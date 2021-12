Sanierung Marenstrasse Ein Trimbacher Quartier zeigt Gesprächsbedarf: Drohender Schwerverkehr macht Anwohnenden zu schaffen An der Gemeindeversammlung Trimbachs ging in Sachen Marenstrasse irgendwann gar nichts mehr und die Stimmberechtigten versenkten die Vorlage. Mit zwei Anlässen Anfang 2022 könnte die Zeit für Dialog und einen Neustart kommen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Enge Verhältnisse und rege Bautätigkeit: Die Bevölkerung an der Marenstrasse in Trimbach leidet am Verkehr. Künftige Bauprojekte in der Gegend bereiten ihr zusätzlich Sorgen. Bruno Kissling

Anwohnende der Marenstrasse in Trimbach sind unzufrieden. Nachdem sich Trimbachs Gemeindepräsident Martin Bühler in einem Interview in dieser Zeitung zur Ablehnung des Sanierungskredits der Marenstrasse äusserte, bestehen immer noch Unklarheiten. Teile der betroffenen Bevölkerung fühlen sich in ihren Anliegen unverstanden. Einer von ihnen ist Werner Saner. Er steht mit mehreren Betroffenen im Kontakt und wandte sich in einem Brief an diese Zeitung.

Im Gespräch mit Werner Saner zeigt sich, dass bezüglich Sanierungsbedarf der Marenstrasse die Ansichten von Anwohnerschaft und Gemeinderat gar nicht so weit auseinanderliegen. Doch die Frage, wie der Ablauf mit Baustellenverkehr und künftigem Verkehrsregime geregelt werden soll, erhitzt vor Ort die Gemüter. Saner widerspricht einigen Aussagen des Gemeindepräsidenten und fordert mehr Teilhabe am geplanten Geschehen.

Werner Saner findet:

«Wir wurden nicht genügend in die Planungen einbezogen.»

«Erfolglos versuchten wir im Vorfeld der Gemeindeversammlung, einen Termin beim Gemeinderat zu erhalten. Wir wollten in seine Überlegungen hinsichtlich der geplanten Verkehrskonzepte eingeweiht werden.»

Bauprofile im unteren Bereich der Marenstrasse: Allein in den letzten zehn Jahren wurden in der näheren Umgebung etliche Einfamilienhausprojekte realisiert. Bruno Kissling

Mögliche Bauplätze am Hang gaben Ausschlag

Angefangen habe alles mit dem Wernlihang. Dort sind über 40 Terrassenwohnungen mit einer Einstellhalle für über hundert Fahrzeuge geplant. Auch weitere Bauprojekte sind ein Thema, etwa am Rossberg oder dem Vorder Düriberg. Auf einigen Parzellen in der Umgebung sind bereits einzelne Gebäude realisiert worden und die Marenstrasse wurde dabei regelmässig von Schwerverkehrsfahrzeugen genutzt. Denn die Alternative und eigentlich direktere Strasse zu diesen Bauplätzen wäre der Weg über die Milchgasse und Froburgstrasse. Doch ein kleiner Tunnel bei der Bahnlinie erschwert oder verunmöglicht die Durchfahrt grosser Fahrzeuge.

«Wir verstehen nicht, warum dieser Tunnel nicht schon lange saniert wurde», sagt Saner. Bei der Renovation der Bahnlinie 2006 hätte die Gemeinde die Gelegenheit dazu gehabt. «So wäre es auch im Richtplan vorgesehen». Saner attestiert dem Gemeinderat als planende Behörde entweder Unvermögen oder Intransparenz: «Ich weiss nicht was eher zutrifft.»

Auch die in Aussicht gestellten Konzepte zu Baustellen- und regulärem Verkehr würden den Anwohnenden nichts bringen, wenn sie nicht mitreden könnten und nicht einmal deren Inhalt erklärt bekämen. Zwar wurden nach der Gemeindeversammlung zwei Termine Anfang Jahr festgelegt, an denen Interessierte sich mit diesen Konzepten vertraut machen können. «Aber was bringt uns das erst im Nachgang einer Abstimmung über den Kredit?», fragt Saner.

