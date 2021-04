Rohr Ein Dorf wacht plötzlich im Funkloch auf - bis die Lösung kommt, dauert es mehrere Wochen Über Nacht wurde Rohr vom Mobilfunknetz abgeschnitten – die Swisscom bedauert «Fehleinschätzungen». Bis eine neue Antenne im Einsatz steht, kann es aber noch dauern, weil Einsprachen gegen das Baugesuch eingereicht wurden. Noël Binetti 16.04.2021, 05.00 Uhr

Thomas Marti (links) und Anton Fankhauser beim Buswendeplatz in Rohr, die abgestellte Handyantenne im Hintergrund. Sie wurden nicht darüber informiert, dass einer mehrwöchige Versorgungslücke entsteht. Bruno Kissling

Rohr, seit Anfang Jahr mit dem Nachbardorf zur Einheitsgemeinde Stüsslingen-Rohr vereint, ist ein beschaulicher Ortsteil am nordöstlichen Rand vom Niederamt. Zum Zeitpunkt der Fusion lebten 92 Menschen im Ort.

Einer von ihnen ist Thomas Marti. Er führt hier einen Landwirtschaftsbetrieb, tageweise arbeitet er auswärts. Auch, als er mit dieser Zeitung am Telefon ein Gespräch führt. Wäre er in Rohr, ginge das nicht. Denn seit über einer Woche bleiben auf den Handys der Einwohnerinnen die Empfangsbalken aus. Und das soll bis Ende Mai so bleiben. Wer hier lebt und Mobilfunk nutzen will, ist Kunde der Swisscom. Sie ist hier einzige Betreiberin eines Mobilfunknetzes. Nun besteht aber eine Versorgungslücke für mehrere Wochen.

«Wie konnte so etwas passieren?»,

fragt sich Thomas Marti.

Seit 2015 informierte die Swisscom über die Abschaltung des 2G-Netzes. Die Technologie ist veraltet, überträgt sehr wenig Daten und benötigt dennoch viel Leistung. Letzte Woche war es soweit: Schweizweit wurden diese Antennen vom Netz genommen. Auch die einzige kleine Antenne von Rohr, unmittelbar bei der Busstation und an einem Masten befestigt, gehörte dazu.

Auch ein Handy mit Anbieter Salt hat in Rohr kein Netz. Bruno Kissling Auf dem Masten in der Mitte ist ganz oben die nun abgeschaltete, kleine 2G- Antenne erkennbar. Bruno Kissling Kein Netz, mitten im Dorf. Bruno Kissling Der alte Standort der Antenne: die Busstation in Rohr. Bruno Kissling Die 2G- Antene ist ziemlich unscheinbar. Sie wird bald abgebaut. Bruno Kissling

Marti möchte wissen, warum nicht rechtzeitig eine Alternative, eine neue Antenne mit 5G-Technologie in Betrieb genommen wurde: «In der heutigen Zeit kann man doch nicht einfach das Netz abstellen. Was soll ich in einem Notfall auf offenem Feld tun?» Zudem sei er als Kunde der Swisscom nicht über die entstehende Lücke informiert worden, sondern nur über die Abschaltung von 2G.

Überall hier gibt es 5G Antennen, Rohr gehört (noch) nicht dazu:

Marti hörte sich bei Bekannten um und merkte rasch: Auch sie haben kein Netz mehr. Martis Berufskolleg, Anton Fankhauser, ist schon seit vielen Jahren Kunde der Swisscom. Für sein Abo bezahlt er jeden Monat über hundert Franken. Auf Anfrage sagt er: «Bei der Hotline wurde ich weitergeleitet. Schliesslich erklärte mir jemand von der Swisscom, ich solle über WLAN in der Nähe des Hauses telefonieren. Zudem könne mir die Swisscom für die Zeit der Versorgungslücke die Gebühren erlassen.» Seither habe er nichts mehr gehört. Auch Fankhauser fragt sich: «Was, wenn etwas passiert?»

Das empfiehlt die Swisscom im Notfall: «Im Dorfkern selbst sollte eine Alarmierung über Nachbarn, etc. möglich sein. Sollte es Personen geben, die kein Festnetz-Telefon haben, so kann man beispielsweise vereinbaren, dass man sich täglich kurz beim Nachbarn meldet. Auch Kontrollanrufe von Verwandten, lassen sich auf diesem Wege lösen. Wenn möglich zu zweit draussen sein oder arbeiten, so kann die zweite Person entweder zum nächsten Haus laufen (die meisten dürften noch Festnetz haben) oder Richtung Stüsslingen fahren, um wieder in den Empfangsbereich des Mobilfunknetzes zu gelangen. Personen, die allein unterwegs sind, können vorher einer Person sagen, wo sie sich aufhalten und wann sie zurück sind. Die andere Person kann dann eine Suchaktion starten, sollte sich die vermisste Person nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückmelden. Speziell wichtig ist, dass Personen, die Tätigkeiten mit einer gewissen Gefährdung ausüben (Waldarbeiter oder auch Landwirte) diese Regeln einhalten und auch das Info-Blatt der Suva konsultieren.» «Nur Notrufe möglich» Die Anzeige «nur Notrufe» auf dem Handy bedeutet eigentlich: «im Moment finde ich den Home-Carrier nicht. Solltest du einen internationalen Notruf absetzen wollen, so werde ich alle Frequenzen durchsuchen. Sollte ich mich mit einem anderen Netz verbinden können, dann kann ich den Notruf dort absetzen. Sonst nicht.» Im Fall Rohr sind also im Moment auch keine Notrufe per Handy möglich.

Neue Antenne wegen Einsprachen verzögert

Auf der Website der Gemeinde ist eine Information der Swisscom aufgeschaltet. Daraus geht hervor, dass bis Ende Mai eine neue Antenne montiert und in Betrieb genommen wird. Die Swisscom habe sich bereits im Herbst 2019 um einen alternativen Standort bemüht und ein entsprechendes Baugesuch bei der damals noch eigenständigen Gemeinde Rohr eingereicht. Dieses wurde von der Gemeinde bewilligt. Doch es erfolgten Einsprachen aus der Bevölkerung.

Auf eine Anfrage schreibt eine Medienverantwortliche der Swisscom: «Diese Einsprachen bewirkten, dass die Baugenehmigung erst Ende November 2020 erteilt wurde.» Die landesweite Abschaltung des 2G-Netzes Anfang April war da schon beschlossene Sache. Und eine Realisierung der neuen Antenne sei nicht in so kurzer Zeit möglich:

«Normalerweise dauert es ein bis anderthalb Jahre, ehe ein neuer Standort nach der Erteilung der Baubewilligung in Betrieb gehen kann.»

Die Swisscom habe sich darum bemüht, dass die Bauarbeiten – inklusive Nachzug eines Glasfaseranschlusses für die Antenne – schon im Frühjahr 2021 in Angriff genommen werden konnten und die neue Antenne spätestens Ende Mai funktionieren werde.

Doch warum wurde keine temporäre Lösung, eine mobile Antenne, angestrebt? Die Swisscom schreibt dazu: «Auch solche brauchen eine Baugenehmigung – der Prozess hätte sich so nicht beschleunigen lassen.» Zudem würden auch Provisorien einen Glasfaser-Anschluss benötigen. «Aktuell wäre der Betrieb eines Provisoriums gar nicht möglich», behauptet Swisscom.

Gemeinde stand mit Swisscom in Kontakt

Nachdem das ganze Bewilligungsverfahren noch über die alte Gemeindeverwaltung lief, kümmerte sich nun auch der Gemeinderat der neuen Einheitsgemeinde Stüsslingen-Rohr um die Angelegenheit. Auf eine schriftliche Anfrage bestätigt die Gemeinde die Aussagen der Swisscom:

«Wir haben grundsätzlich von der Swisscom verlangt, dass sie eine mobile Antenne stellen, um die Versorgungslücke zu überbrücken.»

Doch aus technischen Gründen sei dies nicht möglich gewesen. Die Swisscom habe angeboten, die Kunden bezüglich Wifi-Calling und SMS-over-IP zu beraten. Und sie habe kostenlose Co-Working Spaces in Olten für die Übergangszeit offeriert. Diese Informationen befinden sich denn auch auf dem Schreiben, das auf der Gemeindewebsite publiziert ist.

Die Gemeinde hält in ihrer Antwort fest: «Wir haben, als wir von der Versorgungslücke Kenntnis hatten, sofort reagiert und den Kontakt mit der Swisscom hergestellt, um Lösungen zu suchen.» Zudem sei die Zusammenarbeit mit der Swisscom konstruktiv abgelaufen. Diese sei von sich aus mit Vorschlägen auf die Gemeinde zugekommen.

Auch eine geplante Info-Veranstaltung zum Thema, initiiert vom ehemaligen Gemeindepräsidenten Rohrs, konnte wegen der Corona-Schutzmassnahmen nicht rechtzeitig durchgeführt werden.

Swisscom hat Nutzung von 2G in Rohr unterschätzt

Schliesslich haben mehrere Faktoren wie ungenügende Planung, Einsprachen oder politische Verzögerungen dazu geführt, dass Rohr für einige Wochen zur strahlenfreien Oase wurde. Denn einige Leute beneideten das Dorf bereits in der Vergangenheit um seine tiefen Strahlenwerte.

Einige Fragen bleiben dennoch offen: Warum hat die Swisscom ihre Kunden nicht im Vorfeld über das Funkloch informiert? Sie schreibt dazu: «Grundsätzlich sind wir davon ausgegangen, dass unsere Kunden auch bisher zu Hause über WLAN oder über eine besser versorgte Gemeinde mit Mobilfunk kommunizieren. Dabei haben wir unterschätzt, wie viel Verkehr gleichwohl über 2G lief, etwa SMS, um sich im VPN-Netzwerk oder E-Banking einzuloggen.»

«Dies tut uns sehr leid. Da war unsere Kommunikation nicht optimal und wir haben daraus unsere Lehren gezogen.»

Wird die Swisscom ihren Kundinnen und Kunden aus Rohr, die vom Unterbruch betroffen sind, für die Zeit des Ausfalls die Gebühren erlassen? «Sie dürfen sich diesbezüglich bei uns melden. Wir werden jeden Einzelfall prüfen», so die Swisscom.

Weiter hält sie fest: «Fälle wie in Rohr können vorkommen, sind aber sehr selten. Die Schweiz kennt im Mobilfunk keine Grundversorgungspflicht.» Die fast «lückenlose» Abdeckung des Landes durch Swisscom sei ein freiwilliger, unternehmerischer Entscheid, der im Vergleich zu anderen Ländern zu einem einzigartig hohen Standard geführt habe. «Daher können wir gut nachvollziehen, dass der Verlust des Empfangs zu heftigen Reaktionen führt, auch wenn dieser eine kurze Zeit dauert.»

Ob mehrere Wochen «eine kurze Zeit» darstellen, sei dahingestellt.