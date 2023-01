Nach Brand: Poststelle in Erlinsbach bleibt vorerst geschlossen.

Rauch und Wasser Erlinsbach: Poststelle bleibt nach Brand bis auf weiteres geschlossen Nach dem Brand im Zentrum von Erlinsbach bleibt die Postfiliale vorerst geschlossen. Dies, weil Löschwasser und Rauch Schäden verursachten. Postgut wurde keines beschädigt. 10.01.2023, 18.00 Uhr

Die Postfiliale in Erlinsbach ist nach dem Brand im «Löwen» beschädigt und bleibt bis auf weiteres geschlossen. (Archivbild) zvg

Der Brand von Samstagnacht im benachbarten historischen Gebäude in Erlinsbach hat Auswirkungen auf die Post: «Aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten sind Rauch und Wasser in die Postfiliale eingetreten. Entsprechend muss das Gebäude wieder ausgetrocknet und etwa technische Installationen saniert werden», schreibt die Post in einer Medienmitteilung.

Wie lange die Sanierungsarbeiten andauern, sei derzeit noch unklar. «Entsprechend bleibt die Post bis auf weiteres geschlossen. Die Post informiert ihre Kundinnen und Kunden aktiv über den Termin der Wiedereröffnung.» Und: «Glücklicherweise haben keine Briefe oder Pakete von Kundinnen und Kunden Schaden genommen.»

Kundinnen und Kunden, die bis letzte Woche eine Abholungseinladung erhalten haben, können ihre Sendungen in der Postfiliale Schönenwerd abholen. Ab dem 9. Januar 2023 deponiert die Post Sendungen mit Abholungseinladung in der Filiale mit Partner in Erlinsbach AG an der Küttigerstrasse 2a. (otr)