Niederamt: Jahresrückblick 2021

Rückblick: Das Jahr 2021 im Niederamt Drohnen leuchten für einen Windpark, verregnete Sommerferien, Impf-Drive-in floppt und trotz Wahlen kaum politische Veränderung Für Gesprächsstoff sorgten dieses Jahr im Niederamt neben den Starkregenfällen vom Sommer der Abbruch eines 250-Tonnen-Bauwerks, ein altes Militärspital oder von Sex-Entzug bedrohte Männer - woran erinnern Sie sich? Noël Binetti 29.12.2021, 05.00 Uhr

Tiefer Winter in der Region: Mitte Januar 2021 tummeln sich viele Schneehungrige am Skilift Gsahl am Hauenstein - bei ordentlichen Schneemengen. Ob das in drei Wochen auch wieder so ist? Patrick Luethy (Archiv)

Die ruhige Zeit zwischen Jahresende- und Beginn dazu nutzen, sich an Erlebtes zu erinnern. Was ist ist derweil im Niederamt geschehen? Wir haben für Sie die wichtigsten Momente im Jahresrückblick versammelt:

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Gemeindepräsident Georges Gehriger mit dem Ortsschild vom Stüsslinger Ortsteil Rohr. Die zwei Gemeinden sind seit dem 1. Januar 2021 als eine unterwegs. Bruno Kissling (Archiv)

Stüsslingen und Rohr starten als vereinte Gemeinde ins neue Jahr.

Ein Lostorfer Rentner wird vom Gericht der Sachbeschädigung schuldig gesprochen. Der damals 81-Jährige mähte auf Nachbars Grundstück den Rasen.

Eine Suite im Landhotel Hirschen, Erlinsbach. zvg (Archiv)

Auch Niederämter Hotelbetriebe erhalten Buchungsanfragen, um mit einem Übernachtungsalibi in den Genuss eines bedienten Abendessens zu kommen und so die Massnahmen umgehen zu können. Ermöglichen tun die Gastrobetriebe solches jedoch nicht.

Blick zur künftigen Kultur-Kirche in Starrkirch-Wil. Andre Albrecht (Archiv)

Der Gemeinderat von Starrkirch-Wil stimmt der Übernahme der christkatholischen Kirche zu. Es entsteht ein Ort für Kultur, aber auch für Gottesdienste.

Daniel Kiefer (stehend) und Mirco Engel vom Reisebüro Dantours in Schönenwerd. Sie haben statt mit Reservationen mit Annullierungen zu tun. Bruno Kissling (Archiv)

Am Ersten des Monats dürfen zahlreiche Geschäfte der Region nach acht Wochen Zwangsschliessung ihre Türen wieder öffnen.

Winznau geht bei der Ortsplanungsrevision neue, digitale Wege und bindet so die Bevölkerung ein. Dennoch wird das räumliche Leitbild in der Folge zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen.

Gemeindepolitik: Wenig Bewegung und zwei neu besetzte Gemeindepräsidien

Nach Ablauf der Anmeldefrist für Kandidierende wird klar: Gerade mal in neun von 17 Gemeinden im Niederamt kommt es am 25. April zu Wahlen. Fast in der Hälfte der Gemeinden wird still gewählt, zahlreiche Bisherige werden in ihrem Amt bestätigt. Auch dort wo die neue Amtszeit im Proporzverfahren an der Urne entschieden wird, kommt es lediglich vereinzelt zu Wechseln. Die neue Legislatur dauert von 2021 bis 2025.

Selbes gilt für das höchste Amt auf Gemeindeebene; dem Gemeindepräsidium. In Gretzenbach folgt Walter Schärer (FOG) auf den langjährigen und nicht mehr antretenden Daniel Cartier. Zwar greift Barbara Gerber (SP) an, doch sie bleibt am Ende chancenlos.

In Schönenwerd wird im Juni Charlotte Shah-Wuillemin (FDP) als Gemeindepräsidentin gewählt, sie setzt sich gegen Johannes Brons (SVP) durch und folgt auf Peter Hodel; dieser wird Regierungsrat. In manchen Gemeinden müssen sich Kandidierende auch dann einer Wahl stellen und das absolute Mehr holen, wenn sie als Einzige zur Wahl stellen.

Spatenstich zur Überbauung Huttlerpark in Winznau. Bruno Kissling (Archiv)

Spatenstich zur Überbauung Huttlerpark in Winznau. Die knapp 50 geplanten Wohnungen sind zu diesem Zeitpunkt schon fast alle reserviert.

Die Erlinsbacher Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann sagt im Hinblick auf eine Fusion mit Erlinsbach AG: «Wir diskutieren Verbesserungsmöglichkeiten bis hin zu einer Fusion.»

Windpark Kienberg, 24. April

Die Windparkanlage Burg, die zum grössten Teil auf Kienberger Boden zu stehen kommen soll. Patrick Lüthy (Archiv)

Ende April 2021 beginnt die öffentliche Auflage des umfangreichen Dossiers zum Windpark Burg. Die Anfänge des Projekts gehen auf das Jahr 2008 zurück. Jetzt, zwölf Jahre und etliche Machbarkeitsstudien später, nimmt die Idee erstmals konkrete Formen an. In einem Grundsatzentscheid spricht sich die Kienberger Bevölkerung an einer gut besuchten Gemeindeversammlung 2018 für die Verlängerung des Planungsvertrages mit der Windpark Burg AG sowie die Einräumung des Baurechts für die Anlage aus.

Der Gemeinderat wird nach geheimer Abstimmung ermächtigt, Beschlüsse in dieser Sache zu fällen. 25 Millionen kosten die fünf Windräder voraussichtlich, vier davon sollen auf Kienberger Boden errichtet werden, eines in der Nachbargemeinde Oberhof AG. An verschiedenen Orten im Gelände visualisieren Infotafeln den Windpark, die Fundamente der Windräder werden abgesteckt. Weil Profile im ganzen Ausmass der Anlagen nicht möglich sind, fliegen zwei Minuten lang leuchtende Drohnen die Umrisse der Windräder ab.

Während der Frist gehen in Kienberg 24 teilweise umfangreiche Einsprachen ein, davon eine Sammeleinsprache. Für die Beantwortung dieser wird von der Bauherrschaft eine Fristverlängerung beantragt und die Gemeinde holt sich zur Bearbeitung der Einsprachen aufgrund der Komplexität des Dossiers juristische Hilfe. Erste Entscheide dazu werden 2022 erwartet. Die Gegnerschaft bekräftigt derweil, ihre Gegenwehr bis vor Bundesgericht fortzuführen.

Ihre Tage sind gezählt: Die alte Hardbrücke in Starrkirch-Wil weicht einer neuen. Roman Gaigg (Archiv)

Während einer Nachtaktion und mit schwerem Gerät wird in Starrkirch-Wil die alte Hardbrücke abgebrochen. Im November erfolgt die Einweihung des neuen Bauwerks.

Dulliken leidet an zu viel Verkehr. Die Gemeinde ersucht die Stadt Olten um Hilfe in dieser Frage; der Stadtrat verwehrt aber die erbetene Entlastung.

Blick in das ehemalige Militärspital unter der Kreisschule Mittelgösgen. Bruno Kissling (Archiv)

Statt Archiv und Rumpelkammer will der Kanton im ehemaligen Militärspital unter der Kreisschule in Obergösgen eine geschützte Sanitätsstelle für den Katastrophenfall einrichten. Er kauft die Räumlichkeiten zum Schnäppchenpreis von 250'000 Franken der Armee ab.

Impf-Drive-in wird zum Flop

Impf-Drive-in in der Bushalle der BOGG in Lostorf. Bruno Kissling (Archiv)

In Grenchen, Zuchwil und Lostorf werden Impfwilligen die ersten Spritzen durchs Autofenster verabreicht. Die Regierung hofft mit diesem niederschwelligen Angebot auch Leute zu erreichen, welche sich an Randzeiten für einen mRNA-Piks entschliessen. Doch vor der BOGG-Bushalle in Lostorf, wo zwei Impfstrassen eingerichtet werden, bleibt der Stau aus. Die Verantwortlichen haben sich mehr erhofft, die Kapazitäten werden nicht ausgeschöpft.

Bald schon wird das System auf «Stop-and-go» umgestellt, die auf Abruf engagierten Mitarbeitenden müssen nur noch einzelnen Tagen Dienst leisten. Im August wird Trimbach neben Selzach zum zweiten Standort für ein kantonales Impfzentrum. Der Kanton mietet sich bei der Gemeinde im Mühlemattsaal ein. Der Gemeinderat generiert zwar Mehreinnahmen, doch verärgert er bestehende Mieter. Mehreren Vereinen wird der Nutzungsvertrag gekündigt.

