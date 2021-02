Seit bald sieben Wochen sind die Restaurants in der Schweiz auf Geheiss des Bundesrats geschlossen. Ausnahmen bilden Take-Aways sowie seit kurzem einige Beizen, die abends warmes Essen für Berufschauffeure anbieten dürfen. Und Hotelbetriebe. Diese dürfen ihren Gästen weiterhin Essen am Platz servieren, unter Einhaltung der Schutzmassnahmen und die Gäste müssen am Platz sitzen.

Diese Regelung ermöglicht auf legalem Weg, die Massnahmen zu umgehen. Wer es sich leisten kann, wird bedient. Das weckt Neid bei Gastrobetrieben ohne Zimmer. Zusätzlich angefacht wurde die Diskussion, nachdem Martin Nydegger, Chef von Schweiz Tourismus, in Sozialen Medien dazu aufgerufen hat, dieses Angebot zu nutzen. Brisant: die Organisation ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft und untersteht der Aufsicht des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), wie mehrere Medien berichten.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) liess sich wie folgt zitieren: «Ob es tatsächlich Personen gibt, die nur deshalb eine Übernachtung im Hotel buchen, um wieder einmal in einem Restaurant essen zu können, entzieht sich unserer Kenntnis». Und: «Sollte dies der Fall sein, ist dieses Verhalten nicht im Sinne epidemiologischer Massnahmen und wurde auch vom Bundesrat nicht in diesem Sinne beschlossen.» Wie viele Hotels im Kanton Solothurn solche Angebote machen ist unklar. Jonas Motschi, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) beim Kanton Solothurn, bestätigt auf Anfrage: «Wir wissen von solchen Angeboten in unserem Kanton.» Man könne darüber denken, was man wolle. Klar ist für Motschi: «Es gelten die Regeln des BAG. Wenn dieses solche Schlupflöcher verhindern möchte, muss es die Regeln anpassen.» Mehr gebe es dazu nicht zu sagen.

Ein weiterer Akteur in der Geschichte ist der Verband GastroSuisse. Patrik Hasler-Olbrych ist dort Leiter Kommunikation und Teil der Geschäftsleitung. Auf Anfrage schreibt er: «Man kann lange über Sinn und Unsinn reden. Aber was spricht dagegen, sich in dieser Krise eine Auszeit zu nehmen, in einem Hotel zu übernachten und dabei noch gut essen zu gehen?» Das zeige, dass das Gastgewerbe eine wichtige gesellschaftliche Rolle erfülle und zum Wohlbefinden der Menschen beitrage. «Die Menschen möchten in einem Restaurant essen gehen. Dank ihren Schutzkonzepten ermöglichen Hotels den Menschen, sich in einem möglichst sicheren Umfeld zu erholen.» Wie viele Hotels im Kanton Solothurn aktuell geöffnet sind, entzieht sich der Kenntnis. des Verbands. (nob)