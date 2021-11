So wird im Kanton Solothurn geschlichtet

Schlichten statt Richten Letztes Jahr wurden im Kanton Solothurn rund zwei Drittel der Schlichtungsfälle ohne Gericht gelöst - das spart Nerven und Geld Die Dienste einer Friedensrichterin stellen im Streitfall eine niederschwellige Art dar, den Zwist unter Begleitung beizulegen. Damit werden die Gerichte entlastet. Und das Portemonnaie betroffener Parteien. Noël Binetti Jetzt kommentieren 28.11.2021, 04.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Göttin der Gerechtigkeit: Justitia mit Schwert und Waage. zvg

Im Kanton Solothurn gibt es neun Friedensrichterkreise. Die Gemeinden können sich in eigener Kompetenz zu solchen Kreisen zusammenschliessen, so wird ein Friedensrichter oder eine Friedensrichterin für mehrere Gemeinden zuständig. Früher hatte jede Gemeinde einen eigenen Friedensrichter. Sie sind Gemeindeorgane und agieren in erster Linie als Schlichtungsbehörde. Sie führen im Streitfall mit den beteiligten Parteien Verhandlungen und können bis zu einem Streitwert von 2000 Franken Urteile fällen sowie Bussen über 300 Franken aussprechen. Ebenso können sie Gebühren für ihre Arbeit erheben. Diese Gelder landen anschliessend in der Gemeindekasse.

Amtsgerichtspräsident Guido Walser erklärt auf Anfrage: «Im Unterschied zu anderen Kantonen ist in Solothurn der Handlungsspielraum in diesem Amt gegenüber früher stark eingeschränkt.» Dies, weil nur zwischen Personen geschlichtet werden darf, die ihren Wohnsitz in derselben Gemeinde oder im gleichen Friedensrichterkreis haben.

Guido Walser, Amtsgerichtspräsident Bruno Kissling (Archiv)

«In grösseren Gemeinden oder in den Städten kommt es sicherlich zu mehr Fällen. Dort können anstehende Aufgaben und Probleme vielseitiger sein da mehr Lebensbereiche tangiert werden»,

sagt Walser.

Juristische Kenntnis oder andere formale Anforderungen werden für das Amt nicht vorausgesetzt. «Wer das Stimmrechtsalter erreicht und in der betroffenen Gemeinde seine Schriften hat, kann sich wie für jedes kommunale Amt zur Wahl zur Verfügung stellen», erklärt Walser. In letzter Zeit haben die Gemeinden aber zunehmend Mühe, genügend Leute für das Amt zu finden. Immer öfter werden die Kandidierenden deshalb in stiller Wahl gewählt. «Für die Ausübung des Amtes von Vorteil ist sicherlich ein ausgeprägtes Sensorium für menschliche Anliegen sowie die Fähigkeit, sich präzise auszudrücken», umreisst Walser die wichtigsten Charaktereigenschaften einer Friedensrichterin.

Im Rechenschaftsbericht für das Jahr 2020 weist die Solothurner Gerichtsverwaltung für alle fünf Richterämter 120 durch Friedensrichterinnen und Friedensrichter erledigte Fälle aus:

Feuerwehr-Bussen machen beträchtlichen Aufwand aus

Möglichkeiten zum Streiten gibt es viele: Waschküchenpläne, Thujahecken oder notorisch falschparkierte Fahrzeuge dürften zu den Klassikern gehören. Neben nachbarschaftlichen Streitigkeiten zählen im Bereich der Zivilrechtspflege aber auch arbeitsrechtliche Fragen zum Alltag der Friedensrichterin. Und im Strafbereich ergehen meist Strafbefehle wegen unentschuldigtem Nichterscheinen zur Feuerwehr-Aushebung oder Missachtung gesetzlicher Meldepflichten.

Jeder geschlichtete Fall gelangt nicht ans Amtsgericht. So werden unnötiger Aufwand und höhere Kosten für die Betroffenen vermieden. Gelingt in einem Streitfall keine Einigung, erteilt der Friedensrichter eine Klagebewilligung. Damit kann die klagende Partei an das zuständige Amtsgericht gelangen und ein ordentliches Gerichtsverfahren anstrengen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen