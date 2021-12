Winznau: räumliches Leitbild muss überarbeitet werden

Schlechtes Timing Zurück auf Feld zwei: Winznau erfährt trotz vorbildlichem Start einen Rückschlag in Sachen Ortsplanungsrevision Eigentlich handelte Winznau in der Ortsplanungsrevision vorbildlich – dann lief etwas schief. Der Gemeindepräsident kann sich nicht genau erklären, was man hätte besser machen können. Dennoch muss die Gemeinde nicht ganz von vorne beginnen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Der Gemeindepräsident von Winznau, Daniel Gubler, sagt zum Prozess der Ortsplanungsrevision: «Auf alle Fälle lohnt es sich für eine Gemeinde, bestehende Altlasten vorgängig aufzuräumen.» Bruno Kissling

In den Worten Daniels Gublers war nach der Gemeindeversammlung vom Juni Ratlosigkeit zu vernehmen. Der Gemeindepräsident Winznaus konnte sich damals nicht so recht erklären, warum die Stimmbevölkerung das vorgestellte räumliche Leitbild zur Überarbeitung an den Gemeinderat retournierte: «Ich wüsste nicht, was wir anders machen sollten», sagte er nach der Versammlung.

Hat er heute, ziemlich genau ein halbes Jahr später, Antworten auf die Fragen vom Sommer? Daniel Gubler erklärt: «Eigentlich gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ich bin überzeugt, dass die Inhalte des Dossiers unserem Dorf und der Mehrheit der Bevölkerung entsprechen.» Die Rückweisung sei seiner Ansicht einzig wegen Plänen zum Bühlacker erfolgt. «Das war aber ein separat aufgelegtes Geschäft. Es wurde von den Landeigentümern schon früher und als Teilzonenplan angestossen.»

Alles nur ein Missverständnis?

War also nur die zeitliche Überschneidung der zwei Projekte ungünstig und das Timing schlecht gewählt – also alles nur ein Missverständnis? Gestartet ist die ganze Angelegenheit rund um die Entwicklung der Gemeinde nämlich – trotz ungewöhnlicher Zeiten – gut: Winznau ist den Prozess der Ortsplanungsrevision «vorbildlich» angegangen, wie der Kanton der Gemeinde attestiert. Die Gemeinde nahm 2020 trotz Lockdowns und Massnahmen gegen die noch neue Pandemie gar eine Pionierrolle ein und ermöglichte der Bevölkerung Teilhabe und Mitsprache auch auf virtuellen Kanälen.

241 Mitwirkungsbeiträge gingen aus der Bevölkerung ein, dabei durften auch nicht-Stimmberechtigte, also Jugendliche und Kinder, teilhaben. Es wurden zwei Dorfspaziergänge organisiert und breit über die Pläne der Gemeinde sowie das räumliche Leitbild informiert und debattiert. Vom Fachverband Schweizer Raumplaner wurde Gubler sogar eingeladen, an einer Jahreskonferenz ein Referat zu halten. Der Titel lautete: «Wie eine kleinere Gemeinde die Bevölkerung bei der Planung teilhaben lässt». Das Beispiel Winznau solle Schule machen. Trotz allem musste sich der Gemeinderat in der Folge Vorwürfe der Intransparenz und Unaufrichtigkeit gefallen lassen. Ein Bauer sah seine Lebensgrundlage, also die Landwirtschaftszone gefährdet und einige Leute unterstützten ihn in ihren Voten. Für sie seien die Details im Strategiepapier «zu wenig konkret formuliert». Was war passiert? Warum gelang es dem Gemeinderat nicht, zu überzeugen?

Stein des Anstosses: Unklarheit darüber, was mit dem Büelacker in Zukunft geschehen soll, veranlasste die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten an der GV vom Juni, das räumliche Leitbild abzulehnen. Bruno Kissling (Archiv)

Viel Teilhabe: Fluch oder Segen?

«Das ganze Thema ist sehr komplex», sagt der Gemeindepräsident nach den Vorgängen in Winznau gefragt, «es geht um viel und braucht entsprechend Zeit». Wesentlich sei die Unterscheidung zwischen dem strategischen Leitbild und einer Nutzungsplanung. «Bei ersterem wird noch nichts festgeschrieben oder in Stein gemeisselt.»

