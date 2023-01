Gleich zwei SBB-Projekte in der Region Olten verzögern sich

SBB-Projekte Gleich zwei Vorhaben der Bundesbahnen im Niederamt verzögern sich: Das sind die Gründe Die Sanierung des Hauensteintunnels kann nicht wie vorgesehen gestartet werden. Zudem liegt das Baugesuch für eine Funkantenne der Bundesbahnen in Trimbach neu auf. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 31.01.2023, 16.16 Uhr

Die geplante Grundinstandsetzung des Hauenstein-Basistunnels verzögert sich wegen einer Beschwerde. Bruno Kissling

Die SBB stehen gleich mit zwei Projekten in der Region an: Die Grundinstandsetzung des Hauenstein-Basistunnels, wofür eine Baubewilligung vorliegt, konnte nicht wie geplant im Januar begonnen werden. Grund dafür ist eine hängige Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Die SBB schrieben den Bauauftrag im November 2021 auf der Beschaffungsplattform Simap aus.

Daraufhin sind drei Angebote eingegangen; Ende Juni 2022 sei der Zuschlag ans «vorteilhafteste Angebot» gegangen, so die SBB in einem Schreiben. Ein Mitanbietender reichte anschliessend im Juli 2022 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. «Dieses prüft in einem ersten Schritt, ob der Beschwerde aufschiebende Wirkung zukommen soll; beziehungsweise, ob die SBB mit dem Baustart zuwarten müssen, bis das Gericht definitiv über die Beschwerde entschieden hat», heisst es weiter.

Dieser Zwischenentscheid des Gerichts ist noch hängig. In der Zwischenzeit haben die SBB den Baustart auf den 30. Januar verschoben. Da noch immer kein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vorliegt, wurde die Grundinstandsetzung in den Herbst verlegt. Deswegen seien die Dauer der Arbeiten (geplant war das Projekt bis ins Jahr 2028) und die Termine der Gleissperren und Fahrplanänderungen noch nicht bekannt. Ebenso könne man die Mehrkosten, die durch die Verschiebung verursacht werden, noch nicht benennen.

Grund der Beschwerde bleibt unklar

Wie diese Zeitung berichtet hat, gibt das Bahnunternehmen keine Auskunft über den Grund der Beschwerde sowie zur Höhe der Auftragssumme. «Zum laufenden Verfahren können wir keine Angaben machen. Wir haben auch keine Informationen, wann das Bundesverwaltungsgericht entscheidet», schrieb Reto Schärli, Leiter der SBB-Medienstelle, Ende 2022 auf Anfrage. Ebenso äusserte sich das Gericht nicht dazu, wann das Urteil gefällt wird.

Jetzt wird vom Bahnunternehmen ein neues Bauprogramm erstellt. Die drei Totalsperrungen für die Grundinstandsetzung an drei Wochenenden im Januar konnten nicht kurzfristig verschoben werden. Grund ist laut den SBB, dass «sämtliche direkt oder indirekt betroffene Bahnunternehmen und Bahninfrastrukturbetreiber im In- und Ausland» die Änderungen «in ihre betrieblichen Fahrpläne, Zugsumläufe und Personaleinteilungen eingeplant» haben.

Einspursperren können vorerst nicht annulliert werden

Ebenso können die geplanten abschnittsweisen Einspursperren nachts wegen der langen Vorlaufzeiten erst ab Mitte April ganz annulliert werden (geplant wären sie bis Mitte Dezember gewesen). «Das bedeutet, dass die nächtlichen Fahrplanänderungen im Fern- und Regionalverkehr von 30. Januar bis Mitte April bestehen bleiben, obwohl die SBB während dieser Zeit keine Arbeiten für die Grundinstandsetzung vornehmen können», ist dem Schreiben der SBB zu entnehmen.

Ein weiteres Projekt der Bundesbahnen soll in Trimbach realisiert werden: Damit die Strecke 503 des Läufelfingerlis (Olten-Sissach-Läufelfingen) bei Betriebsstörungen als Ausweichstrecke für nationale und internationale Fernverkehrszüge der Strecke 500 genutzt werden kann, muss eine GSM-R-Versorgung gewährleistet werden. Dazu war bereits ein Baugesuch zwischen Oktober und November 2021 auf der Bauverwaltung in Trimbach aufgelegt.

Auf Trimbacher Boden soll eine GSM-R-Antenne gebaut werden, damit die Zugkommunikation aufrechterhalten bleiben kann. Bruno Kissling/Archiv

Was bedeutet GSM-R aber? Um Funklöchern auf dem Schweizer Streckennetz bestmöglich entgegenzuwirken, setzen die SBB auf die Technik GSM-R (Global System of Mobile Communication-Rail). Das digitale Funksystem wurde speziell für Eisenbahnen entwickelt. Pendelnde telefonieren jedoch nicht über GSM-R. Denn die Technologie, die alle mobilen Sprach- und Datendienste der Zugkommunikation abdeckt, wird nur für den Bahnbetrieb genutzt.

Neuer Standort der Bahnfunkanlage nicht im Wald

Nun liegt bis zum 21. Februar für den 22 Meter hohen Mast mit zwei GSM-R-Antennen und einer Technikkabine für die Sendeanlage erneut ein ordentliches eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren der SBB in der Gemeinde auf. Neu wird der Standort zwischen der Baslerstrasse und der Hauensteinstrasse in der Rechtskurve anvisiert. Ursprünglich war der Mast etwas weiter westlich geplant.

Beantragt wurde der Neubau der GSM-R-Anlage mit dem Plangenehmigungsgesuch vom Mai 2021. Wie SBB-Mediensprecher Martin Meier auf Anfrage schreibt, habe man aufgrund der Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt und des Kantons einen Alternativstandort, der ausserhalb der Waldzone sei, gesucht und geplant. «Mit der nun vorliegenden Projektänderung entsprechen wir der Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt und Kantons», erklärt Meier.

So sieht eine GSM-R-Antenne aus; hier in Rumikon AG. SBB

Der Baustart sei abhängig von eventuellen Einsprachen und den Anträgen der Fachbehörden sowie vom Erhalt der rechtskräftigen Verfügungen des Bundes. Nach heutigem Stand werde der Baubeginn der Anlage im zweiten Quartal geplant, sagt Meier. Die Inbetriebnahme würde dann im ersten Quartal 2024 erfolgen.

