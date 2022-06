Recyclingcenter Von Basel bis Chiasso: In Trimbach verwerten die SBB Fahrplananzeigen, Parkuhren und alte Kabel Bruno Kissling Abbruchmaterial und alte Bestandteile der SBB-Infrastruktur werden bei den SBB auf wertvolle Rohstoffe geprüft. Damit fördert das staatliche Unternehmen rentabel die Kreislaufwirtschaft, gleichzeitig finden Mitarbeitende hier eine Stelle, wenn sie an ihrem Arbeitsplatz ausfallen. Noël Binetti 0 Kommentare 25.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Wenn ein grosser Lastwagen durch die 30er-Zone an der Industriestrasse in Trimbach kurvt und schliesslich auf dem Gelände des SBB Recyclingcenters zum Stehen kommt, hält dieser Moment für Stefan Leuenberger immer eine Überraschung bereit: «Die Camions sind manchmal randvoll mit Material», weiss der Fachspezialist Entsorgung.

Stefan Leuenberger, Fachspezialist Entsorgung bei den SBB. Bruno Kissling

Er leitet hier ein Team an, das die Weiterverwertung und Rückgewinnung unterschiedlichster Materialien zu seiner Spezialität gemacht hat. Rollmaterial, also Lokomotiven oder Waggons aus dem Personenverkehr, sucht man auf dem Areal vergeblich. Doch aus dem schweizweit filigran verzweigten Infrastruktur-Netz der SBB fällt so allerhand an.

Gerade schlägt ein Mitarbeiter, gekleidet in vertrauter neonfarbener Sicherheitsbekleidung, die Plane eines LKWs zurück. Ein anderer rollt bereits mit dem Stapler an. Der Inhalt beträgt diesmal lediglich drei Palettenrahmen; was drinsteckt ist noch unklar.

Die frisch eingetroffene Fracht mag von Yverdon-les-Bains oder Bad Ragaz stammen: Wenn in der Schweiz eine Bahnunterführung renoviert, ein Stellwerk ersetzt oder ein SBB-Kundencenter auf den neusten Stand gebracht wird, gelangen mit ziemlicher Sicherheit einige der zurückgebauten Utensilien in die Hände Leuenbergers und seiner Mitarbeitenden.

Ein Mitarbeiter sortiert eingegangenes Material. Bruno Kissling

Bei einer Führung durch die praktisch eingerichtete Entsorgungsstrasse lässt sich rasch feststellen: Es gibt kaum ausgediente Dinge, in denen nicht noch etwas Wertvolles steckt. Beim Eingang werden die Güter in einer Datenbank erfasst, um den Überblick zu behalten.

SBB fahren mit Recycling Gewinn ein

Die Recycling-Abteilung war früher in Dulliken beheimatet. «An diesem Standort kam es zu Problemen mit dem Dach, darum sind wir vor rund vier Jahren nach Trimbach gezogen», holt Leuenberger aus. Einst war seine Abteilung allerdings noch etwas anders aufgestellt: «Als ich 2012 begonnen habe hier zu arbeiten, bestanden die Arbeiten vor allem darin, das anfallende Material zu sortieren und weiterzugeben; an spezialisierte Händler.»

Zusammen mit dem damaligen Leiter des Recyclingcenters habe er dann begonnen, der Wertschöpfungskette mehr Beachtung zu schenken, die Kreislaufwirtschaft zu optimieren. Trägt sich das Recyclingcenter finanziell also selbst? Leuenberger lächelt etwas verschmitzt: «Ja, es wirft sogar etwas ab und ermöglicht so, Bauprojekte günstiger umzusetzen.» Beruflich sei er früher «auf der anderen Seite der Wirtschaft», bei Entsorgungsbetrieben angestellt gewesen, darum habe er den Wert erkannt, der hier für die SBB drin liege.

Insgesamt arbeiten etwa acht Personen im Recyclingcenter-Team, drei davon fest angestellt. Die übrigen jeweils fünf Mitarbeitenden sind im Rahmen von Integrationsprogrammen wie zum Beispiel «SBB Anyway» anstellt.

Beim Rundgang ist auch Lukas Wyss mit von der Partie. Er ist Leiter Entsorgung bei den SBB, zu seinen Aufgaben gehört die Koordination von Abfällen und Wertstoffen der gesamten SBB. Wyss sagt: «Unser Ressort ist dezentral organisiert. Unsere Fachspezialisten sind in der ganzen Schweiz verteilt. Wenn von einer Baustelle Material anfällt, prüfen wir, ob es schadstoffbelastet ist. Das kann beispielsweise bei alten Displays der Fall sein oder bei Batterien.» Dann gilt es, die Materialien zu trennen und den Wertstofferlös «in saubere Fraktionen» einzuteilen.

Zum Auftrag der SBB ergänzt Wyss: «Weil wir ein öffentlich-rechtlicher Betrieb sind, dürfen wir die gewonnen Rohstoffe nicht einfach nach eigenem Ermessen weiterverkaufen.» Die SBB müssen die einzelnen Posten öffentlich ausschreiben und dann an die meistbietende Partei verkaufen.