Es gehe darum, die Ideen und Wünsche der Bevölkerung abzuholen. Und dann, in einem zweiten Schritt sei, das Ziel, diese in der Ortsplanung abzubilden. Macht also die Mitsprache der Bevölkerung vieles komplizierter? Für Gubler ist klar: «Die Mitsprache der Bevölkerung war und ist eine Bereicherung.» Der Gemeinderat habe dafür viel Engagement gezeigt und sei überzeugt an die Sache herangegangen. «Diese Arbeit ist ja nicht für uns, sondern für die gesamte Gemeinde.» Schwierig sei manchmal die Abgrenzung: «Für die Planungsbehörde stellt der Prozess eine Gratwanderung dar», erklärt Gubler. «Wenn die Leute Eingaben machen, entsteht manchmal eine Erwartungshaltung, dass eine Idee konkret umgesetzt wird. Doch für den Gemeinderat als beschliessende Behörde gilt es abzuwägen und zu entscheiden.» Man habe sich auf jeden Vorschlag eingelassen, «aufnehmen können wir aber selbstverständlich nicht alles.»

Ganz am Anfang steht die Gemeinde nicht

«Ich habe das Gefühl, das der grösste Teil der Bevölkerung mit dem räumlichen Leitbild einverstanden ist», glaubt Gemeindepräsident Gubler. Und: «Sicher wird es im Rahmen der Überarbeitung einige Anpassungen geben, doch ganz von vorne fangen wir nicht wieder an.» Und an welchen Zielen bis 2040 möchte der Gemeinderat für Winznau festhalten? «Ich war von der Beteiligung der Bevölkerung an der Mitwirkung überrascht. Das motiviert und macht es interessant. Einige der eingegangenen Vorschläge werden wir weiterverfolgen.»

Winznau strebe bis in zwanzig Jahren ein geringes Wachstum an. «Wenn man jetzt weggeht und dann wiederkommt, soll man das Dorf wiedererkennen», fasst Gubler zusammen. Die Lebensqualität stehe für die Leute hier klar im Fokus: «Das hat mit der Aare und dem Jurasüdfuss als Umgebung zu tun.» Diese Gebiete sollen möglichst so belassen werden. Wünsche nach einem Detailhändler im Zentrum stehen im Raum, «da stellt sich für einen Betrieb die Frage der Wirtschaftlichkeit.» Nach Kritikpunkten gefragt sagt Gubler: «Da geht es klar um Sicherheit und Lärm.» Insbesondere spiele die Hauptstrasse und der Verkehr an sich eine Rolle.

Verdichtung um jeden Preis sei für Winznau kein Thema. Viel Potenzial habe das Dorf ohnehin nicht: «Beim Bühlacker wären rund 30 Wohneinheiten möglich, hinzu kommen einzelne Flächen, die eine Verdichtung nach innen ermöglichen.» In 20 Jahren sollen hier nicht mehr als 2500 Menschen leben, rund 1950 sind es heute. «Das wäre aber nur bei einer kompletten Ausnutzung eingezonter Flächen möglich, diese Zahl ist darum nicht realistisch», sagt Gubler.

Wie lautet die Zwischenbilanz nach einem «vorbildlichen» Beginn und dem erfolgten Rückschlag in der Ortsplanungsrevision? «Die Gespräche mit Menschen aus dem Dorf, innerhalb der Behörde und auch mit dem Kanton waren sehr interessant. Die Verantwortlichkeiten beim Kanton sind klar definiert, wir haben von Beginn weg gut zusammengearbeitet.» Ein Drehbuch gebe es dafür nicht, doch leiste der Kanton bei Sachfragen eine konkrete Hilfestellung. «Und klar, am Ende hat er bei gesetzlichen Regelungen eine Kontrollfunktion.» Gubler meint im Hinblick auf weitere Gesamtrevisionen der Ortsplanung:

«Auf alle Fälle lohnt es sich für eine Gemeinde, bestehende Altlasten und offene Fragen vorgängig zu klären.»

Zeitliche Überschneidungen gelte es möglichst zu vermeiden.

