Reto Peter: Schweizer Musiker gewinnt Grammy

Reto Peter Dem früheren Erlinsbacher gelang die Grammy-Sensation: «Hauptsache ist die Musik» Schweizer Grammy-Gewinner sind selten. Doch Reto Peter, der in Erlinsbach aufgewachsen ist, hat es geschafft. Er sorgte für den richtigen Ton beim besten Kinderalbum des Jahres. Anna Raymann Jetzt kommentieren 10.02.2023, 10.40 Uhr

Der Ton-Engineer und Schlagzeuger Reto Peter gewinnt einen Grammy. zvg

«Wir haben gewonnen!», jubelte Reto Peter am vergangenen Wochenende. «Wir» sind hier die Alphabet Rockers, eine Hip-Hop-Band für und mit Jugendlichen und gewonnen haben sie einen Grammy, die wichtigste Auszeichnung im Musikgeschäft. Dafür gesorgt, dass das preisgekrönte Album auch preiswürdig klingt, hat der Schweizer Schlagzeuger und Sound-Engineer Reto Peter. Ein Grammy ist ein guter Grund zum Jubeln.

Reto Peter ist seit Jahrzehnten im Geschäft, auf seinem Mischpult hatte er viele Hits, die wir aus dem Radio kennen. Aber: «Ich war zum ersten Mal an der Grammy-Verleihung. Es ist ein riesiger Event, der den ganzen Tag dauert. Mittags gingen meine Frau und ich zur ersten Veranstaltung und sind bis zur Afterparty am Abend geblieben.»

Die Preise für die Nebenkategorien werden noch vor der Abendshow mit den Stars vergeben. Amanda Gorman, die das Gedicht zu Bidens Inauguration vorgetragen hat, moderierte die Kategorie des besten Kinderalbums, in der auch Reto Peter mit den Alphabet Rockers nominiert war. «Sie war fantastisch! Und als dann unser Name fiel, war das eine grosse Freude!»

Die Alphabet Rockers waren bereits mehrmals für einen Grammy nominiert, nun haben sie mit «The Movement» zum ersten Mal einen gewonnen.

Von der Bigband in Aarau nach Boston und New York

Beim Abmischen hat der Aargauer das Album viele Male gehört – «Power up ist darauf mein Lieblingssong», sagt Reto Peter, «die Band hat eine Marktlücke gefunden. Sie macht Musik, die Kinder und Jugendliche abholt, aber auch den Eltern gefällt. Solche Musik habe ich vermisst, als meine Kinder in dem Alter waren.» Nichts an dem Album klingt überdreht oder albern.

Es ist Musik, die ihre Zielgruppe ernst nimmt - mit ausgereiften Texten und groovigem Hip-Hop-Sound. «Die grösste Herausforderung war es, dass die Stimmen und die Texte klar und verständlich sind. Die Alphabet Rockers haben eine wichtige Message. Sie sprechen sich gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit aus – das soll man auch deutlich hören.»

In Peters Home-Studio in Kalifornien, wo er heute mit seiner Frau lebt, stehen allerhand Trouvaillen und Souvenirs einer Biografie, in der die Musik schon immer den Ton angab: «Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Mutter war Musiktherapeutin und so hörten wir zu Hause viel Klassik. Mein Onkel, der für Polygram gearbeitet hat, kam zu Weihnachten immer mit einer grossen Kiste Platten vorbei, mein Bruder und ich haben uns dann immer sofort auf die Popalben gestürzt.»

Mit acht setzte er sich zum ersten Mal an ein Schlagzeug, und blieb dabei. In der Bigband an der Kanti in Aarau traf er schliesslich auf Fritz Renold, Festivalleiter von Jazzaar in Aarau. Auch der Schönenwerder war in diesem Jahr für einen Grammy nominiert. Über ihn hörte Reto Peter erstmals vom Berklee College of Music in Boston. Er wagte es, setzte alles auf eine Karte und zog nach Boston, wo er Musik und Tontechnik studierte.

Die ganze Palette von Kunz bis Green Day

Nach dem Abschluss fand er einen Stelle im Magic Shop in New York - «in dem Studio, in dem David Bowie sein letztes Album aufgenommen hat!» Da das erste Praktikum unbezahlt war, jobbte er nachts im Club. Musik ist kein Geschäft, in dem man zu viel Schlaf kommt. Aber es habe sich gelohnt.

Im Studio lernte er nicht nur die technischen Hintergründe, sondern auch alles andere, was es braucht, damit ein Album entstehen kann: die Absprachen, die Hierarchien und das Zwischenmenschliche. «Natürlich geht es in meinem Beruf sehr viel um Technik, aber letztlich ist sie zweitrangig. Die Hauptsache ist und bleibt die Musik.»

Schweizer Grammy-Gewinner Der amerikanisch-schweizerische Violinist Yehudi Menuhin, veröffentlichte mit Concert of the Century 1978 das beste Klassikalbum. Der Zürcher Harfenist Andreas Vollenweider gewann 1987 einen Grammy. Es folgten der Produzent und Musikethnologe Marcel Cellier (1990), der Genfer Harmonikaspieler Grégoire Maret als Bandmitglied von Herbie Hancock (2006), Produzent Al Walser (2016), die Geigerin Patricia Kopatchinskaja (2018) und zuletzt der gebürtige Küssnachter Klarinettist und Saxofonist Linus Wyrsch – wie Reto Peter – für das beste Kinderalbum (2019).

Von da an kam Album um Album hinzu, von sanften Sounds bis krassen Riffs ist alles dabei. So arbeitete er Anfang 2000 als Tontechniker mit der Punkrockband Green Day. Fast ein Jahr verbrachten sie zusammen im Studio: «Es war ein einmaliges Erlebnis, zu sehen, wie ein solches Album entsteht», sagt Reto Peter, «ich war alleine mit Billie Joe im Studio, als er zum ersten Mal ‹American Idiot› sang. Er fragte mich danach, ob der Text zu krass sei.» Der Text blieb, entstanden ist ein Album, das ebenfalls einen Grammy gewann.

Seit über 20 Jahren lebt der Ton-Engineer und Produzent inzwischen in Kalifornien. Trotzdem hat er immer noch regelmässig Kontakt in die Schweiz – auch zur Musikszene. Er mischte Alben für Schweizer Künstler wie Eliane, Adrian Stern und Kunz, produzierte Schweizer Bands wie Deer Park Avenue, Lucy Four und The High Times. Und mindestens einmal im Jahr besucht Reto Peter seine Eltern, die heute beide im Raum Aarau leben.

«Power Up» ist Reto Peters Lieblingssong auf dem Grammy-Album. Alphabet Rockers

Alphabet Rockers, «The Movement», 2022 School Time Music.

