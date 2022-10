Sendemasten: Dafür dienen die zwei Kolosse über dem Niederamt

Richtfunk und Radioprogramme Sie prägen die Skyline des Niederamts: Das sind die Funktionen der beiden Sendemasten bei der Froburg und auf dem Dulliker Engelberg Ob Lostorf und auf dem Engelberg stehen sie: Die zwei markanten Sendemasten sind Teil von einem grossen Netz. Wir haben bei der Tochterfirma der Swisscom, die diese Kolosse aus früherer Zeit bewirtschaftet, nachgefragt: Wozu dienen diese Anlagen genau? Noël Binetti Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Dieser Sendeturm auf der Froburg aus dem Jahr 1976 gehört Swisscom und wird von deren Tochterfirma Swisscom Broadcast AG bewirtschaftet. Bruno Kissling

In verschiedener und auffälliger Bauweise ragen sie hoch in die Luft: Auf beiden Hügelzügen, die nördlich und südlich des Niederamts verlaufen, steht je ein Sendeturm. Was hat es damit auf sich? Wer betreibt die Sendemasten, die seit Jahrzehnten praktisch zur Landschaftsansicht dazugehören? Eines der markanten Bauwerke steht bei der Froburg in Lostorf auf einem Grundstück der Bürgergemeinde Olten. Der andere Sendemast ist umgeben von Bäumen und befindet sich auf dem Dulliker Engelberg.

Eine kurze Recherche zeigt: Beide Masten werden von der Firma Swisscom Broadcast AG bewirtschaftet, einer Tochterfirma des Swisscom-Konzerns, die sich den Betrieb und Unterhalt von Funknetzen zur Aufgabe gemacht hat. Angeboten werden von ihr Rundfunknetze für die Radiobranche sowie Sicherheits- und Betriebsfunknetze, etwa für Polizei, Rettungsdienste, Transportunternehmen oder Elektrizitätswerke.

Mit Stacheldraht gesichert: Der Sendemast auf dem Engelberg wurde 1973 errichtet und gehört der Swisscom Broadcast AG. Bruno Kissling

«Ferner stellen wir ein Portfolio von 450 Sendestandorten zur Mitbenutzung zur Verfügung», schreibt das Unternehmen auf seiner Website; eine weitere Sparte widmet sich «anspruchsvollen Videoüberwachungslösungen inklusive Videoanalytik». Doch darum soll es hier nicht gehen.

Walter Haas, Regionenleiter bei Swisscom Broadcast AG. Swisscom Broadcast AG

Zu den Niederämter Sendemasten kann Walter Haas Auskunft geben. Er arbeitet bereits viele Jahre als Regionenleiter bei Swisscom Broadcast und kennt die Eigenschaften und Funktionen der Sendemasten genau. Auf Anfrage sagt er:

«Der Turm auf der Froburg wurde 1976 errichtet, jener auf dem Engelberg 1973. Beide dienen dem Rundfunk.»

Doch was bedeutet das genau? Walter Haas sagt: «In erster Linie werden sie zur Verbreitung des Radioprogramms von SRF eingesetzt. Ab 1988 sendeten wir von der Froburg die Sender SRF 1 und 2, etwas später dann auch SRF 3.» Ähnlich ist es auf dem Engelberg: «Von dort senden aber zusätzlich auch private Radiostationen ihre Programme.» Dazu zählen etwa die Sender «Radio 32», «Kanal K» und «Argovia».

Erfolgte die Ausstrahlung früher noch ausschliesslich über UKW, kommt dabei seit einer Weile auch die DAB+-Technologie zum Einsatz. Haas dazu: «Die SRG sieht momentan vor, dass UKW per Ende 2024 eingestellt wird.» Doch diese Frage muss politisch noch abschliessend geklärt werden.

Früh am Morgen: der Sendemast auf dem Engelberg bei Sonnenaufgang, fotografiert Mitte Oktober 2022 von Hägendorf. Bruno Kissling

Immer Sichtkontakt zum nächsten Mast

Die beiden Sendemasten im Niederamt sind Teil von etwas Grossem. Auf dem Kartenmaterial des Bundes lassen sich online sowohl Richtfunkstrecken als auch Radio- und Fernsehsender einblenden. Plötzlich erscheint so ein dichtes Netz von gelben und blauen Linien auf der Schweizer Landkarte. Sie stellen verschiedene Frequenzen dar.

Haas führt aus: «Im Auftrag der SRG verbreiten wir die Programmsignale per Richtfunk an unsere Antennenstandorte. Das erfolgt meist in mehrfacher Ausführung, zur Absicherung.» Sollte eine Störung auftreten, weicht das System automatisch auf eine andere Quelle aus: «Das geschieht ganz schnell. Wer gerade Radio hört, bekommt davon nichts mit.» Von den Sendemasten wird das Radioprogramm schliesslich an die Geräte übermittelt.

Über diesen Sendemast werden Radioprogramme von SRF und privaten Sendern, aber auch Funksignale von Blaulichtorganisationen oder privaten Unternehmen gesendet. Bruno Kissling

«Heute sind wir es uns zudem gewohnt, mit dem Autoradio auch in Tunnels mehrere Sender empfangen zu können, das war früher nicht so. Möglich wird das durch sogenannte Repeater, die die Signale vor dem Portal empfangen und sie ins Tunnelinnere weitersenden», erklärt Haas.

Für ihre Richtfunkfrequenzen muss Swisscom Broadcast beim Bundesamt für Kommunikation eine Konzession beantragen; jährlich fallen dafür Gebühren an. Einmal gebaut, können die Antennen aber von verschiedenen Akteuren genutzt werden. Walter Haas sagt: «Wir vermieten sogenannte Mastmeter an Dritte.» Je grösser eine Installation ist, desto höher fällt die Rechnung aus.

Zu den möglichen Nutzern zählen etwa die Blaulichtdienste wie Polizei und Feuerwehr mit ihren eigenen Netzen oder Transportunternehmen, die intern über Funk kommunizieren.

Aber auch Swisscom und andere Mobilfunkanbieter können auf die Masten zurückgreifen. Lässt man sich nämlich auf der Landkarte des Bundes die Standorte von Handyantennen anzeigen, wird deutlich, dass vom Turm bei der Froburg auch solche Signale ausgehen.

Walter Haas vergleicht die Standortwahl für die Sendemasten an den exponierten Stellen mit Höhenfeuer von früher: «Ein Sendemast muss immer in Sichtweite des nächsten sein, sonst kann keine Verbindung entstehen.» Das erklärt, warum es im bergigen Gebiet der Schweiz viel mehr solcher Masten gibt. «Etwa im Tessin: Dort braucht es in fast jedem Seitental Sendeanlagen, um die Versorgung zu gewährleisten. Hingegen im Mittelland fallen die Standorte spärlicher aus», sagt Haas.

OTEN: So lautet die interne Bezeichnung bei Swisscom Broadcast für den Turm auf dem Engelberg. Bruno Kissling

Regelmässige Kontrollen und Fernüberwachung

Platz zum vermieten: Der Sendeturm auf der Froburg ist aktuell nicht ausgelastet. Bruno Kissling

Einen «Mutterturm» gibt es heute nicht mehr in der Schweiz: «Früher war das im Bereich der Fernsehsenderübertragung der Fall; mit einem grossen Masten auf dem Albis.» Haas beschreibt ein Netz der rund 450 Schweizer Masten-Standorte, das dezentral aufgebaut ist: «Grosse Anlagen befinden sich etwa auf dem Chasseral, dem Bantiger oder dem Säntis.»

Welche der Sendemasten auch für militärische Zwecke genutzt werden, darf die Swisscom Broadcast nicht bekannt geben. Die Antennenstandorte, auch die beiden im Niederamt, verfügen aber über Notstromaggregate: «Alle zwei Monate suchen wir die Anlagen auf und führen Probeläufe durch. Kontrollen auf den Masten machen wir im Normalfall einmal jährlich.» Die Systeme an den Masten und im Gebäude werden zudem fernüberwacht und rund um die Uhr betreut.

Zur Auslastung der Sendemasten führt Walter Haas ergänzend hinzu:

«Weil die Technologien und ihre Bauteile immer kleiner produziert werden, haben wir teilweise viel leere Stockwerke auf den Masten.»

Im Niederamt gilt das für den Masten auf der Froburg, «jener auf dem Engelberg ist gut ausgelastet».

Wenn angezeigt, redimensioniere Swisscom Broadcast ihre Standorte manchmal. Doch im Niederamt sind diesbezüglich im Moment keine Anpassungen vorgesehen: «Das sind meistens Projekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken», weiss Walter Haas aus Erfahrung. Und: «Einige unserer Sendemasten stehen sogar unter Denkmalschutz.» Doch die zwei Sendetürme im Niederamt gehören nicht dazu.