Material ohne Ende: Manchmal ist der ganze Lagerplatz ausgelastet. Bruno Kissling Kabel sind wegen ihres Kupfers wertvoll. Bruno Kissling Alte Fahrplananzeigen. Bruno Kissling Minutiöse Verwertung: Wenn Material angeliefert wird, tauchen auch immer wieder neue Dinge auf. Bruno Kissling Stefan Leuenberger leitet das Recyclingcenter der SBB. Bruno Kissling Trennung der verschiedenen Metalle. Bruno Kissling Gleisleuchten und Fahrplananzeigen: Alles wird kontrolliert. Bruno Kissling Bereit für den Wiedereinsatz: Diese Seilmuffe wurde wiederaufbereitet. Sie dient zum Spannen der Fahrleitung. Bruno Kissling Auch der Pausenplatz der Mitarbeitenden ist von der Bahn geprägt: alte Zugtische mit Abfalleimer. Bruno Kissling

Umrüstung aller Gleisleuchten in der Schweiz

Auf dem Platz neben dem Gebäude: Gestapelt, in grosser Menge steht hier alles Mögliche: Leuenberger zeigt auf einen Trafo: «Der hätte eigentlich nicht bei uns landen sollen. Das Objekt gehört nach Dulliken, dort besteht weiterhin ein Kompetenzzentrum, das solchen Anlagen Öl entnimmt und sie in Einzelteile zerlegt.»

Unmittelbar daneben liegen einige Gleisfeldleuchten. «Das ist ein grösseres Projekt, das nun begonnen hat», erklärt Leuenberger:

«Insgesamt 15'000 bis 18'000 solcher Lampen werden aktuell schweizweit auf LED-Technologie umgerüstet.»

Alle ausgedienten werden nach Trimbach verfrachtet; ihnen werden hier die Quecksilber- und Natriumdampflampen entnommen, dann werden sie zerlegt.

Dahinter steht eine Charge Fahrplananzeigen, wie man sie von fast jedem Bahnhof kennt; ihre Zeit ist abgelaufen. Und auch zahlreiche alte Parkuhren haben den Weg nach Trimbach gefunden. Nun führt Leuenberger durch die verschiedenen Arbeitsplätze. In seiner Tasche führt er stets ein Magnet mit. Damit lässt sich rasch prüfen, ob etwas aus Eisen besteht oder aus Kupfer und Messing.

Werden verwertet: Die Zeit dieser Parkuhren ist abgelaufen. Bruno Kissling

Bei manchen Komponenten, die hier ankommen, lässt sich vor lauter Schmutz kaum erkennen, was das sein könnte. Gereinigt und von Fremdstoffen befreit, können die Teile dann entweder wieder auf einer Baustelle eingesetzt oder der Rohstoffgewinnung zugeführt werden.

Alte Kabel machen einen grossen Bestandteil des Recyclings aus. Die Mitarbeitenden schneiden solche in handliche Stücke und führen sie einer Maschine zu. Dort wird die Ummantelung aus Kunststoff vom Kupfer gelöst. Beides fällt am Ende sauber getrennt und in Form von Granulat in Kisten. Wer hier arbeitet, trägt am besten einen Schutz für Gehör und Augen.

Hier werden alte Kabel hinein gewofen ... Bruno Kissling

... heraus kommt Kupfer. Aktuell beträgt dessen Preis rund acht Franken pro Kilo. Bruno Kissling

Umzug nach Hägendorf 2026

Die Tage des Recyclingcenters in Trimbach sind aber gezählt. Ende 2023 zieht das Zentrallager für Fahrbahnmaterialien, das sich auf dem angrenzenden Grundstück befindet weiter, nach Hägendorf. Dort bauen die SBB seit 2021 einen modernen Standort für beide Abteilungen. Der Umzug der Recyclingabteilung ist für Ende 2026 vorgesehen. «Dort werden wir etwas mehr Platz zur Verfügung haben, die Aufgaben bleiben aber dieselben», so Leuenberger.

Ein Ziel am neuen Ort ist es, mittels Digitalisierung die Erfassung und Koordination der zu recycelnden Güter noch effizienter zu gestalten. Doch Leuenberger betrachtet den Menschen hinter den Abläufen nicht als ersetzbar:

«Das Fachwissen und die Fähigkeit zur Einschätzung, welche Komponenten in welchen Teilen stecken, kann nicht von Maschinen übernommen werden.»

Auch würden immer wieder neue Posten angeliefert, die zuerst untersucht und geprüft werden müssen. So bleibt die Arbeit nicht aus – und oft hält sie Überraschungen bereit.

Mit «SBB Anyway» zeigt die Bundesbahn soziales Engagement

In wechselnder Zusammensetzung werden am Standort Trimbach Mitarbeitende aus dem Programm «SBB Anyway» beschäftigt. Mit diesem Projekt zeigen die SBB soziales Engagement: Anyway betreibt in den drei grossen Sprachregionen sechs Betriebe mit Arbeitsplätzen für rund 120 SBB-Mitarbeitende, die entweder ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können oder während einer beruflichen Neuorientierung eine Tagesstruktur benötigen.

Dieses Projekt ermöglicht den SBB, ihre Angestellten durch angepasste Tätigkeiten beruflich zu integrieren, wieder fit zu machen oder temporär zu beschäftigen, damit sie in einer sozialen und gesunden Struktur bleiben können. Die Restarbeitsfähigkeit der Angestellten wird so genutzt und erhalten. Die SBB schreiben auf Anfrage:

«Sie leisten mit bahnnahen Dienstleistungen und Produkten einen spürbaren und nachhaltigen Beitrag für unsere Kundinnen und Kunden, in hoher Qualität.»

Zu den Aufgaben gehören neben den Demontage- und Kommissionsarbeiten in Trimbach beispielsweise die Textilreinigung für das orange Berufskleidersortiment, die Revision von Stellwerkrelais, die Verarbeitung von Kunststoffplanen, Leder und Stoffen, sowie administrative Dienstleistungen – etwa das Durchführen und Organisieren von Seh- und Hörtests für SBB-Mitarbeitende oder das Digitalisieren von Dokumenten und Zeichnungen.