Erster Stresstest für die Schutzbauten an der Aare

Hochwasser Aare an der Alten Aare beim Restaurant Fähre in Obergösgen: Erster Stresstest für die Schutzbauten. Bruno Kissling (Archiv)

Nach lang anhaltenden Regenfällen spitzt sich die Hochwassergefahr in weiten Teilen des Landes zu, Seen und Flüsse treten über die Ufer – auch im Niederamt. Noch im Herbst 2020 vermeldete das Amt für Umwelt die Fertigstellung des Jahrhundertprojekts rund um Hochwasserschutz und Renaturierung der Aare im Niederamt, diesen Sommer werden diese Schutzbauten bereits auf die Probe gestellt.

Während sich die Massnahmen entlang der Aare zu bewähren scheinen, werden andere Gemeinden von sich spontan bildenden Bachläufen auf Wiesen oder Strassen überrascht: Zahlreiche Keller werden geflutet. Die verschiedenen Feuerwehren stehen im Dauereinsatz und unterstützen sich gegenseitig mit Personal und Maschinen. Besonders hart trifft es Stüsslingen: ein brauner Sturzbach bahnt sich seinen Weg über die Strasse durchs Dorf. Der Dorfladen wird arg in Mitleidenschaft gezogen, Fahrzeuge werden von den Wassermassen weggespült. Im Anschluss prüft die Gemeinde mit dem Kanton, wie solchen Gefahren künftig zu begegnen ist. Flurwege wurden saniert, ein Bericht befindet sich zur Abklärung beim Kanton. Weitere bauliche Massnahmen sind 2022 geplant

Zwei Waschbär-Weibchen ziehen aus einem deutschen Katzenheim in den Tierpark Mühletäli in Starrkirch-Wil.

Freilichttheater Schlossspiele Falkenstein in Niedergösgen: Lysistrata. Bruno Kissling (Archiv)

Nach einem Jahr Pause finden in Niedergösgen endlich wieder die Schlossspiele Falkenstein statt. Zum letzten Mal unter der Regie von Käthi Vögeli wird das Stück Lysistrata aufgeführt.

Hier ist das Bally Schuhmuseum untergebracht. Bruno Kissling (Archiv)

In Tessiner Medien kursiert das Gerücht, dass Bally sein Schuhmuseum ins Tessin verlegen will. Zuerst äussert sich der Konzern nicht dazu. Nach mehreren Berichten reagiert der einstige Schönenwerder Schuhhersteller und auch die Gemeinde wird aktiv. Nun sieht es danach aus, dass dem Ursprungsdorf von Bally ein Teil des riesigen Archivs erhalten bleibt.

In Lostorf wird die Fasnacht erneut abgesagt. Markus Müller (Archiv)

Als erstes der Region sagt das Lostorfer Fasnachtskomitee erneut alles bunte Treiben ab. Die Planungsunsicherheit ist zu gross. Im Blick auf die Entwicklung in Sachen Massnahmen zeigt sich jetzt: Es war wohl die richtige Entscheidung.

Keine Ruhe für die Sozialregion Olten

Immer wieder gibt das Vertragsgeflecht in Sachen Sozialregion zu reden. Während Olten den Lead innehat, sieht sich Trimbach gegenüber der Stadt und den Gemeinden Winznau, Hauenstein-Ifenthal und Wisen im Nachteil. Grund dafür ist die Restkostenaufteilung zwischen den fünf Partnergemeinden; diese werden Pro-Fall verrechnet. Trimbach hingegen möchte eine Aufteilung Pro-Kopf. Im Herbst noch schien eine Einigung möglich – dann platzte der Wunsch der Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote: Der Trimbacher Gemeinderat weist einen neu erarbeiteten Vertrag zurück. Er will 2022 weiterverhandeln und damit «mehr rausholen».

Eisiger Start: Spatenstich der neuen ÖV-Drehscheibe am Bahnhof Schönenwerd. Mit dabei: Peter Hodel und seine Nachfolgerin im Gemeindepräsidium, Charlotte Shah-Wuillemin. Bruno Kissling (Archiv)

Nach vielen Jahren der Planung: In Schönenwerd fahren die Bagger auf. Die Errichtung der ÖV-Drehscheibe wird angegangen.

Wegen Bauten im Garten gelangt ein Lostorfer an die höchste Instanz in Lausanne. Bruno Kissling

Erfolglos versucht ein Lostorfer bis vor Bundesgericht, bereits erstellte Bauten in seinem Garten und der Juraschutzzone zu verteidigen.

Die Bevölkerung Dänikens beschliesst an der Gemeindeversammlung den Kauf der alten Post. Es ist der erste Schritt zum neuen Dorfzentrum.