Alte Leitungen im Boden und ein Belag in schlechtem Zustand: Der Sanierungsbedarf der Strasse ist unbestritten. Bruno Kissling

Missverständnisse und Unzufriedenheit wegen Planung

Er sei grundsätzlich für den Kredit gewesen, meint Saner. Doch dann wurden an der Versammlung mehrere Dinge durcheinandergebracht. «Der Gemeinderat war entweder nicht bereit auf unsere konkreten Fragen zu antworten oder er war schlicht darauf nicht vorbereitet.»

Es wurden keine Angaben zu den für Anwohnende anfallende Perimeterbeiträgen gemacht und es wurde nicht auf Einwände zum Schwerverkehr eingegangen. Das ausgearbeitete Konzept zum Baustellenverkehr sei bereits im Vorfeld der Gemeindeversammlung nicht als Bestandteil des Traktandums angesehen worden.

«Wir wollen aber, dass dieses für alle künftigen Bauprojekte unterhalb des Wernlihangs angepasst wird. Zusätzlich braucht es zur Durchsetzung des angepassten Konzepts verbindliche Auflagen zum Baustellenverkehr, die in künftige Baubewilligungen einen festen Bestandteil bilden», sagt Saner.

«Auch wenn das bedeutet, dass die Bauherrschaften mit entsprechenden Fahrzeugen planen müssen, um den Weg durch den Tunnel bei der Froburgstrasse nutzen zu können.» An der Gemeindeversammlung habe er die Frage zu Auflagen an den Bauverwalter gerichtet, dieser sei aber stumm geblieben.

Martin Bühler bekennt Wille zum Gespräch

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Bühler: «Wir unterscheiden zwischen den zwei Konzepten ganz klar; dem Baustellenverkehrskonzept einerseits und einem Verkehrskonzept für das Quartier andererseits.» Ersteres sei in Kraft und für alle bereits geplanten und auch für mögliche Bauprojekte an den genannten Orten verbindlich.

Dieses sieht den Einbahnverkehr für den Schwerverkehr vor; über die Marenstrasse hinauf und über die Froburgstrasse wieder runter, durch den Tunnel.» Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Lastwagen in dieser Richtung das Nadelöhr besser passieren könnten.

Warum Trimbach 2006 einen Ausbau des Tunnels im Zuge der Liniensanierung ablehnte, weiss Bühler nicht. Auch sei die Gemeinde bisher in dieser Sache nicht an die SBB gelangt. Doch: «Wenn dieser Bedarf an den Infoveranstaltungen zum Ausdruck kommt, lässt sich auch das diskutieren.» Doch dann habe man eine weitere Baustelle, die sich nicht von heute auf morgen realisieren lasse. Schliesslich wird die Linie von Zügen befahren.

Bühler wehrt sich gegen Vorwürfe, der Gemeinderat habe Pläne unter Verschluss gehalten: «Das Baustellenverkehrskonzept wurde am 9. November vom Gemeinderat in Kraft gesetzt und steht seit dem 2. Dezember zum Download bereit. Damit konnte man sich auseinandersetzen.» Aber er räumt ein: «Vielleicht gelang uns an der Gemeindeversammlung die Erläuterung der Pläne tatsächlich zu wenig gut.»

Martin Bühler, Gemeindepräsident von Trimbach, anerkennt die Ängste der betroffenen Bevölkerung. Bruno Kissling

Ein allfälliges Verkehrskonzept soll auf Anregung und in Zusammenarbeit mit den Anwohnenden erarbeitet werden. Bühler verspricht:

«Sie werden an den zwei Versammlungen Anfang Jahr Gelegenheit haben, ihre Sicht der Dinge darzulegen.»

Klar ist: Die Leute an der Marenstrasse könnten in Zukunft auf Baustellenverkehr verzichten. Klar ist aber auch: Ganz ohne wird es nicht gehen. Denn dazu ist die nötige Erschliessung der betroffenen Gebiete nicht vorhanden. Nun scheint Dialog zwischen den Parteien gefragt, bevor sich die Gemeindeversammlung auf eine Sanierung der Marenstrasse einigen kann.

Hinweis: Am 25. Januar und 21. Februar finden für alle Interessierten die Infoveranstaltungen zum Projekt Marenstrasse statt.

