Englisch-Deutsch: Zu Besuch an einer Privatschule in Schönenwerd

Privatschule An der Swiss International School in Schönenwerd wird auf Englisch und Deutsch unterrichtet – und nicht nur das ist besonders: «Wir kultivieren eine sehr familiäre Atmosphäre» Ein pädagogisches Rundumprogramm, das Eltern einiges kostet: Zu Besuch an einer Institution, die von den Schulkindern jeden Tag sprachliches Umdenken fordert. Eine Familie aus dem Niederamt erzählt, warum sie auf diese Schule setzt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Begrüssung am Eingang zum Schulgebäude fällt freundlich und in Englisch aus. Und dann fragt Ora Melles, seit kurzem Schulleiterin: «Englisch or German?» German. An diesem Mittwoch ist an der Swiss International School, kurz SIS, in Schönenwerd Tag der offenen Tür. Seit bald 23 Jahren wird hier auf Kindergarten- und Primarschulstufe in zwei Sprachen unterrichtet.

Schulleiterin Ora Melles (links) und Caroline Diehm mit den beiden Kindern Carlotta (9) und Maximilian (8). Bild: Patrick Lüthy

«Meine beiden Kinder gehen sehr gerne hier zur Schule», erklärt Caroline Diehm. Sie ist die Mutter von Carlotta (9) und Maximilian (8). Die beiden besuchen die 3. und 2. Primarstufe. Die Familie lebt in der Nähe des Eppenbergs in Schönenwerd. «Noch bringe ich die Kinder mit dem Auto zur Schule. Bald sind sie aber gross genug, um das Fahrrad zu nehmen», sagt Caroline Diehm. Für ihr Einzugsgebiet hat die SIS aber auch einen privaten Schulbus im Angebot.

Warum haben sich Diehms für die SIS und gegen die reguläre Schule entschieden? «Carlotta und Maximilian besuchten auf dem Eppenberg eine Bauernhofspielgruppe. Dieses Angebot bestand nur einmal in der Woche. Weil sie aber schon als kleine Kinder sehr wissbegierig waren, erkundigten wir uns am öffentlichen Kindergarten, ob ein frühzeitiger Besuch in Frage kommt.» Weil Carlotta aber nach einem gewissen Stichtag geboren wurde, kam das nicht in Frage – oder es wäre eine psychologische Abklärung nötig gewesen.

Dies lehnten sie im Sinne ihrer Tochter ab. Die kategorische Ablehnung durch die Behörden empfanden sie als falsch, «wenn die Förderung je nach Kind an der Zeit ist. Also haben wir uns nach Alternativen umgesehen und wurden in der SIS fündig».

Denn mit «Fitzgerald» im selben Gebäude ergänzt die SIS ihr Programm auch um ein vorschulisches Angebot. «Die Art, wie wir hier aufgenommen wurden, und die Unterrichtsgestaltung überzeugten uns», sagt Caroline Diehm, «so sind wir hiergeblieben.» Beide Kinder besuchen die SIS seit ihrer Einschulung.

Gehen gerne an der SIS zur Schule: Carlotta und Maximilian Diehm. Bild: Patrick Lüthy

Rundumservice, verschiedene Kulturen

«Wir sind aus beruflichen Gründen in die Region gezogen und mittlerweile eingebürgert. Die Schweiz hat viele Vorteile», führt Caroline Diehm weiter aus. Sie und ihr Mann stammen ursprünglich aus Deutschland, kennengelernt haben sie sich in Bern. Ihr Mann arbeitet heute an einer renommierten Privatklinik in Aarau, sie ist ursprünglich Dolmetscherin und arbeitete zuletzt als Mediaberaterin.

Der Hintergrund der Diehms ist typisch für die Konstellation von Familien, deren Kinder an der SIS zur Schule gehen: international vernetzt, auf eine solide Grundausbildung der eigenen Kinder bedacht.

Caroline Diehm schätzt etwa den gegenüber der öffentlichen Schule moderaten Schulbeginn um 8.30 Uhr: «Viel früher sind die Kinder gar nicht in der Lage, zu lernen.» Als sie noch gearbeitet habe, sei ein zentraler Vorteil der SIS das Ganztagesangebot gewesen: Die Kinder werden hier verköstigt. Thommen Gastronomie aus Niedergösgen ist um das Catering am Mittag besorgt – es kann aber auch Essen mitgebracht werden.

Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy Patrick Lüthy

Frühmorgens und nach Unterrichtsende um 15 Uhr besteht auch die Möglichkeit einer Zusatzbetreuung, inklusive Hausaufgabenhilfe. Und wer will, kann am freien Mittwochnachmittag auch gleich interne Klavierlektionen buchen. Vergleichbar mit dem Ferienpass der öffentlichen Schule: Die SIS betreibt in der Ferienzeit einen Holiday-Club.

Das alles kostet. Es ist naheliegend, dass viele der Familien, welche die Dienste der SIS beanspruchen, über entsprechende finanzielle Mittel verfügen. Kommen da nicht Bedenken auf, dass die Kinder in diesem System nur mit einer bestimmten sozialen Schicht in Berührung kommen? Caroline Diehm verneint. Sie sagt: «Im Gegenteil. Die Durchmischung hier fällt sehr international aus. Die Kinder lernen viele unterschiedliche Kulturen kennen. So wie an vielen Schulen heutzutage.»

Caroline Diehm merkt noch an, dass man als Eltern nahe am Schulbetrieb der SIS sei: «Gerade habe ich mit den Lehrpersonen einen Knigge-Kurs erarbeitet, den ich nun für die Kinder anbieten darf.» Gepflegtes Auftreten, Augenkontakt und Händeschütteln hätten in der Coronazeit etwas gelitten. «Doch uns sind diese wie auch andere Werte wichtig.»

Über den Unterricht hinweg pflegt man in der Elternschaft ebenso regen Kontakt. Diehm erzählt von einem Vortrag, den die Schule am letzten Montag für interessierte Eltern und ältere Kinder organisierte: Der bekannte Ökonom Mathias Binswanger referierte über die Beziehung zwischen Bildung, Glück und finanziellem Wohlstand. «Das war sehr anregend», so Diehm. Überdies trifft man sich untereinander zu sportlichen und privaten Ereignissen.

Yogakurse, hohes akademisches Niveau

Bei einem Rundgang durch die Schule erklärt Schulleiterin Ora Melles: «Jedem Schulzimmer ist entweder die Sprache Deutsch oder Englisch zugeordnet; die Kinder wechseln jeden Tag ihr Zimmer.» So ist von Morgen früh an klar, welche Sprache den ganzen Tag über gesprochen wird.

Schulleiterin Ora Melles. Bild: Patrick Lüthy

Melles sagt: «Wir kultivieren eine sehr familiäre Atmosphäre. Das ist wichtig, weil viele der Kinder einen internationalen Hintergrund mitbringen. Nicht alle haben beispielsweise die Grosseltern in der Nähe, wie es sonst oft üblich ist.» Neben dem regulären Schulstoff gibt es etwa Yogakurse oder einen Debattierklub. Und im Unterricht spielt auch Technologie eine tragende Rolle: Die Kinder erlernen auf einfache Weise das Programmieren.

Man spürt rasch: Ora Melles und ihrem Team sind die Kinder ans Herz gewachsen. Dennoch wird den Schützlingen einiges abverlangt. Die Schulleiterin sagt: «Die soziale Integration geschieht an der SIS sehr niederschwellig. Gleichzeitig ist das akademische Niveau anspruchsvoll. Das wird vom Unternehmen, aber auch von den Eltern so gefordert.»

Die Swiss International School in Schönenwerd Die SIS Schönenwerd ist eine private Ganztagsschule. Sie bietet seit 2000 auf Kindergarten- und Primarschulstufe immersiven, bilingualen Unterricht in Deutsch und Englisch an. Die 75 Kinder stammen aus verschiedenen Nationen. Sie werden in sechs Klassen von zwölf Lehrpersonen, zwei Assistenzen und einer Praktikantin unterrichtet. Ein Schuljahr kostet – je nach Nutzung zusätzlicher Angebote – rund 20’300 Franken pro Kind. Oberstufe und Gymnasium bietet die SIS an den Standorten in Basel, Zürich, Rotkreuz und Pfäffikon an. Es können sowohl nationale wie auch internationale Bildungsabschlüsse erworben werden. Gegenwärtig besuchen mehr als 5000 Schulkinder von einheimischen wie auch von global mobilen Familien einen der 17 SIS-Schulorte in der Schweiz, in Deutschland oder in Brasilien. Die SIS ist ein Unternehmen der Kalaidos-Bildungsgruppe Schweiz, die zur Klett-Gruppe Deutschland gehört.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen