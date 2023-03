Anliker gewinnt vor Bundesgericht: Trimbacher Garage kein Tempel

Rechtsstreit Trimbach: Bundesgericht gibt Star-Tuner Anliker recht – nun darf seine ausgefallene Garage stehen bleiben Nach acht Instanzen und hohen Gerichtskosten ist der Rechtsstreit um die Garage (fast) zu Ende. Das Bundesgericht hat entschieden, dass es sich nicht um einen buddhistischen Tempel handelt. Ueli Anliker hegt bereits Ausbaupläne. Noël Binetti Jetzt kommentieren 15.03.2023, 16.00 Uhr

Ueli Anliker mit dem Streitobjekt: Das als «Tempel» bezeichnete Objekt im Garten geht für das Bundesgericht als Garage durch. Bild: Bruno Kissling

Der fünfjährige Rechtsstreit hat nun ein Ende: Die Bürgergemeinde Trimbach muss akzeptieren, dass das kleine Gebäude neben dem Wohnhaus der Familie Anliker eine Garage ist und nicht, wie von ihr beanstandet, ein buddhistischer Tempel. Das Bundesgericht weist die Beschwerde der Bürgergemeinde in letzter Instanz zurück. Das vermeldete das Newsportal «32today» am Dienstag.

Schon das Schiedsgericht, das bei Streitigkeiten zu Baurechtsverträgen zum Tragen kommt, hat vor einem Jahr zugunsten des Star-Tuners entschieden. Laut dem Bericht haben sich in den fünf Jahren, die der Streit bereits dauert, über 50 000 Franken an Verfahrenskosten angehäuft. Gemäss Anliker fallen die Ausgaben der Bürgergemeinde aber wesentlich höher aus.

Präsident der Bürgergemeinde soll zurücktreten

Für ihn ist die Lage klar: In der Nachbarschaft hätten alle einen Unterstand oder ein Gartenhaus. Anliker sieht daher nicht ein, warum für seine Garage aus speziellem Glas andere Regeln gelten sollen.

Auf Anfrage erklärt der exzentrische Quartierbewohner: «Noch ist die Sache nicht ganz erledigt. Denn vor Verwaltungsgericht ist nach wie vor ein anderer Prozess hängig.» Er freue sich aber über den vorliegenden Entscheid des Bundesgerichts: «Ich habe nichts anderes erwartet. Sonst hätte ich die Garage nicht so gebaut.»

Ueli Anliker. Bruno Kissling

Anliker glaubt, dass der ganze Streit die Bürgergemeinde alles in allem rund 120 000 Franken kosten wird. Denn diese muss ihn entschädigen und nun auch für seine Anwaltskosten aufkommen. Mit der Bürgergemeinde geht Anliker hart ins Gericht. Er sagt:

«Ich lege den Trimbacher Bürgerinnen und Bürgern ans Herz, dass ihr Bürgergemeindepräsident per sofort zurücktreten muss.»

Denn dessen Gang vor die verschiedenen Instanzen koste die Bürgergemeinde viel Geld. «Und das nur, weil einer etwas gegen mich hat.»

«Ich glaube, die Leute, die gegen mich vorgehen, handeln nur aus Neid», antwortet Anliker auf die Frage, warum er im Trimbacher Quartier dermassen aneckt. Durch das Urteil des Bundesgerichts bestärkt, hegt er nun sogar Ausbaupläne: «Ich werde ein Baugesuch für eine weitere Garage auf dem Grundstück einreichen. Die Bürgergemeinde kann natürlich erneut Einsprachen machen und dagegen vorgehen. Dann werden sie aber noch mehr Geld verlieren.»

Blickfang: Manchen Anwohnerinnen und Anwohnern ist das Objekt in Anlikers Garten ein Dorn im Auge. Bild: Bruno Kissling

Das Objekt im Garten darf nun stehen bleiben. Daran wird auch der andere noch hängige Prozess vor Verwaltungsgericht nichts mehr ändern, ist Anliker überzeugt: «Nach dem Entscheid jetzt vom Bundesgericht wird das Verwaltungsgericht nicht anders entscheiden. Ich werde auch dort gewinnen.» Danach sei Endstation: «Dieser Entscheid kann dann nicht mehr weitergezogen werden», sagt Ueli Anliker.

Der Bürgergemeinde ging es um das Prinzip

Trotz angeblicher Beweisfotos konnte die Bürgergemeinde Trimbach das Bundesgericht offenbar nicht überzeugen. Dieses wies auch den Vorwurf zurück, wonach das vorinstanzliche Schiedsgericht nach Willkür entschieden und Beweise missachtet habe. Von der Bürgergemeinde war am Dienstagnachmittag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Gegenüber dieser Zeitung sagte deren Präsident Martin Staub vor bald einem Jahr: «Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir vor Bundesgericht gewinnen, doch die Chance dort ist 50/50.» Der Bürgergemeinde ging es beim Gang vor Gericht ums Prinzip. Es könne nicht sein, dass «einer einfach Dinge baut, ohne jegliche rechtliche Grundlage», so Staub damals. Und: «Wir warten jetzt ab, was das oberste Gericht entscheidet.» Das hat das Gericht jetzt getan, der Bürgergemeinde bleibt nur die Einsicht.

Nun geht an der Trimbacher Hegibergstrasse also ein Kapitel zu Ende; zumindest aus juristischer Sicht. Auf der menschlichen Ebene dürften die Fronten im Quartier jedoch verhärtet bleiben, insbesondere wenn Anliker seine angekündigten Pläne für ein weiteres Bauobjekt in die Tat umsetzen will und dafür ein Baugesuch einreicht. Denn ein Blick in die Vergangenheit lässt darauf schliessen: Ueli Anliker wird kaum ein Projekt in typisch schweizerischer Ästhetik aushecken.

