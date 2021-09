Kantilehrer bereiste alle Länder der Welt

Rund um den Globus Dieser Kantilehrer aus dem Niederamt war in allen Ländern dieser Welt Innerhalb von sieben Jahren bereiste Raphael Fischer aus Starrkirch-Wil alle Länder – obwohl er das nie vorhatte. Denise Donatsch 11.09.2021, 05.00 Uhr

Raphael Fischer in seinem Wohnzimmer in Starrkirch-Wil: im Hintergrund Bilder von Menschen, die er auf seinen Reisen getroffen hat. Bruno Kissling

Bereits als sechsjähriges Kind wurde Raphael Fischers Reiselust geweckt, als er mit seiner Familie für fünf Monate den asiatischen Kontinent bereiste. Dass es auf sieben Jahre und 204 Länder hinauslaufen würde, war allerdings nie seine Absicht. «Reisen verstand ich stets als eher spontanen Akt», erklärt Fischer. Er reise darum in der Regel ohne konkrete Ziele los und lasse sich treiben. Auf diese Art und Weise hat es ihn in die entlegensten Gegenden der Erde verschlagen und jedes Mal zuhause angekommen, packte ihn von neuem das Fernweh.

Aufgewachsen ist der Sport- und Geografielehrer in Starrkirch-Wil. Nachdem er die Berufsschule in Olten abgeschlossen hatte, plünderte er seine gesamten Ersparnisse und begab sich auf die erste Etappe seiner insgesamt siebenjährigen Weltreise. Nach über einem Jahr kehrte er in die Schweiz zurück und absolvierte die Passarelle, um im Anschluss seinem Wunsch, Geografie und Sport zu studieren, nachzukommen. «Die Semesterferien habe ich immer zum Reisen genutzt.» Zu dieser Zeit habe er vor allem «Klassiker» wie Thailand, Indien oder Südamerika bereist. Das Geld für seine Trips verdiente er sich dabei mit Stellvertretungen und Nebenjobs, zum Beispiel als Snowboardlehrer.

Magische Momente

Eine Moschee in Mazar e sharif, Afghanistan. zvg

Je öfter sich der 34-jährige aufmachte die Welt zu entdecken, umso abgelegener und spektakulärer wurden seine Destinationen.

«Die beeindruckendsten Länder sind die, in welchen sich keine Touristen aufhalten und es noch Neues zu entdecken gibt.».

Seine liebsten Reisen seien deshalb jene, die man nicht im Reisebüro buchen könne; er wolle erleben, mittendrin sein. Eines seiner Lieblingsreiseerlebnisse nahm er denn auch vom aktuell krisengeschüttelten Land Afghanistan mit nach Hause. «In Afghanistan leben die liebsten, gastfreundlichsten Menschen.» Für eine halbe Strassenlänge Fussmarsch habe er regelmässig einen halben Tag gebraucht, da er von allen Seiten zum Tee eingeladen worden sei.

Ein ehemaliges Regierungsgebäude in Kabul. zvg

Einer seiner «magic Moments» erlebte er auf einer südpazifischen Insel des Staates Vanuatu wo er mit primitiven Stämmen lebte. Er bestieg allein einen der dortigen Vulkane, welcher alle 30 Sekunden ausbricht.

Vulkan in Vanuatu. zvg

«450 Meter tief ist der Krater dieses Vulkans und bei jeder Eruption spie er Lava aus, die über mich hinwegflog.»

Er liebe eben das Abenteuer und lote auch immer wieder Grenzen aus, halsbrecherisch sei er dabei aber nicht. Ebenfalls ein unvergessliches Erlebnis war für ihn die Zeit als buddhistischer Mönch im Kloster. «Ich musste meine Haare und meine Augenbrauen abrasieren, da diese für äussere Schönheit und Eitelkeit stehen», also für Dinge, von denen sich buddhistische Mönche abwenden.

Heute bereut es der Weltenbummler, dass er dort nicht länger verweilte, weshalb er sich vorgenommen hat, für einen weiteren Besuch dorthin zurückzukehren.

Raphael Fischer auf einem Güterzug in der Sahara. zvg Blick auf Vulkane in Java. zvg Fischer in einer zerstörten Stadt in Syrien. zvg Raphael Fischer auf einem Kanu in Afrika. Raphael Fischer Zuhause in Starrkirch-Wil: Damit er überall einreisen konnte brauchte er immer wieder neue Pässe. Denise Donatsch

Dem Tod von der Schippe gesprungen

Neben den zahlreichen positiven Erlebnissen gab es aber auch kritische Momente auf seinen Expeditionen. «In Kenia wurde ich ohne Begründung in den Knast gesteckt.» Herausgekommen sei er bloss durch den Bluff, dass die Schweizer Botschaft bereits informiert sei. Auch mit einem potenziell tödlichen Virus, dem sogenannten «Devil’s Grip», infizierte sich Fischer auf seinen Reisen und musste von Ghana nach Hause geflogen werden, wo er sich glücklicherweise vollständig erholen konnte.

Ein Krieger in Äthiopien. zvg

Von seinem Freiwilligeneinsatz für Raubkatzen im bolivianischen Dschungel sagt er heute gar selbst, dass es rückblickend «etwas verrückt» war. «Morgens erwachte ich diverse Male mit einer Tarantel im Zimmer.»

«Um zu den Pumas und Jaguaren zu kommen, wanderte ich jeden Morgen durch ein Sumpfgebiet, in welchem es Alligatoren und Anakondas gab.»

Und auch die Arbeit mit den Raubkatzen selbst sei riskant gewesen, noch heute habe er Narben von Angriffen.

Trotz der unzähligen Eindrücke und Erfahrungen, die der Kantilehrer auf all seinen Touren sammeln konnte, ist seine Reiselust noch längst nicht gesättigt.

Raphael Fischer auf einem Kanu in Afrika. zvg

Für die nähere Zukunft schwebt ihm die genauere Erkundung der Arktis vor. Dort möchte er aber nicht bloss ein bisschen umherstreifen, sondern sich ganz konkret mit dem russischen Volksstamm der Nenzen befassen, die er gerne näher kennenlernen möchte.

Überhaupt möchte er in Zukunft viel gezielter einzelne Bereiche eines Landes oder einer Gesellschaft erkunden. Und falls es auf Mutter Erde nichts mehr für ihn zu entdecken gäbe – was wohl nie der Fall sein wird – dann bliebe ja noch immer das All.