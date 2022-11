Diese Trimbacherin schreibt Gedichte, wenn es ihr schlecht geht

Schicksale Trimbacherin schreibt Gedichte, wenn ihr das Leben zusetzt: «Glücklich war ich in meinem Leben immer dann, wenn ich wegfahren konnte» Margot Imhof schreibt seit vielen Jahrzehnten Gedichte. Diese spendeten ihr Kraft und Trost, wenn ihr Schmerzhaftes widerfuhr. Schon lange wünscht sie sich einen Gedichtband, der ihre Werke vereint. Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Schreibt Gedichte, wenn es ihr schlecht geht: Margot Imhof lebt seit über 30 Jahren in Trimbach. Bruno Kissling

Ihr Alter will sie nicht in der Zeitung lesen. «Man kann mich aber noch anschauen», erklärt Margot Imhof und bringt damit zum Ausdruck, dass ihr Äusseres nicht den gelebten Jahren entspricht. Sie wohnt seit vielen Jahren in Trimbach. Die Frau mit wachem Blick schaut auf ein langes und leidvolles Leben zurück. Über alle schwierigen Zeiten habe sie eine Beschäftigung stets begleitet: das Schreiben von kurzen und langen Gedichten.

Weil es bis heute mit einer Veröffentlichung ihrer gesammelten Werke noch nicht geklappt hat, wendet sich Margot Imhof an diese Zeitung. In einem Brief hält sie fest: «Ich kann sehr schwer meine Lebensgeschichte verkürzt schildern.» Zwei Gedichte, die Imhof bereits vor längerer Zeit verfasst hat, suchte sie aus, weil sie in den Advent passen, in die Zeit vor Weihnachten.

«Nebelschwaden» Nebelschwaden hängen in der Luft

herbstähnlich empfang ich deinen Duft

durch Wälder gehend versinkend

zieh ich die Farben trinkend

in meine Sinne auf

und fühl’ mich so wohlauf – Novemberstimmung liegt in der Luft

in mir steigt hoch ein altbekannter Duft

die Sonne eher sinkend

und Lichter brennen blinkend

in dieser herbstlichen Zeit

und ich fühl’ mich bereit – Advent schwebt in der Luft

ein weihnachtslieblicher Duft

Hoffnung auf friedliche Zeiten

sollte sich erdenrund verbreiten

Friede auf Erden

möge allen beschieden werden!

Für ein Treffen hat Imhof ihr Lieblingscafé im Trimbacher Dorfzentrum gewählt. Sie sitzt in der hinteren Ecke, vor sich einen Kaffee und ein Vermicelle. «Hierhin komme ich immer wieder. Manchmal verbinde ich den Besuch mit dem Einkaufen», erzählt sie.

Sinnieren und immer wieder umschreiben

Einst habe sie viele Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt. Heute sei sie aber auf das Taxi angewiesen: Lange Wege zu Fuss oder Umsteigen auf den Bus liegen nicht mehr drin. Sie spricht schnell und deutlich, immer wieder führt eine Begebenheit in die nächste – nicht in allen Dingen vermag man ihr auf Anhieb folgen.

Wenn Margot Imhof an ihre Kindheit denkt, kommt ihr Erlebtes in den Sinn, an das sie sich nicht gerne erinnert. Die Familie, das Grosswerden, später ihre eigenen Beziehungen und Schicksale: Ihr sei viel Missgunst entgegengebracht worden, kaum Liebe. Schon bevor sie 20 Jahre alt war, hat Imhof mit dem Verfassen von Versen begonnen: «Das ist eine Gabe, die ich von meiner Mutter geerbt habe.» Lange verwendete sie dafür die Schreibmaschine, «jetzt finde ich keine frischen Tintenbänder mehr dafür».

Also schreibt Margot Imhof wieder von Hand. «Oft tue ich das nachts. Für ein Gedicht brauche ich dann meist einige Stunden. Ich sinniere, schreibe um, ändere immer wieder ab.» Eines sei ihr dabei ganz fest wichtig: «Meine Gedichte sollen Tiefe besitzen.» Einige Exemplare mit Titeln wie «Frühlingserwachen» oder «Feuerkind» wurden bereits veröffentlicht, auch in der «Glückspost» seien schon Zeilen von ihr publiziert worden.

Musste viel einstecken: Margot Imhof in ihrem Lieblingscafé im Zentrum von Trimbach. Bruno Kissling

Imhof ist oft an neue Wohnorte umgezogen, hat viele Arbeitsstellen angetreten, war zweimal verheiratet. Ihr Sohn erlag vor einigen Jahren einem Krebsleiden, «gerade ist auch ein Freund gestorben, den ich in letzter Zeit unterstützt habe. Ich habe mich etwas zurückgezogen, doch eigentlich geht es mir gut.» Nun bleiben ihr zwei Katzen. Margot Imhof wünscht sich vor allem «Ruhe und Frieden. Und dass sich die Menschen nicht anfeinden.»

«Frieden den Tieren» Zum Glück hab ich mich aufgemacht

und hab auch an das Tier gedacht

und muss mich ernsthaft besinnen.

Denn die Tiere könnten ein Lied davon singen

wie die Menschheit mit ihnen umspringt: Man quält, zerstört und mordet für Geld,

man fühlt sich als Herrscher dieser Welt.

Man vernichtet, was Gott hat aufgestellt

und wartet umsonst auf Frieden auf dieser Welt statt sich zu bemühen im Guten.

Der Geist Gottes weht über allen Fluten,

ertappt uns stets und überall

der gute Hirt wacht über dem All. Er sieht die grosse schlimme Not,

gibt unserem Gewissen ein Aufgebot

zu lieben, zu retten alle Kreatur,

und wenn’s sein muss, rund um die Uhr. Es ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht.

Solange wir kämpfen, gibt’s eine Aussicht

auf Besserung in diesem Leben;

wenn Starke den Schwachen Liebe geben, wenn sich jeder bekehren liesse

für die Tierwelt «Animal Peace»

und sich kein Mensch mehr würde genieren,

selbst beizutragen zum «Frieden den Tieren».

Nach Momenten gefragt, in denen sie in ihrem Leben so etwas wie Glück und Freude empfunden habe, muss sie trotz allem nicht lange überlegen:

«Das waren die Ferien. Immer wenn ich wegfahren konnte und Abstand zur Heimat hatte.»

Dann erzählt sie vom Generalabonnement, mit dem sie einst die Schweizer Städte bis in die Ostschweiz und ins Tessin erkundete. «Und natürlich Ausflüge mit dem Car, Reisen nach Spanien, Frankreich und England.»

Ihr Gesichtsausdruck erhellt sich, während sie davon erzählt. Gerade sei sie daheim viel am Durchsehen und Sortieren. «Das macht viel Arbeit.» Und die Idee eines Buches, das ihre Gedichte vereint, lasse sie nach wie vor nicht los.

