspieler und Regisseur sehr aktiv. Eine andere Leidenschaft des Frühpensionärs ist das Brennen von Schnaps.

Früher brannte praktisch jeder Bauer seinen eigenen Schnaps, erklärt Rolf Marti im kleinen Raum, wo er sein Hochprozentiges herstellt. Oft war es der Grossvater oder die Frau im Haus, die in den Wintermonaten die Früchte aus eigenem Anbau zu Schnaps brannte. Die Bauern, die Grossvieh hielten, hatten auch die Berechtigung dazu. Früher brauchte man den Schnaps, um das Vieh damit zu behandeln. Aus dieser Zeit komme auch die Art der Bewilligung für Bauern, erklärt der 62-Jährige.

Das Obst stammt aus dem eigenen Baumbestand

Als Martis Vater 1989 überraschend starb, begann Marti selber mit dem Brennen. Seine Mutter war es vor allem, die ihm dieses Handwerk beibrachte. Für ihn sei es Hobby und Leidenschaft, die vergorenen Früchte zu veredeln.

«Ich kann es nicht sehen, wenn Früchte am Boden verfaulen»,

erklärt Marti seine Motivation. Gebrannt werden die Früchte, die nicht verkauft werden. Es sei aber alles erste Ware, versichert der umtriebige Kienberger. Alle Früchte stammen aus eigener Produktion:



Marti verwendet die Früchte vom eigenen Baumbestand in Kienberg. André Albrecht

Zu Beginn hat es allerdings Probleme gegeben, da er selber kein Bauer mehr war und kein Vieh mehr hielt. Aber nach rund einem Jahr bekam er von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung dann doch die Lizenz, eigenen Schnaps zu brennen.

Die Saison des Schnapsbrennens sei vor allem im Winter und Frühling. Früher habe man die vergorenen Früchte in der kalten Jahreszeit, wo man auch eher Zeit hatte dafür, gebrannt. Wobei man wissen muss, dass man Steinobst wie Kirschen nicht länger als zehn Wochen vergären lassen sollte. Die Steine entwickeln sonst Blausäure und dadurch gibt es minderwertigen Schnaps.

Marti engagiert sich in mehreren Vereinen

Er selber liebe es, wenn es draussen schneit und man drinnen das Feuer anfacht, um die Destillieranlage zum laufen zu bringen, beschreibt der Theaterliebhaber seine andere Leidenschaft. Noch heutzutage habe er eine «unruhige» Nacht vor einem Brenntag, weil er sich dermassen darauf freue.

Seit 44 Jahren spielt er Theater im Verein. André Albrecht

Rolf Marti liebt Traditionen und das Vereinsleben. Gerne singt er im Jodlerklub Gelterkinden und bläst sogar Alphorn. Der Kienberger Bürger ist aber vor allem dem Theaterverein treu. Seit 44 Jahren spielt er beim sehr aktiven Verein mit und seit rund 30 Jahren führt er Regie bei den beliebten Aufführungen. Die Theaterabende gehören zu den Höhepunkten im Dorfleben.

Nachwuchsprobleme gäbe es erfreulicherweise keine für den Verein, der jetzt natürlich auch durch die Corona-Massnahmen gebremst wurde. Die letzte Aufführung fand noch kurz vor dem ersten Lockdown 2020 statt. Für die nächste Vorstellung werde es aber – auch wegen des Umbaus der Mehrzweckhalle – März 2022.

Mit Tradition den Leuten eine Freude machen

Rolf Marti arbeitete viele Jahre in Stein-Säckingen als Elektriker in einem grossen Chemieunternehmen. Das schöne Dorf Kienberg, das zwar zum Kanton Solothurn gehöre, sei aber durch seine geografische Lage eher dem Baselland zugewandt. Früher sei man noch in Erlinsbach und Gösgen in die Schule gegangen und habe dadurch noch eher den Kontakt zum Kanton gehabt, erinnert sich Marti. Aber heutzutage gehe man im Baselland zur Schule und viele machen auch eine Lehre dort.

Der umtriebige Regisseur nimmt am liebsten einen Schluck Williams aus seinem Angebot an hochwertigen Schnäpsen, das allerdings auch eher selten. Er betreibe das Brennen aus Freude an der Tradition. «Ich schätze es, den Leuten mit einem guten Produkt eine Freude zu bereiten», beschreibt Marti seinen Antrieb. Der Verkauf sei nicht gewerbsmässig. Würde es um das Finanzielle gehen, müsste er aufhören damit, erklärt er.

Am liebsten ist Rolf Marti die Sorte Williams. André Albrecht

Der Schnaps wird am besten im Estrich gelagert, da die wechselnden Temperaturen das Gebrannte zum Reifen bringt. Darum wird Schnaps immer besser, je älter er ist, erklärt der Fachmann. Gleichbleibende Temperaturen wie in einem Keller seien nicht gut, da «nichts» mehr passiere.

Vom Frost waren die Kirschbäume in Kienberg dank der höheren Lage zum Glück nicht so fest betroffen wie in anderen Regionen in der Nähe. Darum sieht Rolf Marti wieder einem weiteren, guten Brand aus Kienberg entgegen.