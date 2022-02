Lostorf: Vandalen entfernen Schachtdeckel

Anzeige eingereicht Gemeindepräsident über gefährlichen Vandalismus in Lostorf: «Es kommt mir vor wie ein schlechter Scherz» Unbekannte haben in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar in Lostorf gewütet. Weil das Entfernen und Wegwerfen von Schachtdeckeln lebensgefährlich sei, wurden rechtliche Schritte eingeleitet. Lavinia Scioli 25.02.2022, 05.00 Uhr

In Lostorf haben Vandalen gewütet und Hausnummernschilder, Schachtdeckel und Schieberfassungen entfernt. zvg

Es sei nicht das erste Mal, dass Vandalen in der Gemeinde Lostorf wüten würden, sagt Gemeindepräsident Thomas A. Müller auf Anfrage. In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar haben Unbekannte nicht nur Hausnummernschilder abgerissen und Schieberfassungen beschädigt –sondern auch Schachtdeckel entfernt und sie entsprechend an anderer Stelle weggeworfen.

Gemeindepräsident Lostorf, Thomas A. Müller. Patrick Luethy

Ein entfernter Schachtdeckel. zvg

Bereits in der Vergangenheit wurde Lostorf mehrfach von Vandalismus und Randalierenden heimgesucht. Mit zerstörten Gegenständen rund um das Schulhaus oder in Bushäuschen oder mit Schmierungen an Strassen oder an Gebäuden habe die Gemeinde bereits Erfahrungen machen müssen, so Müller weiter. «Nach Vandalenakten oder Schmierereien hatten wir auch schon Videoaufnahmen. Damit konnte die Täterschaft auch schon ermittelt werden.»

Bei der Polizei wurde nun Strafanzeige eingereicht

Ausgerissenes Hausnummernschild. zvg

Der Tatbestand der neusten Vorkommnisse unterscheidet sich aber von den bisherigen. Denn: Die Entfernung von Schachtdeckeln ist gefährlich. Nicht nur für den Fussverkehr oder für Velofahrerinnen und Velofahrer, sondern auch für Automobilisten, wie der Gemeindepräsident zu bekennen gibt. Man denke etwa nur daran, was passieren würde, wenn besagte Verkehrsteilnehmenden in den dunkleren Abend- oder Morgenstunden die klaffenden Löcher nicht rechtzeitig bemerken würden.

Deshalb wurde bei der Polizei Strafanzeige gestellt. Dieses Vorgehen ist laut Müller gerechtfertigt. Denn eine solche widerrechtliche Entwendung sei nicht nur verantwortungslos, sondern auch äusserst gefährlich. Müller bekräftigt weiter:

«Es kommt mir vor wie ein schlechter Scherz.»

Eine entfernte Schieberfassung. zvg

Auf die Frage, wer für die Taten in Frage käme, konnte der Gemeindepräsident keine Antwort geben. Er wisse nicht, wer dahinterstecke, und möchte entsprechend niemanden falsch beschuldigen.

Von der Polizei habe man bezüglich der Strafanzeige noch nichts gehört. Derweilen habe aber der Werkhof alle Sachschäden beseitigt, so Müller.