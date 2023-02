Schönenwerd: «Einbahnregime» auf der Gösgerstrasse

Sanierung «Einbahnregime» für die Gösgerstrasse in Schönenwerd: Instandhaltung der Feldeck-Unterführung sorgt bis Ende Jahr für Verkehrseinschränkungen Die vielbefahrene Feldeck-Unterführung, die unter den SBB-Gleisen verläuft, wird bald saniert. Dies hat Auswirkungen auf den Verkehr: Auto- und Velofahrende können während der Bauarbeiten nur in Richtung Aarau passieren. Es wird eine Umfahrung eingerichtet. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 15.02.2023, 16.00 Uhr

Die SBB-Unterführung Feldeck wird durch den Kanton erneuert. zvg

Bald fliesst der Verkehr nur noch einspurig durch die Feldeck-Unterführung. Zumindest vorübergehend: Für rund 1,5 Millionen Franken wird die Gösgerstrasse und die SBB-Unterführung Feldeck instand gesetzt. Laut Simon Amsler, Abteilungsleiter für Kunstbauten beim Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau, wird die Durchfahrtshöhe so weit wie möglich angepasst und erhöht, da diese in der Vergangenheit bereits für Probleme gesorgt hat.

Ausserdem will der Kanton Mängel an der Grundwasserwanne der Unterführung beheben. Konkret werden dabei der Belag und die Abdichtungen der Gösgerstrasse in der Unterführung und auf der Bahnstrasse erneuert. Die Gemeinde beteilige sich mit einem Betrag von etwa 20'000 Franken am Projekt. Dafür übernehme der Kanton die Aufgaben, die der Gemeinde anfallen würden.

Der Winterdienst macht dem Beton zu schaffen

Der Grund, warum die Instandsetzung laut Amsler fällig wird: Während des Winterdienstes wird Salz in den Beton eingetragen. Wenn das Salz bis zum Eisen im Beton vordringt, beginnt dieses zu korrodieren, was das Bauwerk gefährden kann. Nach über 40 Jahren sei darum solch eine Instandsetzung fällig. Das sei nichts Ausserordentliches.

Was der Unterführung laut Amsler zusätzlich zu schaffen macht, ist die «unglückliche Fahrgeometrie». Immer wieder touchieren Lastwagen die Decke der Unterführung. Amsler erklärt:

«Natürlich können wir die Brücke nicht einfach anheben und die Grundwasserwanne absenken.»

Also ist geplant, den Belag auf einem möglichst tiefen Niveau mit einer minimalen Belagsstärke einzubauen, damit Lastwagenfahrende in Zukunft weniger Probleme mit dem Passieren der Unterführung haben. Gänzlich könne das Problem jedoch nicht behoben werden.

Knappe Höhe: Beschädigungen an der Deckenunterkante der Unterführung Feldeck in Schönenwerd. zvg

«Einbahnregime» und eine Umfahrung regeln den Verkehr

Für Verkehrsteilnehmende, die von Niedergösgen nach Aarau fahren, ändert sich während der Bauarbeiten laut Amsler nichts. Ausser, dass auf der Gegenfahrbahn keine Autos mehr entgegenkommen.

Wer nämlich von Aarau nach Niedergösgen mit dem Auto unterwegs ist, muss während der Bauarbeiten eine Umfahrung durch die Wohnquartiere benutzen. Diese wurde laut Amsler sorgfältig von einem Verkehrsplaner und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde geplant.

Auf den öffentlichen Verkehr habe das Projekt keinen Einfluss. Die Busse würden eine Priorisierung bei den Ampelsystemen bekommen. Die Durchfahrt durch die Unterführung ist für sie also auch in Richtung Niedergösgen möglich. Für Personen, die mit dem Velo unterwegs sind, gilt hingegen ebenfalls das Einbahnregime.

Laut einer Mitteilung des Bau- und Justizdepartements kann es zur «kurzzeitigen Totalsperrungen» der Gösgerstrasse kommen. Aus diesem Grund sind kurze Wartezeiten möglich.

Gegen die Verkehrsbeschränkung kann noch bis zum 20. Februar beim Verwaltungsgericht des Kantons Beschwerde eingereicht werden. Gemäss Kanton dauert die Bauzeit vom 13. März bis voraussichtlich Mitte Dezember 2023.