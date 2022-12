Forum: Das Niederamt auf der Suche nach einem neuen Selbstbild

Raum und Mobilität «Das Risiko besteht, dass das Projekt zum Papiertiger wird» – das Niederamt auf der Suche nach einem neuen Selbstbild Akteure aus Politik und vom Kanton diskutierten mit der Öffentlichkeit an einem Forum. Thema: Der Marschplan in Sachen Raumentwicklung und Verkehrsprobleme. Es war ein Stimmungstest in einem Prozess, der bereits ein Jahr andauert. Noël Binetti Jetzt kommentieren 08.12.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Über Lösungen diskutieren.» Dazu waren am Mittwochabend Interessierte aus dem Niederamt eingeladen. Es ging um nichts weniger als «die dringendsten raumplanerischen und verkehrlichen Herausforderungen des Niederamts». Empfangen hat eine Projektkommission, bestehend aus den Gemeindepräsidien des Niederamts, den Städten Olten und Aarau, Nachbargemeinden, Vertreter des Regionalvereins Olten-Gösgen-Gäu, Regierungsrätin Sandra Kolly und Ämter des Kantons Solothurn.

Vielfältig beansprucht: Das Niederamt vereint diverse Wohnlagen, ausgedehnte Industriezonen und Naturflächen auf kleinem Raum. Bei Schönenwerd (dunkler Fleck) soll ein dienstleistungsorientiertes Regionalzentrum entstehen. ARP

Den etwas über 70 Anwesenden wurden die Ergebnisse aus bisher vier Workshops präsentiert, mit denen sich die Projektkommission seit rund einem Jahr auseinandersetzt. Vertreter des Kantons und mehrere Gemeindepräsidenten zeigten auf, wohin die Reise geht. Oder besser: gehen könnte. Denn Konkretes wurde im Schönenwerder Casinosaal an diesem Abend nicht vorgestellt.

Die eine Lösung gibt es nicht

Der grosse Wurf, die allumfassende Lösung oder eine völlig neue Antwort gebe es nicht auf die Fragen, die sich den Gemeinden von Eppenberg-Wöschnau bis Olten stellten, so der Tenor. So sei etwa die nicht ganz neue Idee eines Tunnels unter dem Engelberg zur A1 nicht verfolgt worden. Potenzial für punktuelle Verbesserungen sei aber durchaus vorhanden, viele kleine Justierungen würden die gewünschte Veränderung bringen, zeigte man sich überzeugt.

Stau zu Stosszeiten von Olten bis Dulliken, auch wegen der Arbeiten am Oltner Postplatz. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Verkehrsstaus auf Niederämter Strassen haben die Sache ins Rollen gebracht. Dieser sei zu einem grossen Teil hausgemacht, wurde immer wieder betont. Beim Austausch zwischen Kanton und Gemeinden kamen im vergangenen Jahr aber immer mehr Themen wie Raumplanung, überkommunale Zusammenarbeit oder das selbstbewusste Auftreten als Region hinzu.

Das Potpourri an Ideen – hier wurde von Aktionsplan und Massnahmen gesprochen – ist bunt. Unter dem Dossier Raum wurden etwa die Aufwertung der Strassenräume und Dorfzentren, eine regionale Bewirtschaftung der Arbeitszonen, das Angehen von Konflikten in Naherholungsgebieten, dichtere Bauweisen oder die Schaffung eines Regionalzentrums für Dienstleistungen und urbanes Wohnen in Schönenwerd und Niedergösgen hervorgehoben.

Und das Paket Mobilität umfasste Punkte wie eine verbesserte Zentrumszufahrt zu Olten, Steuerungsmassnahmen und Pilotversuche in Sachen Güterverkehr (bis hin zu Sperrungen), die Schaffung einer Velovorrangroute, die baldige Umsetzung halbstündlicher Verbindungen mit dem Zug nach Olten oder Aarau und die Optimierung des Busangebots mit besseren Anschlüssen und kürzeren Umsteigezeiten. Konkret: weniger motorisierter Individualverkehr, mehr ÖV und mehr Velo.

Die Aare im Niederamt: Ein beliebtes Naherholungsgebiet, wo es immer wieder zu Nutzungskonflikten kommt. (Archivbild) Patrick Lüthy

Angesichts attraktiver Wohnlagen, teils noch unbebauten Industrie- und Gewerbezonen und noch erhaltener Naturlandschaften gelte es, eine gemeinsame Basis für die längerfristige regionale Zusammenarbeit zu schaffen, um so das Niederamt aufzuwerten. Ein möglicher Werbespruch für die Region laute demnach «Arbeiten im Grünen». Der Ballypark als Magnet für innovative Firmen sei etwa ein Leuchtturm.

Ein Gemeindepräsident sagte im Gespräch: «Wir wollen, überspitzt gesagt, Firmen wie Google anziehen; nicht die Migros.» Denn ein Detailhandelsriese würde wiederum mehr Verkehr generieren.

Vom Planen ins Handeln kommen

Nachdem Planende und Kommissionsmitglieder an thematisch geordneten Posten Rede und Antwort standen und die Gäste Inputs vorbringen durften, folgte eine Podiumsdiskussion. Peter Frei aus Obergösgen, Präsident der Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt, hielt fest: «Bis jetzt haben Olten und oder Aarau irgendetwas gebaut und wir mussten reagieren.» Bis anhin habe man das als einzelne Gemeinde versucht; ab jetzt wolle man auch gemeinsam auftreten.

Der letzte Workshop der Projektkommission findet Ende Januar statt; mit ihm wird ein Bericht vorgelegt. Danach müsse der Wechsel vom Planen ins Handeln gelingen. Frei: «Wir müssen dann drei bis fünf Projekte gut priorisieren und wirklich umsetzen.» Und er fügte an: «Diskutiert haben wir jetzt lange.»

Ein anderer Teilnehmer wagte folgende Einschätzung: «Das Risiko besteht, dass das Projekt zum Papiertiger wird.» Das müsse unbedingt verhindert werden, und in Anlehnung an das Projekt All-Gäu sagte er: «Was das Gäu kann, kann auch das Niederamt.» Sandra Kolly hielt schliesslich in ihrem Schlusswort fest: «Wir sollten uns auch vor Innovationen nicht verschliessen und über Gemeindegrenzen hinaus denken.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen